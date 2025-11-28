 Sylwester 2025/26 w Nowej Holandii — bal, kolacja i noc pełna wrażeń 

Sylwester to ta noc w roku, kiedy wolno nam więcej: więcej błysku, więcej śmiechu, więcej muzyki i zabawy do rana. W tym duchu powstaje tegoroczna propozycja Nowej Holandii. W 2025/26 kompleks zaprasza gości na wyjątkowy Bal Millennium — noc, która łączy wyrafinowaną kolację, spektakularne show i nostalgiczną podróż w czasie do złotej ery lat 2000.

Co czeka gości?

Bal Millennium 2025/26 — muzyka i klimat lat 2000

To powrót do czasów, kiedy królowały błyszczące chokery, flip-fony, pierwsze iPody, platformy i cekiny. Na parkiecie zabrzmią największe hity epoki: Britney, Aqua, ATC, Blue, Madonna, Timbaland, Rihanna, Lady Gaga, a także kultowe polskie klasyki początku millenium.

To muzyka, przy której każdy wstaje z krzesła — i nawet ci najbardziej oporni kończą na parkiecie przy „Danza Kuduro” czy „Everytime We Touch”.

Światła, neonowe akcenty, minimalistyczny Y2K glam i przemyślane dekoracje sprawią, że wejście na salę będzie jak teleport do 2003 roku — tylko w bardziej luksusowej wersji.

Uroczysta kolacja z wyrafinowanym menu

Wieczór zacznie się od eleganckiej kolacji inspirowanej światowymi trendami i nowoczesnymi technikami:

Tatar z łososia z awokado i mango („Golden Tide”)

Consommé z kaczki z pierożkiem z foie gras („ Cyber Soup”)

Polędwica wołowa sous-vide z sosem porto i czarną truflą („Millennium Taste”)

To menu, które łączy fine dining z futurystycznym klimatem przełomu tysiącleci.

Bufet ciepły i zimny podczas imprezy

W trakcie zabawy goście będą mogli korzystać z bogatego bufetu:

foie gras, mini tartaletki, tatar z polędwicy,

sandacz w sosie szampanowo-szafranowym, kaczka sous-vide, polędwiczki wieprzowe,

bogaty wybór dań wegetariańskich, sałatek, pieczywa, dodatków.

Live cooking „Neo Pasta Lounge”

Podczas imprezy odbędzie się widowiskowe gotowanie na żywo — energetyczne show, które dodaje wieczorowi stylu i smaku. To jedna z atrakcji, które goście zapamiętają najdłużej.

Desery w stylu glamour

Na słodkim stole czekają:

torty, bezy, fondanty, panna cotta, praliny i mini desery — jak z blogów kulinarnych ery Y2K, ale w pełnej hotelowej jakości.

Open bar i elegancka oprawa

Open bar z klasycznymi drinkami, koktajlami i szerokim wyborem alkoholi zapewni zabawę do białego rana. Atmosferę podkręcą światła, prowadzenie DJ-a i perfekcyjna oprawa wizualna.

Pakiety: bal, nocleg, śniadanie

To nie wszystko — Nowa Holandia oferuje dwa warianty uczestnictwa, oba obecnie dostępne w cenach promocyjnych:

Pakiet BAL Millennium (wstęp na imprezę)

1 500 zł za parę — tylko do końca listopada!

Cena obejmuje kolację, open bar, bufety, desery, live cooking i pełną oprawę.

Pakiet BAL + NOCLEG + ŚNIADANIE

1 790 zł za parę — tylko do końca listopada!

To wariant dla tych, którzy chcą zakończyć noc wygodnie i bez pośpiechu.

Po zabawie goście przenoszą się do komfortowych pokoi hotelowych i witają Nowy Rok pysznym śniadaniem.

Po listopadzie ceny wzrosną — to ostatni moment, by zarezerwować bilety w niższej cenie.

Dlaczego warto?

Pełna oprawa : kolacja, show, open bar, DJ, live cooking, desery, bufety.

: kolacja, show, open bar, DJ, live cooking, desery, bufety. Niezapomniany klimat : lata 2000, dyskotekowe hity, Y2K styl i nostalgia.

: lata 2000, dyskotekowe hity, Y2K styl i nostalgia. Bez stresu : zero organizacji, gotowania, planowania — wszystko czeka na miejscu.

: zero organizacji, gotowania, planowania — wszystko czeka na miejscu. Komfort : opcja z noclegiem i śniadaniem w hotelu.

: opcja z noclegiem i śniadaniem w hotelu. Limitowana liczba miejsc: szczególnie w pakietach z noclegiem.

Dla kogo?

Par, które chcą wyjątkowego wejścia w Nowy Rok.

Grup przyjaciół, które uwielbiają taneczne imprezy i klimat retro.

Fanów hitów lat 2000 — bo nikt nie przetańczy takiej nocy jak oni.

Wszystkich, którzy chcą spędzić sylwestra w eleganckiej oprawie, bez kompromisów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą

https://nowaholandia.pl/sylwester-2025-26/

Jak zarezerwować?

nowaholandia@nowaholandia.pl

tel. 507 247 247

Nie zwlekaj — promocyjne ceny obowiązują tylko do końca listopada, a pakiety z noclegiem znikają najszybciej.