 Rodzaje pościeli - które i dlaczego wybieramy najczęściej?

Zakup pościeli powinien być przemyślany, bo to właśnie ona odpowiada w ogromnym stopniu za komfort naszego snu. Jego jakość wpływa na koncentrację w ciągu dnia, samopoczucie, a także lepsze funkcjonowanie organizmu, dlatego przed dokonaniem zakupu koniecznie sprawdź jaka pościel spełni Twoje oczekiwania i będzie odpowiedzią na indywidualne potrzeby!

Rodzaje pościeli – jaki materiał?

Najlepiej wybierać pościel wykonaną z naturalnego materiału, który nie będzie podrażniał skóry i wywoływał nadpotliwości. Szczególnie najmłodsi członkowie rodziny mają delikatną skórę podatną na podrażnienia. Zbyt sztuczne, szorstkie w dotyku i napigmentowane poszwy mogą wywołać reakcję alergiczną. Naturalne materiały przepuszczają powietrze i nie doprowadzają do przegrzania organizmu. Nie wywołują podrażnień i są przyjemne w dotyku. Coraz więcej marek oferuje pościele z wysokiej jakości bawełny. Poszwy wykonane z dobrej jakości bawełny to wygoda, komfort i brak problemów skórnych. Czego chcieć więcej? Sprawdź, czym się charakteryzują różne typu pościeli i sam zdecyduj!

Rodzaje pościeli:

pościel bawełniana – antyalergiczna, polecana osobom z atopowym zapaleniem skóry.

pościel z mikrofibry – antybakteryjna i miła w dotyku, bezpieczna dla niemowląt.

pościel wełniana – odprowadza wilgoć i zapewnia optymalną temperaturę ciała.

pościel jedwabna – chłodna i śliska w dotyku, idealna na lato.

pościel flanelowa – zapewnia idealną cyrkulację powietrza.

Pościel z kory – chropowata struktura, powodująca uczucie przyjemnego drapania skóry.

Rodzaje pościeli – jaki rozmiar?

Rozmiar pościeli powinien być dobrany do wymiarów materaca. Zazwyczaj producenci poszew tworzą wymiary uniwersalne, które pasują do standardowych materacy. Nie mniej popularność zyskują również niestandardowe rozmiary. Do najpopularniejszych rozmiarów pościeli zaliczamy przede wszystkim 160x200 - idealny dla pary i singli. Rozmiary 200x200 i 200x220 to rozwiązania typowo dla dla par. Pierwszy z nich dla tych którzy pragną bliskości drugiej osoby, drugi dla osób ceniących sobie wygodę i odrobinę prywatności. Oba rozmiary dedykowane są dla dużych i podwójnych, łóżek małżeńskich.

Pościel powinna zapewniać wygodny, spokojny sen i być oazą po intensywnym dniu. Dlatego przemyślany zakup jest tak ważny. Podczas zakupów trzeba zwrócić uwagę na skład pościeli. Szukać takich tkanin, które zapewniają cyrkulację powietrza na odpowiednim poziomie. Tak, aby nasze ciało mogło się zregenerować i byśmy rano mieli mnóstwo energii.

