Studio Pauza w Elblągu – joga i masaż brzucha dla kobiet

A gdyby joga była czymś więcej niż tylko godziną ruchu? Miejscem, w którym można zwolnić, złapać oddech i znaleźć chwilę dla siebie? Właśnie z takiej potrzeby powstało Studio Pauza w Elblągu.

Kiedy myślałam o otwarciu własnego studia, chciałam stworzyć miejsce, jakiego sama kiedyś szukałam. Kameralne, spokojne, z przyjazną atmosferą. Takie, w którym równie ważne jak ruch są uważność, relacja i możliwość bycia sobą.

Ważną inspiracją stała się również potrzeba stworzenia przestrzeni dla kobiet po 45. roku życia, które przechodzą zmiany i na nowo odkrywają swoją relację z ciałem. Z czasem przekonałam się, że potrzeba odpoczynku i łagodnego ruchu nie zależy od wieku. Coraz więcej kobiet szuka dziś aktywności, która pozwala odetchnąć od codziennego pośpiechu i nadmiaru bodźców. Nie każda z nas chce za każdym razem trenować intensywnie, przekraczać własne granice i dawać z siebie jeszcze więcej. Czasem potrzebujemy właśnie tego, by poczuć swoje ciało, odzyskać kontakt z oddechem i dać sobie chwilę prawdziwego odpoczynku.

Joga po swojemu, w swoim tempie

W Studio Pauza nie trzeba wybierać między określonymi stylami jogi. Nie dzielę praktyki na sztywne etykiety. „Pauza na jogę" to zajęcia, które odzwierciedlają moje rozumienie jogi. To połączenie wiedzy, doświadczenia i intuicji, dzięki któremu każda praktyka może stać się okazją do lepszego poznania siebie.

Tutaj ważniejsze od idealnego wykonania pozycji jest uważne doświadczanie ruchu, zauważanie sygnałów płynących z ciała i szukanie własnej przestrzeni w każdej asanie. Bez porównywania się z innymi i bez potrzeby udowadniania sobie czegokolwiek. Z ciekawością, łagodnością i szacunkiem dla swoich możliwości.

Brzuch – nasze centrum dowodzenia

W ofercie Studia Pauza znajduje się również masaż brzucha, w tym Hormonalna Terapia Manualna – metoda stworzona przez Joannę Popiół z Holistycznej Pracowni Urody w Poznaniu.

Metoda ta powstała z myślą o kobietach w okresie okołomenopauzalnym i menopauzie, kiedy ciało przechodzi wiele zmian, a potrzeba troski i uważności może nabierać szczególnego znaczenia. To podejście bliskie idei Pauzy, w której ważne miejsce zajmuje świadomy kontakt z własnym ciałem.

Brzuch to część ciała, którą często pomijamy w codziennej trosce o siebie. Bywa też obszarem, z którym mamy złożoną relację – nie zawsze czujemy się z nim swobodnie, czasem towarzyszą nam skrępowanie i napięcie. Dlatego tak ważne jest dla mnie, by brzuch stał się częścią ciała, której możemy poświęcić więcej uwagi i czułości.

Warto podkreślić, że masaż brzucha w Studio Pauza to coś więcej niż zwykły masaż – to uważna, manualna praca z tą wyjątkową częścią ciała. Pomaga ona uwalniać nagromadzone napięcia nie poprzez siłę, lecz poprzez uważny dotyk połączony ze świadomym oddechem.

Z czasem okazało się, że potrzeba uważnego kontaktu z brzuchem może pojawić się na różnych etapach życia. Bo troska o siebie nie ma określonej daty ani wieku.

Yin joga i automasaż brzucha – nowy cykl spotkań

Już w listopadzie w Studio Pauza rozpocznie się comiesięczny cykl spotkań łączących łagodną yin jogę z praktyką automasażu brzucha. Brzuch to dla wielu kobiet bardzo intymna część ciała. Czasem myśl o tym, by oddać go pod dotyk innej osoby, może budzić obawy. Dlatego podczas tych spotkań każda kobieta, we własnym tempie i na własnych zasadach, będzie mogła poprzez własne dłonie i moje prowadzenie przejść przez praktykę automasażu. Z uważnością, łagodnością i szacunkiem dla swoich odczuć.

Zrób sobie pauzę

Studio Pauza to miejsce, w którym joga, oddech i dotyk spotykają się z potrzebą odpoczynku i uważności. To przestrzeń stworzona dla kobiet, które chcą zadbać o siebie w sposób bliski swoim potrzebom.

Bo czasem wystarczy jedna godzina, spokojny oddech i chwila dla siebie, by wrócić do codzienności z nową energią.

Bo Pauza nie jest tylko przerwą w codzienności. To także sposób, by na nowo usłyszeć siebie.

Odwiedź Studio Pauza w Elblągu

ul. płk. Dąbka 140/2-3

82-300 Elbląg

Zapisy: pauzajoga@gmail.com lub wiadomość prywatna na Facebooku – Studio Pauza.