Ściąga portElu. A po szkole idę na…

Już we wtorek rozpoczyna się rok szkolny. Niektóre dzieci się smucą z powodu końca wakacji, inne cieszą z możliwości ponownego spotkania ze znajomych ze szkolnej ławki czy poszerzania horyzontów. Program obowiązujący w szkole nie zawsze jednak trafia do uczniów, dlatego też sporą część czasu spędzają oni na zajęciach pozalekcyjnych, gdzie mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

Postanowiliśmy ułatwić wybór zajęć, na które można posłać pociechy. Poniżej znajdziecie zestawienie miejsc, w których najmłodsi oraz młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem specjalistów. Może będzie to hobby, a może życiowa pasja, która ukształtuje nasze dzieci.



Edun Korepetycje w Elblągu - to centrum edukacyjne, które już ósmy rok szkolny pomaga i wspiera uczniów na każdym poziomie edukacji szkolnej. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę, która pozwoli Twojemu dziecku na nadrobienie zaległości i przyjemne spędzenie czasu poświęconego nauce z każdego przedmiotu szkolnego. Specjalnie z myślą o maturzystach i uczniach klas ósmych przygotowaliśmy dedykowaną ofertę kursów maturalnych i kursów ósmoklasisty. Proponujemy zajęcia stacjonarne lub korepetycje online - nauka przez Internet. Korepetycje online lub inaczej eKorepetycje to wygodna forma nauki bez konieczności wychodzenia z domu. Posiadamy sukcesy i wysoką zdawalność naszych maturzystów i 8-klasistów! Wszystkie korepetycje w jednym miejscu! Oferujemy Państwu regularne i systematyczne korepetycje, dzięki którym uczeń nie tylko nadrobi zaległości szkolne, przygotuje się do klasówek, matury, egzaminu ósmoklasisty lub zaliczy przedmiot na studiach, a także poszerzy wiedzę i polubi przedmiot, którego się uczy. Nauka w Edun Korepetycje odbywa się: w małych grupach o zbliżonym poziomie nauczania (2-4 osoby) lub indywidualnie; kursy maturalne i ósmoklasisty w grupach (4-6 osób). Dlaczego Edun Korepetycje? Pewnie zastanawiasz się czemu masz skorzystać z naszej oferty? W Edun Korepetycje nigdy się nie rozczarujesz! Stawiamy na skuteczne i innowacyjne techniki nauczania. Z Edun Korepetycje nauka to przyjemność w przyjaznej i bezstresowej atmosferze! Każdemu uczniowi zapewniamy indywidualne podejście. Inspirujemy i motywujemy ich do samodzielnego rozwiązywania problemów. Stosując metodę małych sukcesów, każde zajęcia to spora dawka wiedzy dla uczniów (każde zajęcia trwają 90 minut). Nasi podopieczni potrafią nazwać swoje postępy i umiejscowić na liście wymogów edukacyjnych programu nauczania. Uczymy w sposób praktyczny rozwiązywania zadań i uczymy strategii egzaminacyjnych. Korepetycje i kursy: maturalne i ósmoklasisty prowadzone są w dobrze wyposażonych salach. Zindywidualizowany tok nauczania, szeroki wachlarz korepetycji oraz kursów, doświadczona kadra, a przy tym atrakcyjne ceny już od 22 złotych/lekcja - to nasze atuty. Jeśli chcesz poprawić swoje oceny oraz stan swojej wiedzy lub przygotować się do egzaminu ósmoklasisty lub matury- odwiedź nasz oddział Edun Korepetycje już dzisiaj! Oferujemy darmową lekcję próbną!!! Więcej informacji o naszych korepetycjach znajdziesz na stronie edun.pl lub pod nr: 55 621 29 28, 796 212 922.

