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Świetlica Wakacyjna Szkoły Tańca Broadway

 Świetlica Wakacyjna Szkoły Tańca Broadway

Szkoła Tańca Broadway zaprasza na Świetlicę Wakacyjną 7-16. Dzieci można zapisywać na cały tydzień lub na wybrany dzień.

Codziennie mnóstwo atrakcji. Rekreacja w mieście oraz wycieczki poza miasto. Pyszne obiady, świetna opieka, zero nudy

- Park wodny Dolinka

- trampoliny

- kino

- rejsy motorówką

- pizza

- squash

- codziennie plac zabaw, konkursy z nagrodami, dla chętnych „Mam Talent"

 

Wycieczki - LupisWorld, Majaland, Nowa Holandia

Sprawdź dostępne terminy i zapisz swoje dziecko już dziś!

Zapisy tel: 606 716 626


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