Przeżycia to najlepszy prezent

Jaki prezent najbardziej ucieszy obdarowanego? Nie będzie kurzył się w szafie? Zapewni miłe wspomnienia? Relaks, którego w tym stresującym czasie tak bardzo potrzebujemy? Przeżycie! Zobacz zdjęcia.

Może skok ze spadochronem? Nurkowanie na rafie koralowej? Świetnie! A dla tych, którzy wolą mniej ekstremalne wrażenia? Jest takie miejsce, które elblążanie od lat chętnie odwiedzają. Warto Bliskim wręczyć zaproszenie na:

kolację „Bardzo we Dwoje” na Wieżyczce Widokowej Hotelu Młyn z widokiem na Wysoczyznę Elbląską (245 zł/2 os.). Restaurację Hotelu Młyn aż 86 procent Gości na TripAdvisor ocenia jako doskonałą;

pakiet „Przyjaciółki w SPA”. Weź przyjaciółkę, siostrę, mamę i zrelaksujcie się podczas jednoczesnego masażu gorąca oliwą. Potem skorzystajcie z dobrodziejstwa wody w Aqua SPA. Zakończcie relaks herbatą lub kawą i słodkościami (320 zł/2 os.);

jednoczesny masaż dla Dwojga „Moment for Us” (250 zł/2 os.);

masaż kręgosłupa, barków, ramion (130 zł/os.)

całodzienny pobyt na basenie: rodzic + dziecko (82 zł);

wiele innych lubianych przez elblążan usług Hotelu Młyn Aqua SPA.

Odwiedź Hotel Młyn osobiście i otrzymaj eleganckie zaproszenie lub kup Voucher on-line bez wychodzenia z domu lub wejdź w link w Na Wynos i kup z dostawą do domu. Wszystkie zaproszenia będą miały aż półroczny termin ważności. Nie wiesz, co najbardziej ucieszy Obdarowanego? Kup Karty Prezentowe. Obdarowana nimi osoba sama zdecyduje, na co chciałaby przeznaczyć taką Kartę. A wybór jest naprawdę duży!

www.HotelMlyn.com.pl

tel. 55 235 04 70 lub 506 654 908

