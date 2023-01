 Szczyt rolnego sezonu w TUZ

Zima to dobry czas, żeby z głową pomyśleć o różnych ubezpieczeniach rolniczych. Liczne nagrody i wyróżnienia dla TUZ Ubezpieczenia sprawiają, że warto przyjrzeć się ofercie dla rolników przygotowanej właśnie przez tego ubezpieczyciela.

Zainteresowani polisami dla rolników większość uwagi poświęcają aktualnie właśnie ubezpieczeniu upraw. Nie można jednak zapomnieć o innym ubezpieczeniu rolnym, którego znaczenie dla funkcjonowania gospodarstw jest równie istotne co ubezpieczenie upraw. Mowa oczywiście o ubezpieczeniu maszyn i sprzętu rolniczego, czyli Agrocasco – przypomina o tym ekspert Konstanty Potocki, koordynator ds. ubezpieczeń rolnych w TUZ Ubezpieczenia.

Agrocasco w TUZ Ubezpieczenia

W TUZ ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego oferowane jest na dwa sposoby – w ramach pakietu ubezpieczeń rolnych oraz jako ubezpieczenie odrębne, samodzielne. Pierwsze dedykowane jest osobom fizycznym, rolnikom, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie OC i budynków i którzy chcą w prosty, dobry i szybki sposób, jedną polisą ubezpieczyć cały swój majątek. Drugie dedykowane jest oczywiście również rolnikom – osobom fizycznym, ale też każdemu innemu podmiotowi, który posiada maszyny rolnicze: przedsiębiorstwom rolnym, spożywczym, spółkom komunalnym, firmom usługowym, dealerom maszyn i sprzętu rolniczego.

Pakiet Bezpieczny Rolnik

Zainteresowany rolnik może wykupić ochronę dla swojego parku maszynowego w ramach kompleksowej polisy w pakiecie Bezpieczny Rolnik. W ramach pakietu oferowana jest kompleksowa ochrona – od ubezpieczeń obowiązkowych, czyli odpowiedzialności cywilnej rolnika, przez obowiązkowe ubezpieczenie budynków aż do ubezpieczeń dobrowolnych takich jak ubezpieczenie budowli, stałych elementów, instalacji, urządzeń mechanicznych, ruchomości domowych, instalacji fotowoltaicznych, OC w życiu prywatnym czy wreszcie następstw nieszczęśliwych wypadków i innych ryzyk, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Taki pakiet może być rozszerzony właśnie o ubezpieczenie Agrocasco.

Agrocasco solo

– TUZ oferuje też ubezpieczenie Agrocasco kierując się podejściem przedmiotowym. Oznacza to, że każdy posiadacz maszyny może ją ubezpieczyć w TUZ. Produkt został opracowany, aby zapewnić najbardziej dopasowaną do potrzeb klienta ochronę. Nie jest to produkt wariantowy. Nie narzucamy z góry zakresu ubezpieczenia – wyjaśnia Konstanty Potocki. – Oferujemy ubezpieczenie, którego wariant bazowy to ochrona od wszystkich ryzyk, czyli utraty i uszkodzenia maszyny na skutek zdarzeń losowych. Obejmuje to kradzież, szkody ogniowe czy uszkodzenia w czasie prac polowych. Wariant podstawowy pokryje też awarię spowodowaną przedostaniem się do mechanizmów maszyny ciała obcego. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000 zł. Wszystkie pozostałe rozszerzenia, jak usługowe wykorzystanie maszyny, pokrycie kosztu wynajmu maszyny zastępczej na wypadek szkody, zwiększenie limitu dla szkód w ogumieniu, wyższe limity w klauzuli awarii czy objęcie ochroną szkód w szybach, to decyzja ubezpieczającego i to on decyduje o tym, za co płaci składkę.

To oferuje tylko TUZ

Produkt Agrocasco opracowany przez TUZ i oferowany jako ubezpieczenie samodzielne to wciąż nowość w ofercie tego ubezpieczyciela. – Jesteśmy otwarci na oferowanie Agrocasco w wariantach zarówno polis dla określonych grup maszyn, jak i opracowywania we współpracy z pośrednikami rozwiązań programowych czy umów generalnych. Przewagą naszej oferty jest możliwość indywidualnego dostosowania zakresu do konkretnych grup maszyn i zakres, jaki oferujemy. Przykładem może być klauzula awarii z przyczyn wewnętrznych, która stanowi rozwiązanie na wzór ubezpieczenia maszyn od awarii i z powodzeniem pełni dla naszych klientów rolę przedłużonej gwarancji. Jako jedyni na rynku oferujemy tę klauzulę dla wielu rodzajów maszyn i z bardzo atrakcyjnymi limitami odpowiedzialności. Dla klienta poszukującego najszerszego na rynku zakresu opracowaliśmy też klauzulę rażącego niedbalstwa i zniesienia roszczeń regresowych, które zapewnią wypłatę w sytuacjach, w których zazwyczaj ubezpieczony spotykał się z odmową. Jesteśmy gotowi do współpracy z pośrednikami aby poprawić zakres ochrony ich klientów – mówi Potocki.

-- artykuł sponsorowany --