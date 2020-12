Świąteczne zakupy w Domu pod Cisem

Szukasz niebanalnego prezentu pod choinkę? Odwiedź sklep w Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP. Znajdziesz tam nietuzinkowe przedmioty przedsiębiorstw, które dają szansę na zatrudnienie osobom w trudnych sytuacjach życiowych, co jest ważne szczególnie teraz, w pandemii.

Ręcznie szyte ubrania dla dzieci, torby, świeczki zapachowe, niepowtarzalne meble, książki, płyty, lampy, obrazy, filiżanki, świąteczne gnomy, przetwory przygotowane według babcinych receptur – to zaledwie kilka przykładów tego, co można kupić w sklepie społecznym w Domu pod Cisem. To nie jest zwykły sklep, to pierwsze w Elblągu miejsce, gdzie przedmioty dostają drugie życie. To także miejsce, które skupia produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej, czyli zakłady dające zatrudnienie osobom, które z różnych przyczyn znalazły się poza rynkiem pracy.

- W przedsiębiorstwach społecznych obok zysku ważny jest człowiek, perspektywa jego rozwoju, odnalezienia swojego miejsca w życiu - podkreśla Katarzyna Ciszewska z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP.

A Ty, kupując produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej, wspierasz ekonomię społeczną i pozwalasz stanąć na nogi tym, którym trudniej w życiu.

- Sklep Społeczny w Domu pod Cisem posiada wspaniały klimat. Sklep składa się z trzech stref: Strefy Charytatywnej, Strefy rzeczy używanych oraz strefy Targes.pl – mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem – Strefa Targes.pl wyróżnia się unikalnymi produktami. Ich piękno polega na tym, że są robione własnoręcznie. Takich produktów nie można znaleźć w marketach - dodaje Justyna Duks.

W strefie Targes.pl znajdziesz między innymi ręcznie szyte ciuchy dla dzieci od „MamyTaty”, soki i syropy Spółdzielni Socjalnej „Herbarium” czy wreszcie torby wykonane przez uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej. Aktualnie w strefie znajdują się produkty przedsiębiorstw społecznych, rękodzielników i rzemieślników. Każdy z nich swoją działalność prowadzi w województwie warmińsko-mazurskim sprzedając produkty w Internecie lub w swoich lokalach.

– Biorąc pod uwagę ideę, jaką jest promowanie unikalnych produktów Warmii i Mazur stworzyliśmy miejsce, w którym w jednym miejscu można nabyć te wszystkie wspaniałe rzeczy. Dzięki atrakcyjności obiektu, jakim jest Dom pod Cisem, możemy zapewnić nie tylko ich sprzedaż, ale i promocję. Produkty wystawiane są również podczas wszystkich wydarzeń, o których można dowiedzieć się z naszego profilu na Facebooku – podsumowuje Justyna Duks.

Targes.pl to także portal promujący sprzedaż unikalnych produktów i usług przedsiębiorstw społecznych z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie aktualnie znajduje się blisko 100 podmiotów promujących łącznie ponad 180 produktów i usług.

