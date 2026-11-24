Sieci handlowe zarabiają na ekranach w sklepach. Dlaczego Twój ekran tylko pobiera prąd?

Ekrany w sklepach coraz częściej pełnią funkcję nie tylko informacyjną, ale również reklamową. Duże sieci handlowe udostępniają je markom, zarabiając na promocji produktów w miejscu podejmowania decyzji zakupowych. Podobny model może wykorzystać także mniejszy biznes, taki jak sklep osiedlowy, apteka czy salon usługowy. One również dysponują przestrzenią, którą można zamienić w dodatkowy kanał komunikacji i współpracy z reklamodawcami.

Retail media – co to oznacza dla małego sklepu?

Retail media to model reklamy, w którym sprzedawca udostępnia markom powierzchnię reklamową w swoim środowisku sprzedażowym. Może to być sklep internetowy, aplikacja mobilna, ale również fizyczny punkt handlowy. Producent płaci za możliwość dotarcia do klientów w miejscu, w którym oglądają produkty i podejmują decyzje zakupowe.

Właśnie dlatego reklama w sklepie może być atrakcyjna dla dostawców i producentów. Marka napojów chce dotrzeć do klientów sklepu spożywczego, producent kosmetyków szuka odbiorców w salonie urody, a lokalna piekarnia może zainteresować się promocją w pobliskiej kawiarni.

Coraz większą rolę w przestrzeniach handlowych odgrywają rozwiązania digital signage, takie jak ekrany LED czy infokioski, które nie tylko prezentują ofertę, ale również angażują odbiorców. Co więcej, mogą stać się dodatkową powierzchnią reklamową, którą sklep udostępnia markom. To właśnie jeden z fundamentów retail media – modelu, z którego korzystają już największe sieci handlowe. Rozwiązania tego typu, dostosowane również do potrzeb mniejszych placówek, oferuje m.in. adsystem . Czy mniejszy punkt sprzedaży również może na tym skorzystać?

Lokalny biznes i jego potencjał reklamowy

Małe sklepy nie dysponują zasięgiem dużych sieci, ale mają inne atuty. Przede wszystkim dobrze znają swoich klientów i ich potrzeby. Właściciel osiedlowego sklepu wie, jakie produkty cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, a manager apteki zna najczęstsze potrzeby odwiedzających ją osób.

Ta wiedza może być wartościowa dla lokalnych reklamodawców. Wtedy, przykładowo sklep spożywczy może promować produkty regionalnego producenta, kawiarnia – lokalną palarnię kawy, a salon fryzjerski – kosmetyki wykorzystywane podczas zabiegów.

Ważna jest również regularność kontaktu z odbiorcami. Klient odwiedzający tę samą placówkę kilka razy w tygodniu ma okazję wielokrotnie zobaczyć reklamę. Nie oznacza to oczywiście, że każdy ekran automatycznie stanie się źródłem dodatkowego dochodu, ponieważ znaczenie mają liczba odwiedzających, lokalizacja nośnika i dopasowanie reklam do profilu klientów.

Gdzie umieścić reklamę, aby przyciągała uwagę?

Nie każda powierzchnia reklamowa działa tak samo. Warto zastanowić się, w którym miejscu klienci najczęściej kierują wzrok i na jakim etapie zakupów mogą zainteresować się komunikatem.

Witryna i wejście – widoczność z zewnątrz

Ekran umieszczony w witrynie pozwala dotrzeć również do osób, które jeszcze nie weszły do sklepu. Można prezentować na nim aktualne promocje, nowości produktowe czy reklamy partnerów handlowych.

W takim miejscu istotna jest czytelność komunikatu, odpowiednia jasność i wielkość obrazu. Dobrym rozwiązaniem mogą być tworzące wyraziste ekspozycje ekrany ledowe, widoczne z większej odległości. Sprawdzą się zarówno w witrynach sklepów, jak i w przestrzeniach usługowych czy gastronomicznych. Przykładowe modele i ich zastosowania można sprawdzić na stronie adsystem.pl/digital/ekrany-ledowe .

Przy półce i ladzie – komunikacja blisko decyzji zakupowej

Drugim miejscem wartym uwagi jest przestrzeń, w której klient wybiera produkt lub oczekuje na obsługę. To dobry moment na zaprezentowanie nowości, przypomnienie o promocji czy przedstawienie dodatkowych produktów.

