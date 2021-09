Projekty domów - gotowe czy na indywidualne zamówienie?

Budowa własnego domu to wielu osób możliwość spełnienia jednego z najważniejszych marzeń. To jednocześnie ekscytujący, jak i wymagający wzmożonego wysiłku czas. Jednym z pierwszym etapów całego procesu jest wybór projektu domu. Dowiedz się, czy warto zdecydować się na gotowy czy indywidualny projekt domu.

Gotowe projekty domów - zalety

Gotowe projekty domów przyśpieszają inwestycje. Projekty domów - Extradom to przede wszystkim możliwość wyboru wymarzonej nieruchomości bez wychodzenia z domu. Pomaga w tym zaawansowana wyszukiwarka, w której w łatwy sposób znaleźć można wymarzony pomysł na dom. Wystarczyć oznaczyć liczbę pokoi, metraż, rodzaj zabudowy, typu dachu i wiele innych zmiennych, które składają się na bryłę idealnego domu. Warto wiedzieć, że w razie potrzeby pomocą służą doświadczeni architekci. Możliwość indywidualnej konsultacji wybranego projektu daje możliwość dopasowania go do swoich potrzeb. A stąd już tylko kilka kroków do wybudowania wymarzonego domu.

W wyszukiwarce znaleźć można zarówno projekty domów parterowych, jak i piętrowych. Oprócz tego wybierać można także spośród planów na nieruchomości energooszczędne. Projekty domów energooszczędnych są coraz częściej wybierane ze względu na niższe koszty eksploatacji, a także ich zmniejszony wpływ na środowisko naturalne oraz konieczność dopasowania się do norm emisyjnych.

Jak znaleźć idealny projekt domu dla siebie? Przede wszystkim przemyśleć, jakie oczekiwania mają jego przyszli mieszkańcy. Nie można pominąć również same działki - jej kształtu oraz warunków zabudowy. Istotny jest także budżet, jaki można przeznaczyć na plan. Wszystko to warto wziąć pod uwagę, korzystają z wyszukiwarki projektów.

Extradom to miejsce gdzie znaleźć można zarówno klasyczne, jak i nowoczesne plany domów jednorodzinnych.

Projekty domów - gotowe czy na zamówienie?

Większość osób, które planują budowę domu, staje przed dylematem pomiędzy gotowym projektem domu lub zaprojektowaniem bryły nieruchomości na indywidualne zamówienie. Warto wiedzieć, że każde ze wspomnianych rozwiązań ma zalety i wady. W przypadku gotowych projektów domów mamy często mamy możliwość dokładnego zobaczenia, jak rysunek wygląda w rzeczywistości. Wcześniejsze realizacje na bazie konkretnego projektu mogą być jednak wadą dla osób, które chcą mieć niepowtarzalny dom.

Oprócz tego warto zobaczyć jak dom wygląda na wizualizacjach 3D.

Warto wiedzieć jednak, że gotowe projekty domów jednorodzinnych w dużej mierze bazują na sprawdzonych rozwiązaniach, przez co w dużej mierze spełniają oczekiwania inwestorów. Wybór gotowego projektu daje także możliwość oszczędności czasu i pieniędzy, co często w budowie domu jest niezwykle ważne.

Kupno gotowego planu domu warto rozważyć szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w posiadaniu tradycyjnej, prostokątnej działki. W takiej sytuacji mamy do wyboru wiele sprawdzonych projektów.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na indywidualny czy gotowy projekt domu, w każdym przypadku istnieje możliwość jego adaptacji do indywidualnych potrzeb. W przypadku gotowych projektów domów liczyć należy się jednak z tym, że ingerencja w bryłę wiąże się z dodatkowym opłatami. Wybrany projekt domu należy dopasować jednak do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku gotowych domów problematyczne może być nietypowa powierzchnia zabudowy. W przypadku, gdy mamy do dyspozycji działkę wąską lub o nietypowym kształcie, np. trójkątnym, warto rozważyć zakup indywidualnego projektu.

---artykuł promocyjny---