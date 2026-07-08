Studiuj bezpłatnie i zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie!
Idąc na studia dążymy do tego, aby po ich ukończeniu mieć atrakcyjną, dobrze płatną pracę. Co jednak zrobić, żeby podreperować swój budżet w trakcie studiowania? Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu znalazła na to sposób!
Nawet 4000 zł miesięcznie dla Ciebie na bezpłatnych studiach
Dzięki przygotowanym stypendiom możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
Połączenie bezpłatnych studiów z bogatym programem stypendialnym czyni ANS w Elblągu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do studiowania. Korzystając z systemu stypendialnego możesz obniżyć lub nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką.
Wybierz studia dla siebie!
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu przygotowała dla Ciebie 16 kierunków oraz 25 specjalności na bezpłatnych studiach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, a także bogatą ofertę studiów zaocznych. W ANS w Elblągu znajdziesz zarówno nowości, jak i pewniaki od lat cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem!
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Pielęgniarstwo
- Psychologia
- Administracja
- Ekonomia
- Kosmetologia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Logistyka
- Filologia Polska
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie
- Pedagogika - uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – uzupełniające studia magisterskie
Jeśli chcesz połączyć darmowe studia z pracą – wybierz bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Administracja, Budownictwo, Ekonomia, Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.
Praktyczny wymiar studiów w Polsce i za granicą
Wysokie stypendia i atrakcyjne kierunki studiów to nie wszystko co Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu może Tobie zaoferować. Kluczem do sukcesu jest połączenie pasji z umiejętnościami potrzebnymi na rynku pracy!
Możesz to osiągnąć dzięki praktycznemu wymiarowi studiów, który sprawia, że absolwenci ANS w Elblągu są postrzegani jako świetnie wykwalifikowani specjaliści posiadający znacznie większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie.
Co ważne, w trakcie studiów masz możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.
Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl