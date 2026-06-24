Świetlica Wakacyjna Szkoły Tańca Broadway
Szkoła Tańca Broadway zaprasza na Świetlicę Wakacyjną 7-16. Dzieci można zapisywać na cały tydzień lub na wybrany dzień.
Codziennie mnóstwo atrakcji. Rekreacja w mieście oraz wycieczki poza miasto. Pyszne obiady, świetna opieka, zero nudy
- Park wodny Dolinka
- trampoliny
- kino
- rejsy motorówką
- pizza
- squash
- codziennie plac zabaw, konkursy z nagrodami, dla chętnych „Mam Talent"
Wycieczki - LupisWorld, Majaland, Nowa Holandia
Sprawdź dostępne terminy i zapisz swoje dziecko już dziś!
Zapisy tel: 606 716 626