W większych placówkach można wykorzystać urządzenia interaktywne, takie jak infokiosk. Pozwalają one nie tylko wyświetlać treści reklamowe, ale również prezentować katalog produktów, informacje o ofercie czy wskazówki dotyczące poruszania się po sklepie. Klient może samodzielnie wyszukać interesujące go informacje, a marka zyskuje dodatkową przestrzeń do komunikacji.

Warto jednak zadbać o prostą obsługę urządzenia. Interfejs powinien być intuicyjny, a prezentowane informacje czytelne.

Powierzchnie analogowe – alternatywa dla ekranów cyfrowych

Nie każdy punkt handlowy potrzebuje rozbudowanego systemu multimedialnego. W niektórych miejscach wystarczającym rozwiązaniem będzie tradycyjny, podświetlany nośnik reklamowy.

Przykładem jest kaseton LED RGB, taki jak adFrame Lumina RGB , który może pełnić funkcję ekspozycji promocyjnej lub stałej powierzchni reklamowej. Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy treść nie wymaga częstej aktualizacji. Właściciel sklepu nie musi zarządzać harmonogramem emisji ani przygotowywać materiałów wideo – wystarczy odpowiednio zaprojektowana grafika.

Jak zacząć zarabiać na powierzchni reklamowej?

Pierwszym krokiem nie musi być tworzenie rozbudowanej oferty reklamowej. Warto zacząć od oceny możliwości własnego lokalu: ile osób odwiedza go w ciągu dnia, kto najczęściej robi zakupy, gdzie znajdują się ekrany i jak długo klienci mogą oglądać wyświetlane treści?

Na tej podstawie można przygotować prostą propozycję współpracy dla lokalnych producentów, dostawców i usługodawców. Powinna ona określać miejsce ekspozycji, czas trwania kampanii, częstotliwość wyświetlania reklam oraz sposób dostarczenia materiałów. Warto wybierać firmy, których oferta pasuje do profilu placówki. Sklep spożywczy może zainteresować się reklamą lokalnego producenta żywności, a salon kosmetyczny – promocją marki profesjonalnych preparatów.

Współpracę warto przetestować na niewielką skalę, traktując pierwsze tygodnie jako okres próbny. W tym czasie można sprawdzić, czy klienci zauważają komunikaty, pytają o promowane produkty i czy zmienia się zainteresowanie konkretną ofertą. Pomocne będą również rozmowy z partnerami reklamowymi oraz porównanie wyników sprzedaży z wcześniejszymi danymi.

W przypadku niewielkiego sklepu nie zawsze będzie możliwe precyzyjne przypisanie konkretnej transakcji do reklamy na ekranie. Nie należy więc deklarować reklamodawcom wyników, których nie da się wiarygodnie zmierzyć. Uczciwa komunikacja i realistyczne oczekiwania to znacznie lepsza podstawa długoterminowej współpracy.

Podsumowanie: wykorzystaj potencjał przestrzeni, którą już masz

Retail media pokazuje, że sklep może być czymś więcej niż miejscem sprzedaży produktów i świadczenia usług. To również przestrzeń komunikacyjna, która ma określoną wartość dla producentów, dostawców i lokalnych marek.

Duże sieci handlowe rozwijają własne ekosystemy reklamowe, ale mniejsze punkty również mogą wykorzystać podobny mechanizm w skali odpowiedniej do swoich możliwości. Nie potrzebują do tego rozbudowanej infrastruktury ani skomplikowanych systemów. Często wystarczy dobrze zlokalizowany ekran, przemyślany sposób prezentowania treści i współpraca z kilkoma właściwie dobranymi partnerami.

Najważniejsze jest jednak spojrzenie na wyposażenie sklepu z innej perspektywy. Ekran nie musi być wyłącznie kolejnym urządzeniem generującym koszty. Może wspierać sprzedaż, poprawiać komunikację z klientami i tworzyć przestrzeń do współpracy reklamowej. Warto więc zastanowić się, czy powierzchnia, którą już dysponujesz, rzeczywiście wykorzystuje cały swój potencjał.