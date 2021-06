Stylizacje na upalne dni, czyli jak modnie nosić męskie spodenki?

Bez względu na to, czy planujesz spędzić tegoroczne wakacje nad morzem, w górach, nad jeziorem, czy w mieście, potrzebujesz męskich krótkich spodenek. To ważny element garderoby, który świetnie sprawdzi się na różne okazje, zwłaszcza na upalne dni. Jak modnie nosić męskie szorty i z czym je zestawiać? Podpowiadamy.

Jakie męskie szorty wybrać?

Krótkie spodenki powinny być przede wszystkim wygodne, komfortowe i dopasowane do sylwetki. Wybierając męskie szorty, warto zwrócić uwagę na ich długość - najlepiej jeśli nogawki takich spodenek sięgają do 3-5 centymetrów przed kolano. Dłuższe spodenki mogą zaburzyć proporcje, a te krótsze będą raczej przypominać kąpielówki. Spore znaczenie ma także wybór odpowiedniego materiału, z którego wykonane są szorty. Najlepiej postawić na wygodną i miękka tkaniną, na przykład bawełnę z domieszkami. Dobrym rozwiązaniem do chodzenia na spacery są także krótkie spodenki wykonane z jeansu. Ten materiał jest wyjątkowo popularny w tym sezonie, zgodnie ze stylistyką powrotu do lat 70. Jeansowe krótkie spodenki można zestawić z koszulką polo, albo koszulą wykonaną również z jeansu. Ta druga stylizacja pozwoli na stworzenie total looku jeansowego. Na bardziej formalne okazje dobrze sprawdzą się inne materiały krótkich spodenek, takie jak len lub materiał garniturowy. W tym sezonie bardzo modne są szorty w kant, a także modele w pastelowych barwach. Na co dzień świetnie sprawdzają się również spodenki w kolorach takich jak czarny, brązowy, granatowy lub jasnoniebieski. Męskie szorty możesz kupić tutaj: https://modivo.pl/c/mezczyzni/odziez/szorty

Z czym nosić męskie krótkie spodenki?

Krótkie spodenki idealnie wpasowują się zarówno w bardziej casualowe, sportowe stylizacje, jak i w te eleganckie, półformalne. Przykładowo w 2013 roku na pokazach mody furorę zrobiły męskie krótkie spodenki do garnituru. Takie zestawienie raczej nie sprawdzi się dla pana młodego, ale może być bardzo dobre na półformalną imprezę okolicznościową. Szorty można zestawiać z koszulkami polo, T-shirtami, koszulami, w zależności od swoich potrzeb i preferencji. Do krótkich spodenek pasują różnorodne buty, na przykład sneakersy (szeroki wybór tych butów znajdziesz tutaj: https://modivo.pl/c/mezczyzni/obuwie/polbuty/sneakersy), espadryle, sandały, klapki, japonki i mokasyny. Krótkie spodenki są zdecydowanie obowiązkowym elementem w szafie modnego mężczyzny, któremu jednocześnie zależy na wygodzie, komforcie i dobrym stylu. Męskie szorty mogą być świetnym elementem bazowym stylizacji, zwłaszcza jeśli są w uniwersalnym kolorze, na przykład niebieskim lub czarnym, albo też wykonane są z jeansu. Takie spodenki można zestawiać z różnorodnymi outfitami i tworzyć ciekawe stylizacje. Latem można postawić także na bardziej nasycone, odważne barwy, na przykład żółty, pomarańczowy, niebieski lub beżowy. Innym rozwiązaniem są krótkie spodenki z wzorami lub intrygującymi printami. Takie modele można zestawiać z jednolitą, pod względem kolorystycznym, koszulą lub gładkim T-shirtem. Ciekawym zestawieniem na wieczór jest połączenie szortów i koszulki oraz lekkiej, lnianej lub jeansowej marynarki. W ten sposób można ubrać coś na siebie, gdy zajdzie słońce i zrobi się nieco chłodniej.

