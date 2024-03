 Przetargi mieszkaniowe - sprawdź, jak taniej kupić lokal

Udział w przetargu mieszkaniowym to jedna z możliwości nabycia lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Na czym polega taki przetarg? Jak wyglądają formalności związane z udziałem w przetargu mieszkaniowym? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Przetargi mieszkaniowe - na czym polegają i kto je organizuje?

Przetargi mieszkaniowe to postępowania organizowane w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego, który stanowi ich przedmiot. Kto i z jakich powodów je organizuje? Otóż, w praktyce są to z reguły spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, czy spółki Skarbu Państwa. Powody, dla których sprzedają one swoje nieruchomości w drodze przetargu mogą być naprawdę różne, a przykładem może być licytacja mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowej po śmierci ich dotychczasowych najemców, czy zlicytowanie lokali służbowych należących do spółki Skarbu Państwa.

Kto może wziąć udział w licytacji, której przedmiotem jest mieszkanie? Jest to uzależnione od jej rodzaju, ponieważ w praktyce organizowane są przetargi nieograniczone oraz ograniczone. W tych pierwszych uczestnikiem może być każda osoba spełniająca wymagania narzucone przez organizatora licytacji. W przetargu ograniczonym udział może wziąć konkretna grupa osób (np. pracownicy danej spółki) bądź konkretne osoby mogą być wyłączone z udziału (np. pracownicy danej spółdzielni i ich rodziny).

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach mieszkaniowych?

Zgodnie z polskim prawem organizator przetargu mieszkaniowego zobowiązany jest do zamieszczenia informacji na temat licytacji nie tylko we własnej siedzibie (w miejscu ogólnodostępnym), ale również do publikacji ogłoszenia "w sposób zwyczajowo przyjęty". Co to oznacza w praktyce? Otóż, chodzi o publikację w lokalnej prasie bądź jej internetowych odpowiednikach. Informacje na temat przetargów mieszkaniowych można znaleźć także na stronie Listaprzetargow.pl, gdzie zamieszczane są zawsze aktualne ogłoszenia o licytacjach, których przedmiotem jest mieszkanie. Co więcej, znajdują się tam również informacje o przetargach, których przedmiotem są działki, garaże, czy lokale użytkowe.

Przetarg mieszkaniowy - formalności związane z udziałem

Udział w przetargu na mieszkanie może być okazją do nabycia lokalu w cenie niższej niż rynkowa, w dodatku w atrakcyjnej lokalizacji. Warto jednak być świadomym, że oferowane w ten sposób mieszkania często wymagają remontu i właśnie stąd wynika ich niższa cena wywoławcza.

Chcąc kupić mieszkanie w ramach przetargu należy spełnić formalności umożliwiające udział w licytacji. W związku z tym po dokonaniu oględzin lokalu konieczne jest skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłacenie wadium. Jest to opłata zabezpieczająca organizatora przetargu, która w przypadku wygrania licytacji zaliczana jest na poczet kwoty zakupu mieszkania. Pozostałe osoby otrzymują natomiast zwrot wadium. Zwycięzcy pozostaje zatem dopłacić brakującą sumę, a następnie umówić się na podpisanie aktu notarialnego, który potwierdza przeniesienie własności nieruchomości na kupującego.

--- artykuł sponsorowany ---