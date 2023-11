 Przegląd dofinansowań do pomp ciepła: jesień 2023

Choć jeszcze do niedawna zrównoważone budownictwo, zielone budynki i ekologiczny tryb życia wydawały się być po prostu chwytliwymi hasłami, w dobie galopujących zmian klimatu, rosnących cen mediów i coraz większej eko-świadomości nas samych, zmieniły się w społeczne postulaty. Chcemy, by nasze domy były zdrowe, ciepłe, bezpieczne, a do tego nie przyczyniały się do pogłębiania coraz słabszej kondycji planety. Nie dziwi więc fakt, że w ostatnich latach zainteresowanie termomodernizacją rośnie w znaczącym tempie, a wraz z nim rozwijają się programy oferujące różnorodne dofinansowania – do pompy ciepła, fotowoltaiki, ocieplenia przegród i wielu innych energooszczędnych rozwiązań. Z jakich dotacji można skorzystać jesienią 2023?

Pompy ciepła – serce energooszczędnego domu

Gdy mowa o ekologicznych źródłach grzewczych, na myśl nie przychodzą nam piece węglowe czy gazowe, a właśnie innowacyjne, nowoczesne pompy ciepła. I słusznie, tylko skąd takie skojarzenie?

Odpowiedź jest prosta, to urządzenia, które przekształcają energię odnawialną, taką jak powietrze, grunt czy woda, w ciepło do użytku domowego. W zależności od wskaźnika COP (stosunek wytworzonej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej w określonych warunkach) nawet aż 75% energii niezbędnej do efektywnego funkcjonowania urządzenia może zostać wytworzone przez samą pompę. Jeśli dodatkowo zainwestujemy w panele fotowoltaiczne, o rachunkach za ogrzewanie można w zasadzie zapomnieć.

Jednak, aby cieszyć się niskoemisyjnym, niemal samowystarczalnym domem trzeba najpierw zainwestować, a termomodernizacja to wcale niemały koszt. Na szczęście, poprawa jakości budynków to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego na inwestorów, decydujących się na tak ważny krok, czeka rządowa pomoc, tj. dofinansowania do pompy ciepła, ocieplenia ścian oraz dachu, dotacja na wymianę nieszczelnej stolarki otworowej, czy montaż paneli słonecznych. W niektórych przypadkach programy mogą pokryć nawet całość inwestycji, a to oznacza, że nie będzie już lepszego momentu na podjęcie decyzji o bardziej komfortowym i ekologicznym życiu.

Na jakie dotacje do pomp ciepła i innych eko-rozwiązań warto zwrócić szczególną uwagę?

Czyste Powietrze – dla właścicieli już istniejących domów jednorodzinnych

Program ma na celu wsparcie finansowe m.in. w związku z modernizacją systemów grzewczych oraz zwiększenie efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych. Ustawodawca, obserwując tendencje rynkowe, uwzględniając rosnące koszty materiałów, a także rozszerzając zakres możliwości pozyskania dofinansowania do pompy ciepła, wprowadził w tym roku szereg udogodnień, przedstawiając beneficjentom Czyste Powietrze Plus. To oznacza wzrost progu dochodowego pozwalającego na ubieganie się o wsparcie, znaczące podwyższenie kwot dotacji (w wersji podstawowej maksymalna wysokość dofinansowania wzrosła z 47 do 99 tys.), a także możliwość wypłaty środków jeszcze przed startem inwestycji. Korzyści widać jak na dłoni!

Dotacje do pomp ciepła w nowych budynkach? Sprawdź Moje Ciepło!

W tym przypadku mamy do czynienia ze wsparciem rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki opartej na prosumpcji w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych, jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Cel nadrzędny? Dofinansowania do pompy ciepła mogą wynieść 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 000 zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Odetchnij z ulgą… termomodernizacyjną!

Alternatywą dla obu programów jest „Ulga termomodernizacyjna”, która umożliwia beneficjentom odliczenie od podatku kosztów związanych z termomodernizacją budynków. Istnieje również możliwość połączenia tej ulgi z innymi dotacjami, które są przypisane do tego samej inwestycji.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy zakończyć swoje przedsięwzięcie w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Kwota, która może zostać odliczona od podatku dochodowego to maksymalnie 53 000 złotych. Jednakże w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu, ta ulga może zostać zastosowana także dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku, który poddano termomodernizacji.

Dotacje do pomp ciepła również dla gmin

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń i rozwiązania problemu nadmiernego smogu w Polsce, został uruchomiony program o nazwie „Stop Smog”. Dotacje na likwidację lub wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych są dostępne dla osób o niskich dochodach, a wnioski mogą składać gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki metropolitalne w województwie śląskim. W ramach programu „Stop Smog” wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% całkowitej kwoty inwestycji, z czego 30% muszą pokryć ze swoich środków.

Dofinansowania – do pompy ciepła – o tym nie zapominaj!

- Aby skorzystać dofinansowania do pompy ciepła należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z wymaganiami wybranego programu – nie tylko w kontekście progów dochodowych czy terminów, ale parametrów urządzeń, które podlegają dotacji – mówi Dariusz Stachura, Menadżer Produktu ds. Pomp Ciepła KAISAI. - Następnie trzeba zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak faktury za zakup i montaż pompy ciepła oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy rozwieją wszelkie formalne wątpliwości i pozwolą odnaleźć się w gąszczu formalnych zapisów – dodaje.

Ekologiczne, efektywne i energooszczędne źródła grzewcze to inwestycja, która przynosi korzyści nie tylko dla domowego budżetu, ale także dla środowiska. Dzięki dotacji koszt instalacji może być znacznie niższy, a oszczędności zaczynają się już od pierwszego sezonu grzewczego. Jednym słowem – warto zainwestować w pompę ciepła, korzystając z dostępnych programów dofinansowania.

