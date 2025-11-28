Sylwester 2025/26 w Nowej Holandii — bal, kolacja i noc pełna wrażeń
Sylwester to ta noc w roku, kiedy wolno nam więcej: więcej błysku, więcej śmiechu, więcej muzyki i zabawy do rana. W tym duchu powstaje tegoroczna propozycja Nowej Holandii. W 2025/26 kompleks zaprasza gości na wyjątkowy Bal Millennium — noc, która łączy wyrafinowaną kolację, spektakularne show i nostalgiczną podróż w czasie do złotej ery lat 2000.
Co czeka gości?
Bal Millennium 2025/26 — muzyka i klimat lat 2000
To powrót do czasów, kiedy królowały błyszczące chokery, flip-fony, pierwsze iPody, platformy i cekiny. Na parkiecie zabrzmią największe hity epoki: Britney, Aqua, ATC, Blue, Madonna, Timbaland, Rihanna, Lady Gaga, a także kultowe polskie klasyki początku millenium.
To muzyka, przy której każdy wstaje z krzesła — i nawet ci najbardziej oporni kończą na parkiecie przy „Danza Kuduro” czy „Everytime We Touch”.
Światła, neonowe akcenty, minimalistyczny Y2K glam i przemyślane dekoracje sprawią, że wejście na salę będzie jak teleport do 2003 roku — tylko w bardziej luksusowej wersji.
Uroczysta kolacja z wyrafinowanym menu
Wieczór zacznie się od eleganckiej kolacji inspirowanej światowymi trendami i nowoczesnymi technikami:
- Tatar z łososia z awokado i mango („Golden Tide”)
- Consommé z kaczki z pierożkiem z foie gras („Cyber Soup”)
- Polędwica wołowa sous-vide z sosem porto i czarną truflą („Millennium Taste”)
To menu, które łączy fine dining z futurystycznym klimatem przełomu tysiącleci.
Bufet ciepły i zimny podczas imprezy
W trakcie zabawy goście będą mogli korzystać z bogatego bufetu:
- foie gras, mini tartaletki, tatar z polędwicy,
- sandacz w sosie szampanowo-szafranowym, kaczka sous-vide, polędwiczki wieprzowe,
- bogaty wybór dań wegetariańskich, sałatek, pieczywa, dodatków.
Live cooking „Neo Pasta Lounge”
Podczas imprezy odbędzie się widowiskowe gotowanie na żywo — energetyczne show, które dodaje wieczorowi stylu i smaku. To jedna z atrakcji, które goście zapamiętają najdłużej.
Desery w stylu glamour
Na słodkim stole czekają:
torty, bezy, fondanty, panna cotta, praliny i mini desery — jak z blogów kulinarnych ery Y2K, ale w pełnej hotelowej jakości.
Open bar i elegancka oprawa
Open bar z klasycznymi drinkami, koktajlami i szerokim wyborem alkoholi zapewni zabawę do białego rana. Atmosferę podkręcą światła, prowadzenie DJ-a i perfekcyjna oprawa wizualna.
Pakiety: bal, nocleg, śniadanie
To nie wszystko — Nowa Holandia oferuje dwa warianty uczestnictwa, oba obecnie dostępne w cenach promocyjnych:
Pakiet BAL Millennium (wstęp na imprezę)
1 500 zł za parę — tylko do końca listopada!
Cena obejmuje kolację, open bar, bufety, desery, live cooking i pełną oprawę.
Pakiet BAL + NOCLEG + ŚNIADANIE
1 790 zł za parę — tylko do końca listopada!
To wariant dla tych, którzy chcą zakończyć noc wygodnie i bez pośpiechu.
Po zabawie goście przenoszą się do komfortowych pokoi hotelowych i witają Nowy Rok pysznym śniadaniem.
Po listopadzie ceny wzrosną — to ostatni moment, by zarezerwować bilety w niższej cenie.
Dlaczego warto?
- Pełna oprawa: kolacja, show, open bar, DJ, live cooking, desery, bufety.
- Niezapomniany klimat: lata 2000, dyskotekowe hity, Y2K styl i nostalgia.
- Bez stresu: zero organizacji, gotowania, planowania — wszystko czeka na miejscu.
- Komfort: opcja z noclegiem i śniadaniem w hotelu.
- Limitowana liczba miejsc: szczególnie w pakietach z noclegiem.
Dla kogo?
- Par, które chcą wyjątkowego wejścia w Nowy Rok.
- Grup przyjaciół, które uwielbiają taneczne imprezy i klimat retro.
- Fanów hitów lat 2000 — bo nikt nie przetańczy takiej nocy jak oni.
- Wszystkich, którzy chcą spędzić sylwestra w eleganckiej oprawie, bez kompromisów.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą
https://nowaholandia.pl/sylwester-2025-26/
Jak zarezerwować?
nowaholandia@nowaholandia.pl
tel. 507 247 247
Nie zwlekaj — promocyjne ceny obowiązują tylko do końca listopada, a pakiety z noclegiem znikają najszybciej.