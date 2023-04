 Świadectwo charakterystyki energetycznej za darmo z WGN Nieruchomości

Branża nieruchomości ciągle się zmienia, a ostatnio te zmiany wiążą się z nowymi, ministerialnymi przepisami dotyczącymi świadectw charakterystyki energetycznej. O tym rozmawiamy z Grzegorzem Brzozowskim, dyrektorem elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości, ekspertem w dziedzinie nieruchomości oraz finansów.

- 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków. Czym jest ten dokument?

- „Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia” – takie wyjaśnienie możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które odpowiada za tę ustawę.

- Kto ma obowiązek je posiadać? Jak ta nowelizacja zmieni dotychczasowe prawo?

- Nowelizacja nakłada obowiązek posiadania takiego dokumentu i przekazania go nowym właścicielom przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, a za brak takiego dokumentu będą groziły niemałe kary, bo aż do 5000 zł. Taki dokument ważny jest 10 lat, jednak w przypadku remontu, który znacząco wpłynie na zużycie energii, konieczne będzie jego odnowienie. Jeżeli np. wymieniamy okna, będziemy musieli zrobić taki certyfikat jeszcze raz, gdyż parametry związane z zapotrzebowaniem na energię naszej nieruchomości się zmienią. Do tej pory ten certyfikat musiał być w posiadaniu inwestorów nieruchomości, które zostały wybudowane po 2009 roku, teraz muszą posiadać go również budynki wybudowane przed tym rokiem. Czy sprzedając mieszkanie w kamienicy z 1900 roku, czy mieszkanie z lat 70, będziemy musieli przygotować takie świadectwo. Brak zostanie odnotowany w akcie notarialnym przez notariusza, z informacją o pouczeniu o obowiązku uzupełnienia. Pamiętajmy, że akty notarialne kancelaria przekazuje już nie tylko do sądu, ale także do różnych urzędów. Jeden z nich będzie być może będzie odpowiedzialny za weryfikację tego, czy świadectwo zostało przekazane, czy nie, a także za dalsze kroki związane z nałożeniem kary grzywny. Dzisiaj jeszcze nie wiemy, kto dokładnie będzie to weryfikował, tym bardziej warto już dzisiaj podjąć współpracę z biurem, które pomoże nam w rozwiązaniu tego problemu.

- Jakie są koszty uzyskania świadectwa i kto taki dokument wystawia?

- Koszty wynoszą od 500 zł w górę, w zależności od nieruchomości, której to dotyczy. Taki dokument może wystawić osoba, która jest wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Jednak my jako biuro mamy dla klientów bardzo dobre rozwiązanie: darmowe świadectwo, o czym za chwilę.

- Kogo dotyczy sporządzenie świadectwa ?

- Właściciele mieszkań, którzy chcą sprzedać lub wynająć nieruchomość, będą musieli sporządzić taki dokument i przekazać go w kopii nowemu właścicielowi lub najemcy, bez tego nie będzie możliwe dokonanie transakcji. Przekazanie dokumentu może nastąpić w formie papierowej lub elektronicznej, ma być opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej w przypadku wersji papierowej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku wersji elektronicznej.

- Na nowe rozwiązania legislacyjne już odpowiedział elbląski oddział WGN Nieruchomości. Co przygotował Pana zespół dla klientów?

- Przygotowaliśmy ofertę promocyjną, dzięki której do końca maja klient, który podpisze z nami umowę o pośrednictwie w sprzedaży jego nieruchomości, otrzyma od nas świadectwo za darmo. Wystarczy zadzwonić do naszego biura i umówić się na spotkanie. Omawiamy, jaką klient posiada nieruchomość na sprzedaż i jeżeli podpiszemy umowę o współpracy, to klient nie poniesie żadnych kosztów. Dzięki temu zaoszczędzi czas, pieniądze, nerwy i nie będzie musiał zajmować się zbieraniem informacji i dokumentów dla osoby sporządzającej.

Nasza oferta promocyjna dotyczy mieszkań na terenie Elbląga, jeżeli chodzi o domy, to będziemy rozmawiać z klientami indywidualnie. Dlatego zachęcam do kontaktu z naszym biurem pod numerem 888 592 885 lub bezpośrednio w biurze przy ul. Powstańców Warszawskich 7/2 (kamienica obok czołgu – red.) w godzinach 9-16, gdzie spokojnie porozmawiamy o naszej promocji. Do zobaczenia!

WGN Nieruchomości

ul. Powstańców Warszawskich 7/2

tel. 888 592 885

wgn-elblag.pl

-- artykuł sponsorowany --