Fabryka Języka - to Szkoła Językowa, która o nauczaniu małych dzieci wie wszystko! Działamy na rynku kursów dziecięcych od 2015 roku i jesteśmy w tym roku na Zawadzie i na Słonecznej! Na zajęciach u nas nie ma nudy! Nasz edukacyjny robot Emys wprowadził na zajęcia nowoczesność, a ogromne maty dynamikę! Pracujemy bez książek, by maksymalnie wykorzystać czas lekcji! W razie sytuacji tego wymagającej, prowadzimy także fenomenalne zajęcia online! Nasz angielski z efektem WOOW doda Twojemu dziecku skrzydeł! Przygoda jest na wyciągnięcie ręki. Mamy ostatnie wolne miejsca : Zawada poniedziałki 16:00 grupa 4 lata – 4 miejsca; poniedziałki 17:50 grupa 6 lat – 4 miejsca; środa 16:00 2 klasa – 1 miejsce. Słoneczna; nowa ostatnia grupa 5/6 lat – środa 17:10 – 8 miejsc; grupa 1 klasa środa 16:15 -1 miejsce. Koszt zajęć 65zł/mc dla dzieci przedszkolnych; 100/105 zł – dzieci szkolne. W siedzibie głównej na Bielanach mamy 2 wolne miejsca w grupie 7 klasa. Na zajęciach ze starszymi dziećmi stawiamy na komunikację, jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do potrzeb. Fb Fabryka Języka Ebląg, informacje i zapisy 506 142 278

FanRobot - Nauka i Zabawa - zapraszamy na ciekawe zajęcia z programowania w świecie gry Minecraft, robotykę, program "młody programista” z drukiem 3d i akademię YouTube. Jesteśmy najdłużej działającą w Elblągu szkołą robotyki i programowania. Nasze kursy realizujemy od 2013 roku. Wybierz najlepszy program dla swojego dziecka: zajęcia w świecie gry Minecraft: Wstęp do programowania (7-8 lat) - ćwiczymy myślenie algorytmiczne oraz umiejętności matematyczne. Podstawy programowania (9-10 lat) - zapoznanie z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Tworzenie algorytmów w języku blokowym LUA. Programowanie dla zaawansowanych (10-12 lat) - programowanie w tekstowych językach LUA i Python z wykorzystaniem elementów elektroniki microbit. Akademia YouTube (9-12 lat) - zajęcia dla dzieci, które chcą spróbować swoich sił przed kamerą lub marzą o prowadzeniu własnego kanału na YT. Wykorzystujemy komputer do pracy twórczej i realizacji własnych projektów filmowych pod okiem naszych instruktorów. Robotyka (7-9 lat) - podczas konstruowania robotów z Lego WeDo 1.0, 2.0, Mindstorms EV3 dzieci nie tylko świetnie się bawią, ale i poznają fascynujący świat techniki. Krok po kroku budują robota, którego ożywiają za pomocą obrazkowego języka programowania. Poznamy także roboty QScout i ozoboty. Nauczymy się również programować latające drony. Młody programista (8-11 lat) - to zajęcia na których poznamy różne rodzaje programowania blokowego w tym najpopularniejszy Scratch! Zajęcia bogate w wykorzystane pomoce dydaktyczne, rozbudowana tematyka: tworzenie gier w Scratch, programowanie Minecraft w LUA, druk 3d, roboty QScout i Lego, Ozoboty, ScottieGo!, MakeyMakey, programowanie dronów, cyfrowe miasto, elektronika. W programie Scratch każdy uczestnik naszych zajęć stworzy własne gry zręcznościowe. Myślenie algorytmiczne będziemy ćwiczyć w grze edukacyjnej ScottieGo. Dużą atrakcją zajęć będzie zaprogramowanie drona tak, aby pokonał przygotowany przez nas tor przeszkód i bezpiecznie wylądował w wyznaczonym miejscu. Przeniesiemy się również do inteligentnego miasta, gdzie czeka nas programowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych czy przejazdach kolejowych. Łącząc siły stworzymy jedno, wielkie cyfrowe miasto. Poznamy też zasady projektowania 3d i wydrukujemy własne projekty. Chciałbyś, żeby Twoje dziecko miało ciekawe urodziny? Dwie godziny zabawy w świecie minecrafta, robotyki Lego lub eksperymentów zadowolą nawet najbardziej wymagających młodych naukowców. Uwaga! Tylko do 13.09 skorzystaj z rabatu -70zł na nasze zajęcia. Odbierz kod rabatowy na www.fanrobot.pl/rabat. Chcesz być na bieżąco? Sprawdzaj nasz profil na Facebooku i stronę: www.fanrobot.pl. Właśnie trwają zapisy na zajęcia pokazowe, które są już w najbliższą sobotę. Więcej informacji pod nr: 517 03 02 02.

Leonardo School - zaprasza dzieci w wieku 2-13 lat. To szkoła, gdzie dziecko przeżywa wspaniałą przygodę. Uczy się nie tylko języka angielskiego, od tego roku również języka hiszpańskiego, ale także tego, jak skutecznie, szybko i z radością zdobywać wiedzę. LEO ENGLISH to jedyne zajęcia, które są w 100% dopasowane do potrzeb dziecka i jego naturalnego rozwoju. To zajęcia, na których mówi się tylko po angielsku. Dziecko uczące się za pomocą tej metody nie odczuwa mimo to trudów nauki. Wszystko odbywa się płynnie i naturalnie. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz przeszkolonej kadrze lektorskiej, zajęciom towarzyszy wielki entuzjazm i doskonała atmosfera. Jako jedyna sieć szkół językowych w Polsce prowadzimy zajęcia z robotem EMYS oraz mówiącym długopisem THING, który uczy poprzez interakcję. Efekty widoczne są już po kilku miesiącach. Leo Maniak z kolei to nietuzinkowy program skierowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Ma on na celu rozbudzić i rozwinąć zainteresowania i talenty drzemiące w umyśle dziecka. W trakcie tych zajęć zaszczepiamy pasję do nauki oraz rozwijamy wszystkie zdolności dziecka. Leo Maniak jest dedykowany dla dzieci w wieku 8-13 lat. Ortografia nie musi być zmorą - nasi bohaterowie sprawią, że będzie zabawna. Przy wykorzystaniu wyjątkowych bohaterów pozna ok. 500 słów z trudnością ortograficzną. Uczymy technik, które nauczą płynnie czytać. Wykorzystamy sprawdzone techniki pamięciowe do łatwego zdobywania wiedzy z podstawy programowej szkoły podstawowej. Dołącz ze swoim dzieckiem do grona 300 000 osób, które już skorzystały z tej wyjątkowej metody i zadbaj o jego przyszłą edukację. Aby się o tym przekonać zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe 05.09. lub 12.09. – Elbląg, ul. Hetmańska 15 I-J. Dowiedz się więcej: https://leonardoschool.pl/lekcje-pokazowe/. Zadzwoń 733 500 443, odwiedź nasz profil na facebooku.

Szkoła Tenisa & Squasha „SCORE”- oferuje wyczerpujące, pełne ciężkiej pracy treningi w doskonałej, przyjaznej atmosferze. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim nauka gry w tenisa lub squasha nie zapominając jednak o przyjemności, którą powinny z niej czerpać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-trenerską z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia tenisa odbywają się w hali tenisowej przy ul Daszyńskiego, przy ul. Uroczej oraz na kortach otwartych przy ul Agrykola. Prowadzimy zajęcia: Tenisowe Kroki Malucha (4-6 lat), Tenis10 (7-10 lat), dla młodzieży i dorosłych, a także zindywidualizowane pakiety szkoleń, treningów dla zawodników (nasi profesjonalni trenerzy w swoim dorobku mają zawodników z medalami Mistrzostw Polski, Województwa oraz zwycięzców turniejów ogólnopolskich). Zajęcia squasha prowadzimy w Klubie Squash przy ul. Grunwaldzkiej 135 w HWS. Posiadamy dwa specjalistyczne korty. Squash to doskonała forma ruchu dla każdego i w każdym wieku. Zapraszamy na różne rodzaje zajęć grupowych squasha (przedszkole, szkółki, grupy młodzieżowe, grupy dla dorosłych), indywidualnych dla każdej grupy wiekowej. Zapraszamy do organizacji urodzin oraz spotkań integracyjnych na sportowo z rakietą. Szkoła Tenisa i Squasha Score ponadto oferuje dostosowane dla każdego treningi przygotowania motorycznego. Więcej informacji na stronie www.tenis.elblag.pl oraz pod numerami telefonów.: 695 447 385, 603 670 915.

Teddie Eddie - Akredytowane Centrum Metody Teddie Eddie zaprasza na ambitny i niebanalny angielski dla dzieci! Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2 - 7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowymi recenzentami. Koniec z nauką pojedynczych słówek, nareszcie dzieci uczą się mówić całymi zdaniami! Nasza metoda jest ambitna i niebanalna. Ambitne, bo nie ma innych kursów dla dzieci, podczas których mali uczniowie osłuchiwaliby się z takim ,gdzie w tak umiejętny i dyskretny sposób nastawieni byliby na ogromne bogactwo słów, zdań i tekstów: 2000 słów w ponad 100 utworach o różnym stopniu skomplikowania to właśnie nasza metoda dla maluchów! Na pokładzie z nami robot edukacyjny EMYS, który jeszcze bardziej zainteresuje dzieci angielskim! Do waszej dyspozycji jest także bogaty zestaw kursanta i poradnik dla rodziców. Jesteśmy na Karowej 1 , na terenie lodowiska (sala bezpośrednio przy górnym wejściu). Lekcje pokazowe dla dzieci 4/5 lat i 6/7 są zaplanowane 17 września, a startujemy z naszymi zajęciami 22 września we wtorki i czwartki! Wszelkie informacje pod tel. 736382063 i na naszym fb Teddy Eddie Elbląg.

UKS “SZÓSTKA” ELBLĄG - Od ponad 14 lat szkolimy dzieci, młodzież i dorosłych w technikach jazdy figurowej na łyżwach i rolkach. Oferujemy treningi w miłej i przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej z wieloletnim doświadczeniem. Klub może się poszczycić licznymi osiągnięciami na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej (min. medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie figurowym oraz medal złoty na Mistrzostwach Świata w jeździe figurowej na rolkach). Zajęcia prowadzone są w grupach początkujących i zaawansowanych zarówno na rolkach, jak i na łyżwach. Treningi rolkarskie odbywają się na torze „Kalbar”, a w późniejszym okresie, gdy aura nie będzie sprzyjająca, na zadaszonej hali. Zapisy są obecnie otwarte dla dzieci i młodzieży. Treningi łyżwiarskie będą odbywały się na lodowisku „Helena”. Zapisy ruszą pod koniec września i będą dostępne dla osób w każdym wieku. Ponadto, serdecznie zapraszamy na bezpłatne treningi na rolkach, które odbędą się 31.08 oraz 7.09 o godzinie 17:00 na torze wrotkarsko-rolkarskim „Kalbar”. Więcej informacji na stronie http://uks6.elblag.pl, pod nr. 693 281 410, albo mailowo bekuk@wp.pl oraz na naszym profilu na FB.

UKS Wikingowie - zaprasza dziewczynki i chłopców na naukę jazdy na łyżwach oraz gry w hokeja na lodzie. Uczymy stawiać pierwsze kroki na lodzie już dzieci w wieku 5 lat. Wszystko w klubowym sprzęcie hokejowym, pod opieką trenerów. Obalamy mity, że hokej to brutalny sport, który prowadzi do kontuzji. Dzieci trenują na lodzie zabezpieczone od głowy po pięty atestowanym sprzętem, który sprawia, że upadek na lód nie boli. Dorosły hokej to sport kontaktowy - oczywiście tak - ale do lat dwunastu jest bezwzględny zakaz gry ciałem. Hokej uczy szybkości, doskonalenia jazdy na łyżwach przodem, tyłem, zwrotów, koordynacji nogi-ręce, pracy w grupie, celności, refleksu, myślenia, analizowania i szybkiego podejmowania decyzji. Najważniejszy dla nas jest rozwój zawodników, ich małe sukcesy. Wychowankowie naszego klubu świetnie się bawią podczas treningów, nawiązują przyjaźnie. Jeśli decydują się na późniejszą karierę sportową, dajemy im taką możliwość współpracując z dużymi ośrodkami hokejowymi w kraju (4 wychowanków gra w młodzieżowej reprezentacji Polski, jeden zawodnik w ekstraklasie).

Treningi kondycyjne “na sucho” już we wrześniu, a na lód wejdziemy jak tylko MOSiR Elbląg uruchomi lodowisko Helena (pierwsza połowa października). Treningi na lodzie 3 razy w tygodniu popołudniami. Pierwszy miesiąc bez zobowiązań finansowych. Z Wikingami nauczysz się jeździć na łyżwach, pokonywać własne słabości, współpracować w grupie oraz pokochasz aktywność fizyczną. Zapraszamy dziewczynki i chłopców w wieku 5-10 lat. Więcej informacji pod numerem telefonu 691 400 016, 517 573 134 lub na stronie https://wikingowie.elblag.pl. Masz pytania? - napisz klub@wikingowie.elblag.pl lub znajdź nas na Facebooku!