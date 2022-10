Strona www za darmo dla jednostek z Elbląga i powiatu elbląskiego

Ustawa o dostępności nakłada na jednostki, które korzystają ze środków publicznych, obowiązek dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zobacz, jak stronę www do współczesnych standardów można dostosować lub przygotować od podstaw z pomocą Mobi School. Teraz pierwszych dziesięć jednostek publicznych ma szansę otrzymać taką usługę za darmo!

- Jesteśmy firmą z Elbląga, dlatego chcemy zaoferować coś specjalnie dla miasta i powiatu. Tym razem nie tylko dla szkół, ale dla wszystkich jednostek publicznych – podkreśla Kamil Petynka, prezes zarządu Mobi School. Co zrobić, by zapewnić jednostce publicznej darmowe przygotowanie strony internetowej, spełniającej wszystkie wymogi ustawy o dostępności? O tym za chwilę. Najpierw kilka słów o tym, dlaczego warto.

Zacznijmy od tego, że strony przygotowane przez Mobi School są bardzo intuicyjne w zarządzaniu. Firma zapewnia szkolenie w zakresie administrowania stroną.

- Jesteśmy dostępni dla naszych klientów, by zawsze na bieżąco pomóc w zarządzaniu stroną, przypomnieć niektóre jej funkcje itd. - mówi Iwona Mickiewicz, kierownik działu wdrożeń i obsługi klienta w Mobi School. - Chętnie odpowiadamy naszym klientom na pytania dotyczące zasad publikowania treści na stronie, regulacji prawnych itd. Zresztą cały nasz program jest zbudowany w ten sposób, że na pewne działania niezgodne z ustawą o dostępności zwyczajnie nie pozwoli. Na przykład jeśli nie dodamy opisu zdjęcia czy artykułu, co jest jednym z wymogów ustawy, otrzymamy stosowny komunikat, by przed publikacją to uzupełnić - wyjaśnia Iwona Mickiewicz.

Mobi School oferuje swoim klientom wybór skórek, czyli szablonów, dzięki którym będzie można dostosować wygląd strony do specyfiki danej jednostki publicznej. Istnieje też możliwość przygotowania nowego, indywidualnego wyglądu strony w ramach oddzielnej usługi.

Strona internetowa dostosowana do wymogów ustawy o dostępności to nie tylko kwestia spełnienia prawnych regulacji. To także wygoda użytkowników, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, a także komfort administratorów strony. Samorządy, urzędy, POZ-ty, szkoły, nie mogą dziś obejść się bez obecności w sieci. O taką obecność na najwyższym poziomie, fachowo zatroszczy się Mobi School.

Wróćmy do promocji. Pierwszych dziesięć jednostek publicznych, które zgłoszą się do Mobi School podając we wskazanym niżej mailu hasło "Widziałem na portElu", otrzyma od firmy nową stronę całkowicie za darmo. Przez pierwszy rok jednostki te nie poniosą żadnych opłat związanych z hostingiem, czyli utrzymaniem tych stron. Pozostałe jednostki, które nie załapią się do szczęśliwej dziesiątki, też mają szansę na oszczędności. Mobi School oferuje klientom pomoc w pozyskiwaniu środków na utworzenie strony, np. z funduszy związanych z cyfryzacją i podnoszeniem kompetencji cyfrowych.

Mobi School

mobischool.com.pl

kom. 720 998 021

kontakt@mobischool.com.pl

