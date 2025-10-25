Program Influencerów i Partnerów Afiliacyjnych TEMU 2025: Zarabiaj na nagrodach za publikacje i prowizjach za polecenia

Temu to firma e-commerce, która łączy konsumentów z milionami partnerów handlowych, producentów i marek, z misją wspierania ich w prowadzeniu lepszego życia. Aby zapewnić większą wartość, Temu często uruchamia błyskawiczne oferty, promocje i zniżki zaczynające się już od 1,99 USD na swojej oficjalnej stronie.

Cześć, przyjaciele!

Ostatnio odkryłem niesamowitą stronę zakupową – Temu. Mają ogromny wybór produktów – od odzieży po artykuły gospodarstwa domowego – a ceny są naprawdę świetne!

Aby poszerzyć swój zasięg, Temu uruchomiło Program Afiliacyjny i Influencerski – oficjalną inicjatywę współpracy z twórcami. Program zaprasza influencerów do testowania i recenzowania produktów, oferując autentyczne rekomendacje w świecie rzeczywistym. Twórcy otrzymują darmowe próbki, zarabiają prowizje od sprzedaży i zyskują dostęp do ekskluzywnych materiałów promocyjnych. Najlepsze treści mogą nawet zostać opublikowane na oficjalnych kanałach Temu. Co więcej, program obejmuje także system poleceń, który nagradza twórców za zapraszanie innych.

Jak działa Program Influencerów TEMU?

Dołączenie do programu jest proste i zajmuje tylko kilka kroków:

Zarejestruj się w Programie Influencerów TEMU na oficjalnej stronie. Otrzymaj swój unikalny link referencyjny i kod promocyjny. Udostępniaj link na blogu, stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub na innych platformach cyfrowych. Zarabiaj prowizje za każdym razem, gdy ktoś kliknie Twój link i dokona kwalifikującego się zakupu. Wypłać swoje zarobki po osiągnięciu minimalnego progu wypłaty.

Struktura prowizji w Programie Influencerów TEMU

Zapraszamy wszystkich partnerów i promotorów o silnych zdolnościach promocyjnych do dołączenia do naszego Programu Influencerów. Możesz zarabiać hojne prowizje i nagrody za polecenia poprzez swoje kanały monetyzacji.

Bonus za pobranie aplikacji przez nowego użytkownika : otrzymujesz stałą nagrodę, gdy nowy użytkownik pobierze aplikację TEMU i złoży zamówienie za pomocą Twojego linku referencyjnego.

: otrzymujesz stałą nagrodę, gdy nowy użytkownik pobierze aplikację TEMU i złoży zamówienie za pomocą Twojego linku referencyjnego. Prowizja od zakupów : zarabiasz prowizję od zakupów dokonanych przez nowych użytkowników, którzy kliknęli w Twój link.

: zarabiasz prowizję od zakupów dokonanych przez nowych użytkowników, którzy kliknęli w Twój link. Prowizje progresywne: zarabiasz różne stawki prowizyjne w zależności od całkowitej wartości zakupów poleconych użytkowników.

Na przykład w Polsce promotorzy mogą zarobić 30% prowizji od nowych użytkowników.

Kwota zamówienia: 0 zł – 199,99 zł Stawka prowizji: 10%

Stawka prowizji: Kwota zamówienia: 200 zł – 399,99 zł Stawka prowizji: 20%

Stawka prowizji: Kwota zamówienia: 400 zł i więcej Stawka prowizji: 30%

Co ciekawe — otrzymałem również kod rabatowy od Temu! Dlaczego więc nie spróbować samemu i nie skorzystać z promocji?

Ekskluzywny kod rabatowy: ack641880

Nagrody za publikacje w Programie Influencerów TEMU

Jeśli jesteś twórcą treści, możesz zdobywać dodatkowe nagrody za publikacje oprócz wysokich prowizji afiliacyjnych. Tworząc i udostępniając treści na platformach społecznościowych, takich jak Instagram, TikTok czy YouTube, możesz:

Odblokować ekskluzywne nagrody za publikacje.

Otrzymać darmowe próbki produktów (Seeding Balance).

Poziom nagród zależy od liczby obserwujących i Twoich umiejętności tworzenia treści. Im bardziej angażujące materiały publikujesz, tym więcej nagród możesz zdobyć!

Dlaczego warto wybrać Program Influencerów TEMU?

Wysoki potencjał zarobków TEMU oferuje prowizje sięgające nawet 30% , co czyni go jednym z najbardziej konkurencyjnych programów afiliacyjnych w e-commerce. Mając solidną obecność online, możesz łatwo zarabiać setki, a nawet tysiące dolarów miesięcznie.

TEMU oferuje prowizje sięgające nawet , co czyni go jednym z najbardziej konkurencyjnych programów afiliacyjnych w e-commerce. Mając solidną obecność online, możesz łatwo zarabiać setki, a nawet tysiące dolarów miesięcznie. Zero kosztów początkowych W przeciwieństwie do wielu innych możliwości biznesowych, dołączenie do Programu Influencerów TEMU jest całkowicie darmowe. Brak magazynu, obsługi klienta czy inwestycji początkowych — tylko czysty potencjał zysku.

W przeciwieństwie do wielu innych możliwości biznesowych, dołączenie do Programu Influencerów TEMU jest całkowicie darmowe. Brak magazynu, obsługi klienta czy inwestycji początkowych — tylko czysty potencjał zysku. Łatwa promocja TEMU jest znane z atrakcyjnych cen i bogatych zniżek, co ułatwia przyciąganie klientów. Platforma szybko się rozwija, a rynek nowych użytkowników jest ogromny, dając Ci więcej szans na prowizje. Co więcej, TEMU oferuje stałe prowizje od dotychczasowych klientów, zapewniając długoterminowe i stabilne dochody.

Jak zmaksymalizować zarobki w Programie Influencerów TEMU?

Zrozum strukturę nagród. Wykorzystaj różne rodzaje bonusów, aby zmaksymalizować swoje całkowite zarobki.

Wykorzystaj różne rodzaje bonusów, aby zmaksymalizować swoje całkowite zarobki. Promuj na wielu kanałach

Na TikToku, Instagramie i YouTube twórz posty, aby zdobywać nagrody za publikacje i darmowe próbki. Na stronach z kuponami lub w grupach na Facebooku zdobywaj bonusy za pobrania i prowizje od nowych użytkowników. Zapisz się do newslettera, aby być na bieżąco z najnowszymi kampaniami Programu Influencerów TEMU i zabezpieczyć stałe prowizje oraz dodatkowe nagrody.

Pamiętaj, aby użyć mojego ekskluzywnego kodu rabatowego „ack641880”.