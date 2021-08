Świetny początek sezonu Olimpii Elbląg

Przed rozpoczęciem sezonu mało kto nawet w myślach widział klub z Elbląga na wysokim 4 miejscu w tabeli po zakończeniu pięciu kolejek ligowych. Zespół pożegnał się z niektórymi zawodnikami, dołączyło też kilku nowych piłkarzy, a do tego wszystkiego nastąpiła zmiana trenera. Czy w tym chaosie powstała drużyna umiejąca walczyć o najwyższe miejsca w lidze? Przed rozpoczęciem sezonu mało kto nawet w myślach widział klub z Elbląga na wysokim 4 miejscu w tabeli po zakończeniu pięciu kolejek ligowych. Zespół pożegnał się z niektórymi zawodnikami, dołączyło też kilku nowych piłkarzy, a do tego wszystkiego nastąpiła zmiana trenera. Czy w tym chaosie powstała drużyna umiejąca walczyć o najwyższe miejsca w lidze?

Olimpia Elbląg w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki ligowej nie była pewna utrzymania i tylko dzięki remisowi w ostatniej kolejce, a przy tym porażce dwóch klubów sąsiadujących w tabeli mogła cieszyć się z 16 bezpiecznego miejsca. Nie spełnił się najgorszy scenariusz, czyli spadek do niższej ligi, ale bardziej mogą to zawdzięczać szczęściu niż dobrej grze w perspektywie wszystkich ligowych spotkań.

Po zakończeniu sezonu 2020/21 posadę stracił trener Jacek Trzeciak, który wypełnił plan minimum, czyli utrzymanie w II lidze, ale prowadzenie przez niego zespołu nie spełniało oczekiwań zarządu i kibiców. 25 czerwca 2021 roku nowym szkoleniowcem Olimpii Elbląg został Tomasz Grzegorczyk, były piłkarz, związany ostatnio związany z klubem Błękitni Stargard.

Nowy trener w czasie miesiąca swojej pracy przebudował całkowicie zespół. Piłkarze, którzy w większości stanowią obecnie o sile klubu, nie mają prawa pamiętać zawirowań z poprzedniego sezonu, bo dołączyli dopiero w letnim okienku transferowym. W bramce pozostał Andrzej Witan, ale już czterech obrońców to zupełnie nowe twarze – Portugalczyk Joao Guilherme, doświadczony 32-letni Michał Czarny z Puszczy Niepołomice, Hubert Krawczun z Błękitnych Stargard i Miłosz Kalahur z Sandecji Nowy Sącz, który zdobył już jedną bramkę w nowych barwach. Pomoc to wzmocnienie w postaci Adriana Piekarskiego reprezentującego wcześniej Wigry Suwałki oraz Białorusina Yana Senkevicha. Jeden i drugi dołożył od siebie trafienie i przyczynił się znacząco do lepszej gry w środku pola. Nowi napastnicy, którzy grali w każdym meczu tego sezonu to Szymon Stanisławki z KSZO Ostrowiec i Piotr Kurbiel z GKS Katowice.

Następny mecz u siebie z bardzo solidnym i bramkostrzelnym Motorem Lublin będzie z pewnością weryfikacją obecnych możliwości zespołu.

Można być pod dużym wrażeniem trenera Tomasza Grzegorczyka, który potrafił w tak krótkim czasie uporządkować zespół złożony obecnie prawie wyłącznie z nowych zawodników. Po pięciu kolejkach Olimpia Elbląg zgromadziła 10 punktów na swoim koncie i przegrała pechowo tylko jeden wyjazdowy mecz z drużyną Wigry Suwałki 0-1. Mniej niż jedna stracona bramka przy zupełnie niezgranej defensywie może napawać dużym optymizmem przed następnymi ligowymi spotkaniami.

Olimpia zdołała też wygrać swój pierwszy mecz w Pucharze Polski z Pogonią Siedlce aż 3-0 i we wrześniu w kolejnej rundzie zmierzy się z Sokołem Ostróda, który do tej pory nie strzelił jeszcze bramki w II lidze i zajmuje w niej ostatnie miejsce, dlatego jest ogromna szansa na osiągnięcie 1/16 i kontynuowanie pucharowej przygody. Faktem jest, że to dopiero kilka meczów w tym sezonie, ale takie dobre rezultaty i skuteczna gra cieszą zarząd oraz kibiców, którzy znowu uwierzyli w możliwość walki o górną część tabeli i miejsca dające szanse na awans do wyższej ligi.

