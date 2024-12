 Przedsiębiorstwa z misją

Czy wiesz, że w naszym mieście działają naprawdę fajne miejsca prowadzone przez przedsiębiorstwa społeczne? Tak, dobrze czytasz, przedsiębiorstwa społeczne, czyli podmioty, dla których ważni są ludzie i cele społeczne. Przedsiębiorstwa te mogą być prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie socjalne. Może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że czasami korzystasz z usług takiego podmiotu albo właśnie zakupiłeś od niego jakiś produkt. Zapraszamy Cię serdecznie do odwiedzenia takich miejsc, poniżej znajdziesz informacje gdzie ich szukać i czym się zajmują.

Smaczny, domowy posiłek w przystępnej cenie znajdziesz w NaNaNa (Na miejscu Na wynos Na dowóz. Jest to marka stworzona przez Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech). Stowarzyszenie prowadzi bistro przy ul. Królewieckiej 195. Można tu zamówić i zjeść posiłek na miejscu, z dowozem, w abonamencie i bez, zamówić catering na imprezę. Przy okazji podarować komuś obiad czy kawę w postaci „zawieszonej”, dzięki czemu ktoś głodny i ubogi może cieszyć się tym dobrem. Poza tym, na co dzień Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej dożywia grono seniorów pozostających w trudnych sytuacjach finansowych, zdrowotnych. Na własny koszt, a właściwie dzięki zyskom, które ma dzięki prowadzonej działalności. Więc jeśli wykupisz tu posiłek, to nie tylko zjesz smaczny obiad, ale też masz swój wkład w pomaganie innym.

Fundacja „Końskie Zdrowie”, która jako jedyna w naszym mieście prowadzi hipoterapię i naukę jeździectwa i to w pięknych okolicznościach przyrody. W ich ofercie można znaleźć wynajem terenu na imprezę firmową czy dla klasy szkolnej, można napić się aromatycznej kawy, zjeść gofra czy lody (na te ostatnie zapraszają latem), a także rozsmakować się w pysznej jesiennej herbacie serwowanej z przyczepy Step Cafe znajdującej się przy ul. Okólnik 4. Wszystko to na łonie przyrody, która zmienia się z każdą porą roku i w towarzystwie końskich przyjaciół, którzy czasem potrafią zajrzeć w kubek czy skubnąć cytrynkę.

Z kolei Stowarzyszenie Fabryka Dobra mieszczące się przy ul. Junaków 3, zgodnie z nazwą - produkuje dobro. I to duże jego ilości. Oferuje wsparcie dla samotnych mam/ojców, bezpłatnie przekazywane rzeczy domowego użytku i ubrania, paczki na różne okazje. A w ramach działalności zarobkowej zrobią najlepszą imprezę urodzinową dla twojego dziecka, dla firmy, szkoły, itd. Do dyspozycji mają foto budkę, wytwornicę dymu, nagłośnienie, prowadzą animacje, zabawy i dają mnóstwo frajdy.

Tych, którzy chcą zadbać o urodę, ale i stan ducha, zapraszamy do odwiedzenia Babskiej Wyspy przy ul. Płk. Dąbka 140/2-3. I niech nazwa Cię nie zmyli. To miejsce tworzone przez kobiety z pasją i wiedzą, dla…wszystkich, nie tylko dla kobiet. Można tu skorzystać z usług beauty, różnych zajęć i warsztatów, od koncertów mis tybetańskich przez warsztaty gotowania, do zajęć jogi. Ostatnia nowość to zabiegi z wykorzystaniem urządzenia RF-radiofrekwencji mikroigłowej. Do czego to? Zabiegi przy użyciu tego urządzenia pozwalają m.in. na przywrócenie napięcia, elastyczności, usunięcia zmarszczek, blizn, rozstępów i przebarwień. Stowarzyszenie Babska Wyspa wspiera kobiety i mężczyzn w rozwoju, pokazuje alternatywne rozwiązania dla różnych życiowych sytuacji i buduje wzajemną sieć wsparcia. Jest w nich moc.

Jest również Fundacja Aktywizacji i Rozwoju „FAIR” mieszcząca się przy ul. Rawskiej 19, która oferuje realizację komercyjnych sesji zdjęciowych w profesjonalnym studio fotograficznym, przygotowanie i prowadzenie mediów społecznościowych dla firm i klientów indywidualnych jak również realizację zadań zleconych w ramach projektów unijnych. Fundacja łączy działalność społeczną z przedsiębiorczością, koncentrując się na realizacji działań aktywizujących i rozwojowych dla społeczności lokalnej.

Relaks i rozwój poza miastem? Znajdziesz je w nieodległym Łęczu, gdzie Fundacja Archipelag Marzeń zaprasza zarówno dzieci jaki i całe rodziny na warsztaty edukacyjne i artystyczne, które w miarę możliwości odbywają się w pięknym otoczeniu przyrody. Fundacja prowadzi także wydawnictwo, gdzie można zakupić książki dla dzieci czy klimatyczne kalendarze. Więcej informacji o działaniach przedsiębiorstwa znajdziesz na stornie: wwww.archipelagmarzen.pl.

Jak widzisz, rodzaj działalności przedsiębiorstw społecznych w naszym mieście jest różnorodny, a jakość świadczonych usług nie odbiega od normy od oferowanych przez firmy na rynku lokalnym. Dlatego droga mieszkanko, drogi mieszkańcu, jeśli jeszcze nie miałaś/eś przyjemności odwiedzenia któregoś z powyższych miejsc – szczerze Ci je polecamy. Możesz je również podejrzeć w mediach społecznościowych.

Jeśli takie działania są Ci bliskie, to koniecznie skontaktuj się z nami: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. I pamiętaj, ekonomia społeczna to miejsce dla Ciebie!

Projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.