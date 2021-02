Sposób na uproszczenie księgowości w firmie. Łatwo i bezpiecznie

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, aż 84% z nich obawia się dużej liczby przepisów prawnych i podatkowych. Regulują one prowadzenie działalności gospodarczej, ale niejednokrotnie są skomplikowane i niejasne. To budzi naturalne obawy firm, które nie mają rozbudowanego oraz doświadczonego zespołu księgowego. Nie trzeba się jednak obawiać, bo istnieje skuteczne rozwiązanie, z którego skorzystało już wielu przedsiębiorców na świecie.

Outsourcing księgowości. Co to jest i jak pomaga w firmie?

Osoby prowadzące firmę, chcąc nie chcąc, poruszają się w środowisku prawnym i podatkowym. Na tle innych europejskich państw, polskie regulacje jawią się jako skomplikowane, wymagające szczególnej uwagi. Zwłaszcza ostatnie lata, pełne zmian w ustawach oraz przepisach, są wyzwaniem dla zespołów księgowych.

Każde przedsiębiorstwo, nawet najmniejsze, musi prowadzić księgowość w pewnym zakresie. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług księgowych często wymaga kosztownych inwestycji w ten konkretny dział przedsiębiorstwa, co jest kłopotliwe dla firm - w końcu księgowość najczęściej nie jest głównym sektorem działalności. Z rozwiązaniem przychodzą firmy oferujące outsourcing księgowości, na przykład KPMG Spot. Polega to na przejęciu codziennych obowiązków księgowych od firmy przez wykwalifikowanych specjalistów. Co obejmuje taki outsourcing?

Najbardziej podstawowe działania, czyli bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych w zgodzie z obecnymi wymogami. Oddelegowana specjalistom księgowość to także koniec zmartwień związanych z zamknięciami poszczególnych okresów. W zakresie usług jest także sporządzanie sprawozdań finansowych (zarówno wg. Ustawy o rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) oraz przygotowywanie raportów do polskich urzędów.

Obniżenie kosztów i sprawniejsza działalność firmy

Przeniesienie odpowiedzialności i takiej ilości pracy z działu księgowego na zewnętrzny podmiot jest ogromnym wsparciem dla firmy. Pozwala to zredukować koszty prowadzenia działalności, a także wyeliminować zbędne ryzyko operacyjne związane z błędami w rozliczeniach. Rozbudowa działu księgowości wewnątrz przedsiębiorstwa wiązałaby się także z wysokimi nakładami pieniężnymi na rozwój odpowiedniej infrastruktury informatycznej, a także wyszkolenia pracowników. W przypadku outsourcingu, o IT oraz kompetencje specjalistów dba zewnętrzna firma.

Przede wszystkim jest to jednak oszczędność czasu - zarówno przy implementacji rozwiązań księgowych wewnątrz firmy, jak i codziennych procesów. Taka usługa może także zawierać wspierać strategię firmy dzięki odpowiednim elementom księgowości zarządczej i kontroli. Ważne decyzje biznesowe konsultowane z wykwalifikowanymi specjalistami od księgowości będą dużo korzystniejsze dla przyszłości przedsiębiorstwa.

