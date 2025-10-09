Szalona Gęś zaprasza na ucztę

Nasze jesienne uczty tak spodobały się gościom Szalonej Gęsi, że z przyjemnością ogłaszamy kolejną edycję. Zapraszamy w najbliższą niedzielę (18-19 października) do naszej restauracji, gdzie czeka na Was wyśmienity zestaw degustacyjnych dań dla najbardziej wymagających smakoszy! Zobacz, co potrafią nasi kucharze!