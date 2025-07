Rockfin nie zwalnia tempa

Realizacja ambitnych planów

Rockfin to światowej klasy firma inżynierska, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji urządzeń dla sektora energetycznego. W zakładzie pod Elblągiem powstają zaawansowane układy pomocnicze do turbin gazowych i parowych, dostarczane klientom na całym świecie.

Nowa nawa hali produkcyjnej w Nowinie znacząco zwiększy możliwości operacyjne przedsiębiorstwa i usprawni procesy produkcyjne. Podczas oficjalnej uroczystości otwarcia głos zabrał Michał Wróblewski, prezes Rockfin.

– Chciałbym, żebyście mieli marzenia — zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym — i żebyście je realizowali. Jedno z moich osobistych zawodowych właśnie dziś się spełnia. Plan, który nakreśliliśmy w 2023 roku — by stworzyć nowoczesny zakład produkcyjny w Nowinie koło Elbląga, składający się z trzech hal o powierzchni produkcyjnej 6400 m² oraz 1000 m² przestrzeni biurowo-socjalnej – właśnie się ziścił. Dziękuję wszystkim za wkład w rozwój Rockfin. Niezależnie od stanowiska, każdy z nas dokłada swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu. Chcemy się dalej rozwijać – i mogę zapewnić, że będziemy. Nasze fundamenty to ludzie, bezpieczeństwo, współpraca, dążenie do doskonałości i innowacyjność. Trzymamy się tych wartości. Rok 2025 zapowiada się jako najlepszy w historii firmy, a 2026 – jeszcze lepszy. Naszym celem jest tworzenie nowych miejsc pracy i umacnianie pozycji najlepszego pracodawcy w regionie – podkreślił prezes.