Premiera Suunto Run 2. Nowa generacja zegarka dla biegaczy już w sprzedaży

Suunto Run 2 trafia do sprzedaży z myślą o biegaczach, którzy chcą trenować mądrzej i opierać się na faktach. Nowa generacja zachowuje piórkową wagę poprzednika, przynosząc czytelny ekran AMOLED, pojemniejszą baterię oraz zmodernizowane algorytmy do precyzyjnego zarządzania tempem, regeneracją i wysiłkiem podczas każdego treningu.

Suunto Run 2: lekka konstrukcja i pełne skupienie na treningu

Suunto Run 2 został stworzony dla biegaczy, którzy oczekują dokładnych danych z trasy i kontroli regeneracji, bez zbędnego rozpraszania uwagi podczas biegu. Podobnie jak inne zegarki Suunto, model ten stawia na sportową użyteczność, co widać także w samej konstrukcji.

Koperta ma 46 mm średnicy i 12 mm grubości, a masa bez paska wynosi zaledwie 35 g. Tak niska waga sprawia, że zegarek nie ciąży na nadgarstku, bez względu na to, czy robisz długie wybieganie, czy krótki trening po pracy.

Lepszy ekran i dłuższa praca na baterii: kluczowe zmiany

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala osiąga jasność do 2000 nitów. To kluczowa zmiana na trasie – tempo, tętno czy dystans można sprawdzić jednym spojrzeniem bez zwalniania kroku. Ekran pozostaje w pełni czytelny zarówno w pełnym słońcu, jak i podczas treningów po zmroku.

Większy komfort daje także powiększona bateria – jej pojemność wzrosła o 29% względem poprzednika. Przekłada się to na 24 godziny ciągłego zapisu treningu z pełną dokładnością lokalizacji oraz do 10 dni standardowego noszenia. Przy regularnych treningach kilka razy w tygodniu eliminuje to konieczność częstego ładowania przed wyjściem z domu.

Dokładniejszy zapis trasy i tętna: Suunto Run 2

Zmodernizowany moduł GNSS ma szybciej łapać sygnał i precyzyjniej prowadzić ślad trasy. Ma to znaczenie zwłaszcza w mieście, lesie lub na krętych odcinkach, gdzie zegarek często musi radzić sobie z trudniejszym odbiorem. Im lepszy zapis, tym łatwiej analizować realne tempo, odcinki i progres.

Drugą ważną zmianą jest 12-kanałowy optyczny czujnik tętna. Jego zadaniem jest sprawniejsze reagowanie na nagłe skoki pulsu, na przykład podczas interwałów. Suunto Run 2 ma dzięki temu dostarczać dane bliższe temu, co biegacz faktycznie czuje na trasie.

Praktyczne funkcje do mądrzejszego treningu

Suunto Coach analizuje obciążenie, jakość regeneracji oraz regularność dotychczasowych biegów. Zamiast surowych wykresów podsuwa konkretne wnioski i pomaga dostosować plan treningowy do aktualnej dyspozycji. To rozwiązanie przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy po udanych startach łatwo wpaść w pułapkę przetrenowania.

Z kolei wskaźnik Effort Meter na bieżąco monitoruje intensywność wysiłku i odnosi ją do dystansu pozostałego do końca zaplanowanej trasy. Uzupełnia go Real-time Finish Prediction, który na podstawie aktualnego tempa i zmęczenia szacuje czas na mecie. Biegacze otrzymują też wsparcie funkcji Ghost Runner, która pozwala kontrolować tempo względem wirtualnego partnera, oraz precyzyjne wskaźniki regeneracji: nocne HRV czy analizę snu.

Biegaj wydajniej z Suunto Run 2!

Suunto Run 2 jest propozycją dla osób wchodzących w systematyczny trening oraz tych, które mają już za sobą wiele regularnych kilometrów. Nie obiecuje, że wykona pracę za biegacza, ale daje narzędzia, które pomagają kontrolować obciążenie, nie przepalać pierwszych kilometrów i lepiej planować regenerację. Właśnie takie wsparcie bywa kluczowe, gdy celem jest bieganie częściej, spokojniej i z większą świadomością własnego organizmu. Zegarki Suunto Run 2 znajdziesz w autoryzowanym sklepie Zegarownia.pl - Oficjalny Suunto Premium Partner.