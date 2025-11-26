 Świąteczna wyprzedaż SUV-ów MG 2024/2025 w HADM Gramatowski

W HADM Gramatowski w Elblągu ruszyła świąteczna wyprzedaż nowych samochodów MG z roczników 2024 i 2025. To doskonała okazja, by odebrać nowy, nieużywany samochód MG – gotowy do jazdy od ręki, z atrakcyjnymi rabatami, kartami paliwowymi i wyjątkowymi warunkami finansowania.

Promocyjne finansowanie na wszystkie modele MG

Na każdy z modeli MG dostępnych w wyprzedaży oferujemy promocyjne finansowanie – kredyt 50/50 oraz leasing od 101%, dzięki którym zakup nowego auta jest jeszcze bardziej opłacalny i dostępny.

W ofercie czekają cztery SUV-y MG, łączące technologię, styl i emocje: MG HS, MG HS Hybrid+, MG ZS oraz MG ZS Hybrid+.

Trzy doradczynie, cztery modele, jedna wyprzedaż

Julia, Karolina i Agata to doradczynie handlowe MG w HADM Gramatowski. Każda z nich doskonale zna wszystkie modele MG dostępne w naszej ofercie, a poniżej znajdziesz gotowe propozycje z konkretnymi rabatami i kartami paliwowymi.

Wybierz osobę, z którą chcesz porozmawiać, i zadzwoń bezpośrednio z tej strony.

Poznaj nasze doradczynie MG

Każda z doradczyń ma dla Ciebie przygotowaną konkretną ofertę na wybrane modele MG – z jasno określonym rabatem i wartością karty paliwowej.

MG HS – przestronny SUV z charakterem

Cześć, jestem Julia. Jeśli szukasz dużego, komfortowego SUV-a dla rodziny, MG HS będzie świetnym wyborem. Oferuje elegancki design, przestronne wnętrze i bardzo dobre wyciszenie kabiny – idealny zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy.

Wysoka jakość wykończenia, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i obszerna przestrzeń bagażowa sprawiają, że MG HS sprawdza się doskonale jako auto na co dzień i na wyjazdy.

Oferta świąteczna na MG HS (2024 / 2025):

Rabat aż do 12 000 zł*

Karta paliwowa o wartości 4 262 zł*

Zadzwoń do mnie: 510 797 966

MG ZS Hybrid+ – ekonomiczny i nowoczesny miejski SUV

Cześć, tu Karolina. Dla kierowców, którzy chcą połączyć oszczędność z nowoczesnym stylem, przygotowałam ofertę na MG ZS Hybrid+. To kompaktowy SUV idealny do miasta – zwinny, wygodny i bardzo praktyczny.

Napęd hybrydowy zapewnia niższe zużycie paliwa i cichą, płynną jazdę. W środku znajdziesz intuicyjny system multimedialny, wygodne fotele i bagażnik, który spokojnie poradzi sobie z codziennymi zakupami czy weekendowym wyjazdem.

Oferta świąteczna na MG ZS Hybrid+ (2025):

Rabat do 2 500 zł*

Karta paliwowa o wartości 2 938 zł*

Jeśli wolisz tradycyjną wersję spalinową MG ZS, również pomogę Ci dobrać odpowiedni egzemplarz dostępny od ręki.

Zadzwoń do mnie: 534 372 129

MG HS Hybrid+ oraz MG ZS – hybrydowy i klasyczny SUV

Cześć, jestem Agata. Jeśli zastanawiasz się nad nowoczesną hybrydą lub klasycznym, spalinowym SUV-em, przygotuję dla Ciebie ofertę na MG HS Hybrid+ oraz MG ZS (ICE).

MG HS Hybrid+ (2025) – hybryda dla wymagających

MG HS Hybrid+ łączy moc, komfort i niższe spalanie. Napęd hybrydowy idealnie sprawdza się w ruchu miejskim, a bogate wyposażenie i eleganckie wnętrze sprawiają, że każda podróż staje się przyjemnością.

Rabat do 9 000 zł*

Promocyjne finansowanie – kredyt 50/50 lub leasing od 101%

MG ZS – spalinowy SUV (2024 / 2025)

MG ZS w wersji spalinowej to kompaktowy, praktyczny SUV o nowoczesnym wyglądzie i bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Idealny jako auto rodzinne lub drugi samochód w domu.

ZS 2024 – karta paliwowa o wartości 3 744 zł*

– karta paliwowa o wartości ZS 2025 – karta paliwowa o wartości 2 938 zł*

Zadzwoń do mnie: 510 797 988

HADM Gramatowski – Twoje Centrum Motoryzacji MG

W HADM Gramatowski nowe samochody MG z roczników 2024 i 2025 czekają właśnie na Ciebie. To doskonała okazja, aby połączyć atrakcyjną cenę, nowoczesny design i wyjątkowe korzyści – w tym rabaty, karty paliwowe oraz promocyjne finansowanie.

Odwiedź nasz salon przy ul. Warszawskiej 87 w Elblągu, poznaj modele MG z bliska i przekonaj się, że komfort, styl i nowoczesność mogą iść w parze z oszczędnością.

Nie czekaj – liczba aut objętych promocją jest ograniczona!

📍 Skontaktuj się z nami – HADM Gramatowski (Elbląg)

🏁 Adres: ul. Warszawska 87, 82-300 Elbląg

💬 Zadzwoń — doradzimy i pomożemy dobrać finansowanie.

*Więcej informacji u naszych doradców MG. Podane rabaty i wartości kart paliwowych dotyczą wybranych egzemplarzy MG z roczników 2024/2025 i mogą różnić się w zależności od modelu, wersji oraz dostępności auta. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli pojazdów lub do odwołania. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne u doradców HADM Gramatowski.