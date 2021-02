Praktyczne sposoby, jak zabezpieczyć się przed hakerami

Zabezpiecz swoją tożsamość online, zapewnij sobie bezpieczeństwo w czasie korzystania z bankowości internetowej, zablokuj reklamy i złośliwe oprogramowania. Bez obaw korzystaj z publicznego Wi-Fi. Takie możliwości daje wirtualna sieć prywatna. Dowiedz się więcej o tym, czym jest VPN.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez Internetu. Z najnowszych danych z raportu Digital 2020, przygotowywanego przez Hootsuite oraz We Are Social, wynika że średnio dziennie spędzamy w sieci 6 godzin i 42 minuty, z czego połowa tego czasu obejmuje także urządzenia mobilne. To daje nam około 100 dni w roku! Jak często w tym czasie zastanawiałeś się nad tym, czy Twoje dane w sieci są bezpieczne? Są przecież najcenniejszą walutą, którą masz!

Jesteśmy nieustannie śledzeni w sieci

By ograniczyć ryzyko przechwycenia naszych danych przez hakerów, powinieneś przede wszystkim używać niestandardowych haseł do logowania do różnych serwisów (zróżnicowanych i zmienianych co pewien czas). Tam gdzie możliwe, włączaj opcję podwójnego uwierzytelniania , - taką opcję oferuje coraz więcej serwisów, także media społecznościowe. Nie zapominaj również o aktualizacji oprogramowania, a także nie ściągaj plików i nie otwieraj linków z nieznanych źródeł.

Gdy otwierasz stronę WWW czy ściągasz plik muzyczny lub filmowy, najpierw twój komputer łączy się z serwerami danego dostawcy internetu. Połączenie nie jest szyfrowane, podobnie jak adres IP naszego komputera. Jesteśmy więc nieustannie śledzeni przez różne podmioty, dostawców usług, serwisy społecznościowe, które podsuwają nam spersonalizowane reklamy. Jesteśmy też bardziej narażeni na ataki hakerskie. Co zrobić, by przeglądane przez nas treści były znane tylko nam? Takie rozwiązanie zapewnia wirtualna sieć prywatna VPN.

Co to jest VPN?

Jest to usługa umożliwiająca połączenie z Internetem za pomocą zaszyfrowanego tunelu, aby zapewnić prywatność online i chronić poufne dane użytkownika. VPN jest zwykle stosowana w celu zabezpieczenia publicznych hotspotów Wi-Fi, ukrycia adresów IP i zapewnienia prywatnego przeglądania Internetu.

Używanie VPN w Polsce jest legalne. Przeznaczeniem tego narzędzia jest m.in. ochrona naszej prywatności. Przekłada się to zarówno na lepsze działanie firm, które tworzą swoje wewnętrzne sieci, a także na prywatność użytkowników Internetu, którzy mają prawo do tego, aby chronić dane udostępniane w sieci. Dowiedz się więcej o tym, czym jest VPN

Do czego potrzebujesz VPN?

- chcesz zabezpieczyć swoje internetowe dane przed kradzieżą i śledzeniem

- masz dość personalizowanych reklam

- chcesz ochronić się przed złośliwym oprogramowaniem

- chcesz bezpiecznie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi i bankowości internetowej

- chcesz swobodnie korzystać z zagranicznych serwisów, niedostępnych w Polsce

Na co zwrócić uwagę przy wyborze VPN

Na rynku jest dostępnych wiele usług VPN. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Specjaliści radzą, że wśród najważniejszych parametrów są m.in. szybkość działania VPN, lokalizacja siedziby firmy świadczącej tę usługę, liczba serwerów, służących do anonimizacji połączeń oraz na ilu urządzeniach dany VPN będzie działał.

Warto też sprawdzić, czy istnieją limity za transfer danych (szczególnie jeśli ściągamy wiele plików) i czy dana sieć VPN zbiera informacje o korzystaniu przez nas z jej usług.

Ważna oczywiście jest również cena. Warto również zwrócić uwagę na opinię innych użytkowników na temat konkretnej sieci VPN oraz na to, czy centrum pomocy jest dostępne dla użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na przykład w formie czatu.