 Świąteczne show w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

Zachwyt, zdziwienie, niedowierzanie, euforia. Takiego przedstawienia jasełkowego nie powstydziłby się profesjonalni aktorzy! Zwłaszcza, że przedstawienie świąteczne zaprezentowały dzieci z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu, na którego czele stoi niezwykła dyrektor – Wioleta Stępczyńska. To było niesamowite wydarzenie w Elblągu! Zobacz więcej zdjęć.

W Małym Europejczyku jak w Akademii Pana Kleksa

Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu można z powodzeniem porównać do baśniowej Akademii Pana Kleksa. Tu dzieci są najważniejsze. Codziennie dyrektor Wioleta Stępczyńska oraz niezwykle zaangażowana kadra pedagogiczna niemal „stają na głowie”, aby zawsze czymś dzieci zaskoczyć, rozbawić, zaangażować, nauczyć – tu żłobkowicze i przedszkolaczki uczą się głównie przez wspaniałą zabawę, doświadczenia, eksperymenty, występy publiczne, spotkania, wyjazdy na łono przyrody.

To powoduje, że dzieci z Niepublicznego Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu są doskonale przygotowane do edukacji szkolnej, nie boją się publicznych występów, są śmiałe, chętne do nauki i zabawy, gotowe zmierzyć się z najtrudniejszymi zadaniami i poznawania nowych rzeczy!

Mimo niesprzyjających warunków pandemicznych, oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego, dyrekcja i kadra Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu nie zwalniają tempa – tu dzieją się, nie tylko w święta prawdziwe cuda nagradzane uśmiechem i radością dzieci.

Jasełka w iście bajkowym stylu w żłobku i w przedszkolu w Elblągu

Tak było również przy organizacji świątecznych jasełek w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu. Te postanowiono przygotować w iście bajkowym stylu. Występ niemal jak na deskach teatru w Broadwayu. Hasłem przewodnim było: „Grinch – świąt nie będzie. Mały Europejczyk ratuje święta”.

Zachwyt, radość, niedowierzanie, euforia, podziw – takie emocje towarzyszyły wszystkim, którzy to dziecięce show jasełkowe mogli oglądać na żywo. Rodzice naszych dzieciaczków byli pod olbrzymim wrażeniem.

- Trzeba powiedzieć, że w naszym jasełkowym przedstawieniu brały udział wszystkie dzieci z naszego żłobka i przedszkola - mówi Wioleta Stępczyńska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk. – Muszę bardzo podziękować naszej kadrze pedagogicznej, za wspaniałe przygotowanie dzieci do występu, a przede wszystkim rodzicom za ich wielkie zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych strojów.

Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu – dla dzieci i dla dobra dzieci

Nowy obiekt przedszkola w Elblągu to nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 1500 m2. Posiada 12 sal dydaktycznych (cztery sale na każdej kondygnacji, każda o powierzchni prawie 100 m2 – edukacyjne, logopedyczne, sensoryczne, rehabilitacyjne, językowe), nowocześnie wyposażone w najnowsze, również w multimedialne pomoce naukowe. Każda z sal ma również własny taras oraz łazienki.

Do budynku przylega także olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Ukształtowanie terenu placu zabaw przy prywatnym żłobku w Elblągu zaprojektowali architekci przestrzeni. Zostały więc tam utworzone również lekkie wzniesienia i górka.

Dzieci do swojej dyspozycji mają tu zjeżdżalnie, trampoliny, drewniane wigwamy, domek na drzewie, piaskownice, liczne zabawki oraz stoły, przy których mogą w pogodne dni zjeść posiłki na świeżym powietrzu. Latem na placu zabaw przy Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pojawiają się baseny oraz kurtyny wodne. Zimą to świetne miejsce do walki na śnieżki czy do zjeżdżania na sankach.

W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu dzieci po prostu nie mogą się nudzić. Każdy tydzień w tym elbląskim przedszkolu to ciekawe zajęcia edukacyjne, wycieczki całodniowe, ciekawi goście, wizyty w instytucjach kultury, spotkania ze zwierzątkami – żywe lekcje, imprezowe nocki w placówce, wizyty teatrzyków, występy na scenie, fantastyczne jasełka świąteczne.

Dodatkowo dzieci uczestniczą w codziennych lekcjach j. angielskiego, zajęciach tańca, judo, jogi, gry w piłkę, zajęciach artystycznych z plastykiem – w specjalnie przystosowanych do tego salach tematycznych. Mamy w naszym żłobku i przedszkolu w Elblągu nawet salę kinową!

To wszystko pozwala nie tylko na prowadzenie edukacji w sposób najbardziej przyjemny dla dzieci, ale również rozwija ich zainteresowania i pasje, które zaprocentują w przyszłości.

Najlepszym przedszkolem i „starterem” dla Państwa pociech będzie Przedszkole „Mały Europejczyk” w Elblągu!

- W Małym Europejczyku, po prostu każdemu z nauczycieli się chce pracować z dziećmi i dla dzieci. Jesteśmy chyba jedynym przedszkolem i żłobkiem w Elblągu, gdzie nawet zimą organizowane są zajęcia na świeżym powietrzu, wycieczki, teatrzyki, wizyty ciekawych gości, zwierzątek. Bez zmian odbywają się wszystkie zajęcia artystyczne i ruchowe. U nas życie wprost tętni, a Mały Europejczyk otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 19.00 – dodaje dyrektor Wioleta Stępczyńska.

Dlatego to, co nie uda się zorganizować w innym przedszkolu w Elblągu, zawsze świetnie udaje się właśnie w Małym Europejczyku.

Dzieci uwielbiają „Małego Europejczyka” dlatego nie jest niczym dziwnym, że w wielu imprezach organizowanych przez ten elbląski niepubliczny żłobek i przedszkole chętnie uczestniczą nawet jego absolwenci – obecnie uczniowie klas 1, 2, 3 szkół podstawowych.

