 Szalona Gęś zaprasza na ucztę

Nasze jesienne uczty tak spodobały się gościom Szalonej Gęsi, że z przyjemnością ogłaszamy kolejną edycję. Zapraszamy w najbliższą niedzielę (18-19 października) do naszej restauracji, gdzie czeka na Was wyśmienity zestaw degustacyjnych dań dla najbardziej wymagających smakoszy! Zobacz, co potrafią nasi kucharze!
Goście będą mieli okazję skosztować degustacyjnego menu w cenie 100 zł od osoby, na które składają się dania kuchni polskiej, gruzińskiej i ukraińskiej.
1. Bakłażany po gruzińsku
2. Barszcz ukraiński z pamupuszką w sosie czosnkowym.
3. Szalona gęś - specjalność naszej restauracji
4. Żeberka
5. Acaceli - gruzińska sałatka z kurczakiem
6. Gruzińskie blinczyki
Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją!
ul. Stary Rynek 28
82-300 Elbląg
e-mail: restauracja@szalonages.pl
tel. 601 660 330