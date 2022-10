Szkoły, urzędy mogą uniknąć kary i sprawdzić swoją stronę www za darmo

- Warto dostosować swoją stronę do wymogów ustawy o dostępności - przekonuje Iwona Mickiewicz z Mobi School. Nie tylko po to, aby uniknąć kar z tym związanych, które mogą zostać nałożone na jednostki korzystające ze środków publicznych, ale również dla wygody użytkowników oraz tych, którzy na tej stronie zarządzają treściami.

Strona internetowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to w XXI w. powinien być absolutny standard. Opisy zdjęć, kontrasty, wielkość i rodzaj czcionki, nagłówki artykułów – to tylko niektóre elementy strony www, jakie reguluje ustawa o dostępności, która obowiązuje wszystkie jednostki korzystające ze środków publicznych. Mobi School oferuje sprawdzanie stron internetowych właśnie pod tym kątem za pomocą specjalnego, autorskiego narzędzia, a także przygotowanie nowej strony, już w pełni dostosowanej do wymogów ustawy.

- Dysponujemy narzędziem, które sprawdza, czy dana strona jest dostępna dla użytkownika – podkreśla Kamil Petynka, prezes zarządu Mobi School. Taki audyt Mobi Shool przeprowadzi za darmo. Wystarczy adres strony internetowej, którą chcemy sprawdzić. - Proponujemy też klientom nową stronę, która spełnia wymogi ustawy - dodaje.

Wspomniane narzędzie - walidator - sprawdzi wszystkie aspekty strony pod kątem dostępności, wskaże, co koniecznie trzeba, a co można poprawić dla wygody użytkowników i zgodności strony z przepisami. Gotowy raport w formie graficznej prezentacji pokaże to wszystko w przystępny i jasny sposób. Wykaże ewentualne błędy i powie nam wszystko o prędkości działania i widoczności strony w sieci. Otrzymamy informacje o statystykach dotyczących Google Analytics czy Facebooka,

- W naszej ofercie nie ma pułapek, można się do nas zgłosić tylko po audyt, a zmianami na stronie zająć się we własnym zakresie. W ramach dodatkowej usługi można zwrócić się o bardziej szczegółowy audyt w języku kodowania, który ułatwi informatykom w danej jednostce wprowadzenie potrzebnych zmian. Można też zlecić przygotowanie strony www nam: od początku do końca. Mobi School zajmie się też jej hostingiem. Z usługi można w dowolnym momencie zrezygnować bez żadnych konsekwencji - podkreśla Iwona Mickiewicz, kierownik działu wdrożeń i obsługi klienta w Mobi School.

- Niezdecydowanym oferujemy również przygotowanie wersji demonstracyjnej strony. Klient będzie miał w niej dostęp do panelu użytkownika i przekona się, czy odpowiada mu praca na naszym programie. Zobaczy też, jak wygląda z naszej strony obsługa klienta - mówi Kamil Petynka.

Już za tydzień na portEl.pl dowiecie się, co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji, którą Mobi School przygotowało specjalnie dla jednostek publicznych z Elbląga i powiatu elbląskiego. Powiemy też jeszcze więcej o tym, jak powinna wyglądać strona internetowa przyjazna użytkownikom i spełniająca współczesne wymogi ustawy. Do zobaczenia!

Mobi School

mobischool.com.pl

kom. 720 998 021

kontakt@mobischool.com.pl

– artykuł sponsorowany --