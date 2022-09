 Przygotuj auto na jesień i zimę z myjnią Gosia!

Powoli kończy się lato, a przed nami jesień i zima, na które warto przygotować nasze auta. Pomoże nam w tym ręczna Myjnia Samochodowa Gosia. Zobacz zdjęcia.

W sezonie wakacyjnym na aucie zbiera się wiele owadów, osady, wewnątrz auta gromadzi się piasek. Jeśli nie zadbamy o te kwestie na bieżąco, brud będzie się nawarstwiał, co sprawi, że później jeszcze trudniej będzie doprowadzić auto do porządku. Jeśli nie usuniemy np. komarów z karoserii przed zimą, to na wiosnę ślady po nich mogą już zostać z naszym pojazdem na stałe...

- Na jesień i zimę warto też zabezpieczyć auto woskiem - tłumaczy załoga myjni Gosia. - To doskonałe zabezpieczenie przed mikroryskami, a także solą, piaskiem i chemikaliami, które są wysypywane na drogi zimą.

Woskowanie wydobywa też kolory auta i tworzy powłokę hydrofobową, więc jesienne deszcze z samochodu spłyną wraz z innymi niepożądanymi elementami.

- Często spotykamy się z podejściem, że lepiej jest zwlekać z woskowaniem do wiosny, bo zimą "będą sypać solą". Nawet jeśli przegapimy woskowanie auta na początku jesieni, czekając z tym do wiosny naprawdę szkodzimy pojazdowi - słyszymy w myjni Gosia.

Po wakacyjnych wyjazdach, kiedy częściej pozwalamy sobie np. na jedzenie w aucie, warto też wyprać tapicerkę. Tym również zajmie się myjnia Gosia. Warto o tym pomyśleć już teraz, bo...

- ... bo im dłużej czekamy z usuwaniem jakichkolwiek zabrudzeń, tym trudniej będzie się ich pozbyć - podkreśla załoga Gosi.

Nie wspominając już o tym, że wzrosną czas i koszty doprowadzenia samochodu do porządku...

Do myjni Gosia można umówić się telefonicznie (536 811 111) a w sprawach takich jak pranie tapicerki i inne kwestie związane z czyszczeniem wewnętrznym dobrze od razu przyjechać autem...

- ... dzięki temu będziemy mogli od razu ocenić, ile czasu potrzeba będzie na czyszczenie i jakie będą koszty – tłumaczy załoga Myjni Samochodowej Gosia. - Można znaleźć nas też na Facebooku i również w ten sposób umówić się na wizytę u nas. Warto ją zaplanować z wyprzedzeniem i zadbać o auto u progu jesieni i na zimę!

Myjnia Gosia

ul. Grunwaldzka 2, Elbląg

tel. 536 811 111

-- artykuł sponsorowany --