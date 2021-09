Szczoteczki soniczne Oclean – które warto kupić?

Poszukujesz najlepszej szczoteczki do zębów, spełniającej swoją rolę zawodowo? W naszym artykule dowiesz się więcej na temat szczoteczek sonicznych Oclean, a my z chęcią podpowiemy ci, którą z nich warto kupić!

Już od dłuższego czasu produkty firmy Xiaomi znaleźć można w wielu domach. Nie ma w tym nic dziwnego – marka stawia nie tylko na rozwinięte technologicznie urządzenia, ale także przyczynia się do ich ogólnej dostępności, proponując swoim klientom wyjątkowo atrakcyjne ceny. W jej przypadku nie warto podchodzić stereotypowo do pochodzenia firmy, gdyż jakościowo wręcz przewyższa ona niektóre inne, znane nam od wielu lat popularne marki.

Oclean – szczoteczki soniczne

Czym wyróżniają się szczoteczki soniczne Xiaomi submarki Oclean? Zdecydowanie wysoko zaawansowana technologia i solidność są ich znakiem rozpoznawczym. Dzięki posiadanym sensorom, szczoteczki te kontrolują nasz sposób mycia zębów oraz siłę nacisku, dostosowując w ten sposób odpowiedni sposób czyszczenia i informując nas, gdy robimy to zbyt intensywnie. Ponadto, posiadają również szeroki wybór różnych trybów pracy, ułatwiających dopasowanie właściwego czyszczenia do aktualnych potrzeb użytkownika, a także timer, który dba o właściwy czas mycia zębów.

Ich znakiem rozpoznawczym jest także współpraca z aplikacją, którą możemy zainstalować na naszym smartfonie. Poprzez łączenie się z nim, szczoteczka przesyła wszelkie istotne dane, dotyczące sposobu mycia naszych zębów jak i uwagi, na które miejsca powinniśmy zwrócić większą uwagę. Oczywiście instalacja aplikacji nie jest konieczna, by móc korzystać ze szczoteczki, jednak zdecydowanie warto ułatwić sobie życie i powierzyć urządzeniu dbanie o nasze dobre nawyki związane z higieną jamy ustnej.

Szczoteczka Oclean One

Najpopularniejszym i najbardziej lubianym przez użytkowników modelem szczoteczek Oclean jest zdecydowanie model One. Dzięki nieco większemu rozmiarowi niż pozostałe urządzenia tej marki, komfortowo i pewnie układa się w dłoni. Posiada ona 12 programów, które dodatkowo można indywidualnie dopasować do swoich potrzeb. Szczoteczka nie tylko w dokładny sposób pozbędzie się nieczystości, ale także wybieli nasze zęby bądź wykona masaż dziąseł.

Potężny akumulator pozwala na 60 dni pracy po jednym pełnym naładowaniu szczoteczki. Jej praca również robi wrażenie – głowica wykonuje aż do 42 000 ruchów w ciągu jednej minuty sprawiając, że jej efekty są wręcz nieporównywalnie lepsze niż w przypadku używania szczotki manualnej.

Szczoteczka Oclean X / Oclean X Pro

Są to najnowocześniejsze modele tej marki – mają one identyczne parametry, jednak w przypadku szczoteczki X Pro możemy liczyć na większą wytrzymałość baterii oraz krótszy czas jej pełnego naładowania.

Obie szczoteczki posiadają dotykowy, kolorowy ekran, za pomocą którego w szybki i przyjemny sposób ustawimy właściwy dla nas program czyszczenia jak i jego długość, a także sprawdzimy aktualny stan baterii. Ponadto, szczoteczki te posiadają funkcję przypomnienia oraz informującą nas nawet, jaka pogoda przewidywana jest danego dnia.

Szczoteczka Oclean Air

Oclean Air to kolejny z popularniejszych modeli marki Oclean. Jeżeli chodzi o parametry, są one bardzo podobne, jak u jej poprzedniczek. Możemy spodziewać się po niej nawet 40 000 ruchów w ciągu minuty, a odpowiednie dla nas czyszczenie ustawimy programując jeden z trzech trybów mycia oraz wybierając z pomiędzy czterech różnych prędkości. Czas pracy również wynosi 30 dni, dzięki czemu przez długi czas możemy zapomnieć o jej ładowaniu.

To, co wyróżnia model Oclean Air, to jej waga i wymiary. Jest ona ok. 60 gramów lżejsza niż pozostałe modele, dzięki czemu doskonale sprawdzi się jako sprzęt dla dzieci. Jej niewielki rozmiar nie tylko dobrze dopasuje się do małej, dziecięcej dłoni, ale także będzie bardzo poręczna dla każdego podróżnika. Bez problemu zmieści się do nawet niewielkiego bagażu, a ze względu na swoją lekkość nie będzie dodatkowo go obciążać.

Gdzie kupić szczoteczki soniczne Oclean?

Miejmy nadzieję, że powyższe opisy znacznie ułatwią każdej chętnej osobie wybór właściwej szczoteczki sonicznej. W celu dokonania zakupu, warto skorzysta

ze strony oficjalnego dystrybutora marki Oclean pod adresem https://oclean.pl, dzięki czemu będziemy mieli pewność co do oryginalności danego produktu.