 Szkło do kuchni zamiast płytek ceramicznych? Zobacz, dlaczego to dobry wybór!

W nowoczesnych projektach aranżacji kuchni coraz częściej można zauważyć o wiele ciekawsze metody wykończenia wnętrza niż klasyczne płytki ceramiczne tuż nad blatem kuchennym. Jeśli chcesz mieć kuchnię, która będzie oryginalna, niepowtarzalna i doskonała pod względem praktyczności, koniecznie postaw na panele szklane do kuchni.

Innowacyjne panele szklane do kuchni na wymiar to materiał do wykończenia wnętrz, który daje wręcz nieograniczone możliwości aranżacyjne. Na szkle hartowanym o różnych grubościach możesz zamówić dowolny nadruk grafiki dopasowanej do stylu i motywu przewodniego aranżacji kuchennej.

Zamów najlepsze szklane panele do swojej kuchni od Axitech – Producent nowoczesnych dekoracji szklanych.

Dlaczego warto zdecydować się na panele szklane nad blat kuchenny?

Od zawsze marzy Ci się kuchnia jak ze snów? W takim razie jest jedno rozwiązanie,

które pomoże Ci spełnić marzenia aranżacyjne. Możesz wykorzystać szkło do kuchni w formie paneli przygotowywanych na konkretny wymiar.

Taki materiał do wykończenia wnętrz np. ścian nad kuchennym blatem wyróżnia się przede wszystkim:

różnorodnością wzorów i kolorów do nadrukowania,

wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,

prosty montaż,

możliwość przygotowania paneli pod wskazany wymiar,

bezproblemowe czyszczenie nawet poważnych zabrudzeń.

W rzeczywistości panele ze szkła hartowanego do kuchni dają wręcz nieograniczone możliwości aranżacyjne. Dzięki opcji personalizacji nadruku na panelach możesz dopasować charakter szkła do swoich indywidualnych preferencji.

Ile trzeba zapłacić za szkło do kuchni z nadrukiem?

Nowoczesne panele szklane z możliwością personalizacji nadruku to wydatek w granicy 590-690 złotych za m2 materiału. Całkowita cena jest uzależniona od tego, jakiej grubości szkło wybierzesz. Materiał hartowany o grubości 3 mm jest tańszy niż ten, który ma 6 mm grubości.

Niezależnie od ceny i wielkości zamówienia każdy nadruk jest zabezpieczony laminatem. Dzięki temu nie ma ryzyka, że powierzchnia szklanej płytki ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, co mogłoby negatywnie wpłynąć na jej estetykę.

Czym wyróżniają się szklane panele kuchenne z nadrukiem do kuchni?

Różnorodność wzorów do wyboru to niejedyny atut paneli szklanych z opcją nadruku dowolnej grafiki. Producent realizuje projekty w ramach nadruku na szkle hartowanym w rozdzielczości 1440 dpi. Dzięki temu grafika jest wyjątkowo wyraźna i szczegółowa.

Dodatkowo wszelkie przejścia tonalne są perfekcyjnie nadrukowane, podobnie jak wyraziste kolory. Każdy nadruk jest odporny na oddziaływanie promieni UV. Nie ma więc ryzyka, że po latach od dnia montażu szklanych paneli nadruk ulegnie procesowi blaknięcia i straci swoje kolory.

Oprócz motywów graficznych możesz też zamówić szklane panele kuchenne jednokolorowe. To dobry wybór do minimalistycznych i nowoczesnych projektów wnętrz. Możliwości jest mnóstwo. Wystarczy, że skontaktujesz się z producentem i zamówisz innowacyjne panele ze szkła hartowanego.

--- artykuł sponsorowany ---