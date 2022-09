 Promocja na farby kolorowe -40% tylko do 12 Września

Planujesz duży remont, a może chcesz tylko odświeżyć wygląd ścian? Dzięki szerokiej ofercie farb możesz wybierać spośród całej gamy kolorów i dobrać ten, który podkreśli styl Twojego wnętrza.

Tylko do 12 września w Castoramie drugą dowolną, kolorową farbę kupisz aż z 40% rabatem.

To co, jaki kolor wybierasz?

-40% na drugie dowolne opakowanie farby kolorowej do ścian i sufitów. Promocja dotyczy drugiego tańszego lub w tej samej cenie produktu i obowiązuje w sklepach stacjonarnych Castorama, Castorama Smart, Castorama Express i Brico Depot oraz w sklepie internetowym castorama.pl od 07.09 do 12.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie i na castorama.pl.

Razem z Castoramą łatwo budujesz, remontujesz i urządzasz. Wysoka jakość, niskie ceny, łatwe i szybkie zwroty, dostawy na terenie całej Polski! Projekty aranżacji wnętrz, metamorfozy mieszkań i tysiące inspiracji do zmian.

Do zobaczenia!

Castorama Elbląg

ul. Żuławska 25

poniedziałek-piątek 7-21

sobota 8-20

niedziele handlowe 9-19

www.castorama.pl

---materiał partnera---