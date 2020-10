Rodzaje domów jednorodzinnych pod względem zabudowy – jakie rozróżniamy?

Na etapie planowania budowy domu jedną z ważniejszych decyzji będzie wybór zabudowy. Poznaj pięć najważniejszych rodzajów wraz z ich krótką charakterystyką.

Dom jednorodzinny wolnostojący

Domy wolnostojące są najbardziej popularnym i najchętniej wybieranym typem. Charakterystycznym elementem jest wolna przestrzeń wokół budynku i spora odległość do sąsiednich domów, dzięki czemu takie konstrukcje zapewniają największy komfort i swobodę. Możemy także pozwolić sobie na pewną dowolność w przygotowywaniu projektu – rodzaj dachu jest dowolny; dostępne są plany domów piętrowych, parterowych oraz wyposażonych w poddasze użytkowe.

W wielu budynkach tego typu znajdziemy także piwnicę. Garaż może być połączony z całą konstrukcją lub stać niezależnie. Odległość domu od granicy działki reguluje prawo budowlane – zazwyczaj minimalna wartość wynosi 3 lub 4 metry, lecz w niektórych sytuacjach wymaga się jedynie 1,5 metra.

Dom w zabudowie bliźniaczej

Tego typu domy, nazywane potocznie „bliźniakami”, powstają z połączenia różnych nieruchomości wspólną ścianą. Takie rozwiązanie ma zarówno zalety, jak i wady. Plusem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania czy tynkowania budynku, jednak musimy liczyć się z roznoszeniem się hałasów po sąsiednich budynkach i bardzo niewielkimi możliwościami rozbudowy.

Poszczególne połowy „bliźniaka” mogą być identyczne, całkowicie różnić się od siebie bądź być lustrzanymi odbiciami. Późniejsze przebudowy domów muszą jednak być uzgadniane z innymi właścicielami – w przeciwnym wypadku efekt może prezentować się bardzo słabo.

Zabudowa szeregowa

„Szeregówki” to w pewnym sensie rozszerzenie idei zabudowy bliźniaczej – domy tego rodzaju powstają z połączenia w jeden szereg kilku budynków. W tym przypadku jeszcze bardziej spadają koszty eksploatacyjne, szczególnie dla „środkowych” domów.

Zabudowa szeregowa jest zbliżona w użytku do mieszkania w bloku – stopień komfortu i swobody znacznie spada w porównaniu do domów wolnostojących. Najczęściej znajdziemy tutaj wjazd do garażu po jednej stronie i przylegający ogród lub teren rekreacyjny po drugiej stronie. Poszczególne segmenty zazwyczaj są dość proste, a rozmiar pojedynczego elementu jest niewielki.

Budynki z atrium

Specyficzną formę zabudowy stanowią domy atrialne, inaczej nazywane dywanowymi. Wykorzystuje się tutaj doświetlanie przez atrium, stąd konieczne jest przemyślane rozmieszczanie poszczególnych pomieszczeń. Ściany takich budynków są dzielone z sąsiadami. Atrialne domy jednorodzinne najlepiej sprawdzają się na terenach płaskich. To rzadko spotykana konstrukcja w Polsce, jednak odpowiednio dobrany projekt pozwala na osiągnięcie niezwykłego, wyjątkowego efektu.

Dom w zabudowie grupowej

W przypadku tej zabudowy poszczególne domy łączą się ze sobą. Najczęściej przybierają formę półokręgu lub podkowy, a okna kuchenne skierowane są do wewnętrznej części podwórka. Budynki skupione są tutaj wokół wspólnego placu. To kolejny rodzaj budowy, w którym niezwykle ważna jest współpraca między sąsiadami i umiejętne rozwiązywanie problemów.

Wybór zabudowy

Jak wybrać dom dla 4-osobowej rodziny, by spełniał marzenia domowników? Musimy przede wszystkim pogodzić potrzeby i oczekiwania każdego z mieszkańców, mając na uwadze dostępne środki i przestrzeń. Jeśli chcemy postawić na prywatność i komfort, najlepszą opcją będzie dom wolnostojący. Gdy z kolei musimy wykorzystać niewielką przestrzeń działki, dobrym wyborem będzie zabudowa bliźniacza.

Szeregówki, domy w zabudowie atrialnej i grupowej mogą znacznie obniżyć koszty eksploatacji, jednak nieco ucierpi na tym poziom swobody mieszkańców. Kluczowe jest także utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami. W internecie można znaleźć różnorodne projekty domów – domoweklimaty.pl to jedna ze stron, na której znajdziemy szereg propozycji do każdego rodzaju zabudowy.

--- artykuł sponsorowany ---