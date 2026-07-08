 Studiuj bezpłatnie i zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie!

Idąc na studia dążymy do tego, aby po ich ukończeniu mieć atrakcyjną, dobrze płatną pracę. Co jednak zrobić, żeby podreperować swój budżet w trakcie studiowania? Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu znalazła na to sposób!

Nawet 4000 zł miesięcznie dla Ciebie na bezpłatnych studiach

Dzięki przygotowanym stypendiom możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Połączenie bezpłatnych studiów z bogatym programem stypendialnym czyni ANS w Elblągu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do studiowania. Korzystając z systemu stypendialnego możesz obniżyć lub nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką.

Wybierz studia dla siebie!

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu przygotowała dla Ciebie 16 kierunków oraz 25 specjalności na bezpłatnych studiach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, a także bogatą ofertę studiów zaocznych. W ANS w Elblągu znajdziesz zarówno nowości, jak i pewniaki od lat cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem!

Jeśli chcesz połączyć darmowe studia z pracą – wybierz bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Administracja, Budownictwo, Ekonomia, Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.

Praktyczny wymiar studiów w Polsce i za granicą

Wysokie stypendia i atrakcyjne kierunki studiów to nie wszystko co Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu może Tobie zaoferować. Kluczem do sukcesu jest połączenie pasji z umiejętnościami potrzebnymi na rynku pracy!

Możesz to osiągnąć dzięki praktycznemu wymiarowi studiów, który sprawia, że absolwenci ANS w Elblągu są postrzegani jako świetnie wykwalifikowani specjaliści posiadający znacznie większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie.

Co ważne, w trakcie studiów masz możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.

Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 35

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl