Szalona Gęś zaprasza na ucztę

 Szalona Gęś zaprasza na ucztę

Nasze jesienne uczty tak spodobały się gościom Szalonej Gęsi, że z przyjemnością ogłaszamy kolejną edycję. Zapraszamy w najbliższą niedzielę (18-19 października) do naszej restauracji, gdzie czeka na Was wyśmienity zestaw degustacyjnych dań dla najbardziej wymagających smakoszy! Zobacz, co potrafią nasi kucharze!

Goście będą mieli okazję skosztować degustacyjnego menu w cenie 100 zł od osoby, na które składają się dania kuchni polskiej, gruzińskiej i ukraińskiej.

 

1. Bakłażany po gruzińsku

2. Barszcz ukraiński z pamupuszką w sosie czosnkowym.

3. Szalona gęś - specjalność naszej restauracji

4. Żeberka

5. Acaceli - gruzińska sałatka z kurczakiem

6. Gruzińskie blinczyki

 

Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją!

 

Restauracja Szalona Gęś

ul. Stary Rynek 28

82-300 Elbląg

e-mail: restauracja@szalonages.pl

tel. 601 660 330

 

 


