 Restauracja Szalona Gęś zaprasza na kolację z niespodzianką

To w elbląskiej restauracji Szalona Gęś spotyka się wschodnia i europejska kuchnia pełna smaków i aromatów, której najlepiej próbować z lampką wina. W piątek i sobotę (28-29 listopada) w godz. 19-21 mamy dla gości ofertę specjalną! Zapraszamy do nas, by samemu się o tym przekonać. Zobacz zdjęcia.

Odkryj niezwykły smak w Szalonej Gęsi – restauracji w samym sercu Elbląga, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesną interpretacją kuchni. W przytulnych wnętrzach czeka na Ciebie menu pełne aromatów, które zachwycają od pierwszego kęsa. Soczyste mięsa, starannie dobrane dodatki i autorskie kompozycje szefa kuchni sprawiają, że każdy posiłek staje się wyjątkowym doświadczeniem.

To idealne miejsce na rodzinny obiad, spotkanie ze znajomymi czy romantyczną kolację. Wpadnij i pozwól, by niezwykłe smaki oraz gościnna atmosfera sprawiły, że będziesz chciał tu wracać. Szalona Gęś – tu zaczyna się Twoja kulinarna przygoda.

W najbliższy piątek i sobotę (28-29 listopada) w godz. 19-21 do każdego dania głównego otrzymasz gratis kieliszek gruzińskiego wina, a do stolika czteroosobowego – butelkę wina. Serdecznie zapraszamy!

Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Zapraszamy serdecznie!

Restauracja Szalona Gęś

ul. Stary Rynek 28

82-300 Elbląg

e-mail: restauracja@szalonages.pl

tel. 601 660 330