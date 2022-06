 Taśmy naprawcze, 12 nietypowych zastosowań

Nie od dziś wiadomo, że taśmy mogą mieć rozmaite zastosowanie. Niektórzy twierdzą wręcz, że nie ma usterki, której nie można naprawić przy pomocy taśmy. Postanowiliśmy to sprawdzić i znaleźliśmy dwanaście nie zawsze typowych zastosowań, gdzie sprawdzają się naprawcze taśmy.

Taśma naprawcza została zaprojektowana z myślą o wytrzymaniu wysokiej temperatury, naprężenia, nacisku czy wilgoci. Chociaż trudno zakwalifikować ją jako materiał, którym możemy dokonać stałych napraw, mocna taśma naprawcza potrafi być niezwykle trwała. Dlatego trudno wyobrazić sobie zestaw domowych narzędzi i materiałów bez taśm naprawczych. Kiedy może przydać się ten niezwykły produkt w charakterystycznym kolorze srebrnym?

Taśma naprawcza - podstawowe zastosowania

Mocne taśmy naprawcze zazwyczaj służą nam do doraźnych napraw. Zaleca się posiadanie rolki taśmy w samochodowym bagażniku, gdyż jeśli przydarzy się nam awaria z dala od warsztatu, odporna na działanie czynników atmosferycznych i temperatury tape pozwoli dojechać do serwisu i tam dokonać właściwej naprawy. Taśmę wykorzystujemy także do przedłużenia żywotności niektórych przedmiotów. Najlepszym przykładem są węże ogrodowe, które często zużywają się pod wpływem przebywania na słońcu czy jeżdżenia po nich samochodem. Jak wiadomo dziurawy wąż ogrodowy jest bezużyteczny, jednak taśma jest wodoodporna i znakomicie nadaje się do uszczelniania węży i innych produktów. Tape wykazuje również doskonałą przyczepność, dlatego tak załatany wąż może służyć nam jeszcze przez długi czas. To jednak dość konwencjonalne sposoby na wykorzystanie taśm naprawczych. Puśćmy teraz wodze fantazji i poszukajmy bardziej niecodziennych pomysłów na naprawy i udoskonalenia z wykorzystaniem taśmy.

Składanie mebli

Naprawy mebli mogą być irytujące. Z jednej strony denerwujemy się na niezadowalającą wytrzymałość kupionych przedmiotów, a ponadto przywrócenie ich do stanu używalności często bywa kłopotliwe. Kiedy pęknie noga od krzesła albo boki szafki za nic na świecie nie chcą do siebie przylegać, rozwiązaniem może być zastosowanie taśmy. Solidny tape najlepiej działa na gładkim materiale, jak polakierowana deska szafy, ale nie gorzej spisuje się przy łączeniu chropowatych powierzchni. Dlatego bez trudu łączy produkty wykonane z różnych materiałów. Czasami trudno znaleźć odpowiednie kleje, które skutecznie zwiążą np. drewno i plastik. Zamiast marnować czas na szukanie w sieci najlepszego środka, lepiej wybrać taśmę i po kłopocie.

Uszczelnianie basenów ogrodowych

Sezon letni od lat łączy się z nadmuchiwaniem w ogródku tymczasowych basenów, które przynoszą ulgę w upalne dni. Niestety z biegiem lat materiał, z którego wykonany jest basen, traci na odporności. Mocna taśma naprawcza pozwala szybko uporać się z problemem uciekającej wody. Tape jest odporny na wilgoć, dlatego świetnie nadaje się do łatania produktów, które mają związek z wodą. Podobnie może być z naprawą dmuchanych rękawków do pływania albo materaca. Potem jednak podczas zabaw w wodzie trzeba uważać na zrywanie taśmy.

Solidne pakowanie

Do pakowania zazwyczaj używa się produktów z niższej półki. Zwykłe taśmy służą do zaklejania kartonów i paczek z folii bąbelkowej. Kiedy jednak chcemy wysłać elektronikę lub naprawdę cenny przedmiot, lepiej wybrać do zaklejenia paczki naprawczy tape. Użycie wodoodpornego materiału daje nam zdecydowanie więcej pewności, że zamówienie trafi do odbiorcy w nienaruszonym stanie, a produkty zapakowane w ten sposób nie zepsują się pod wpływem wilgoci.

Nowe życie zabawek

Jak wiadomo dziecięce zabawki nie są zbyt odporne na wyobraźnię ich właścicieli. Dlatego tak często nasze pociechy przybiegają do nas z łzami w oczach z prośbą o naprawę ulubionej zabawki. Niektóre z nich z łatwością można naprawić przy pomocy taśmy. Produkty takie jak duct tape sprawią, że zreperowany przedmiot będzie jeszcze bardziej wytrzymały na intensywne zabawy, niż wcześniej.

Taśma naprawcza pomocna w warsztacie

W założeniu taśmy stosuje się jako rozwiązanie doraźne, tymczasowe. Doświadczeni mechanicy wiedzą jednak, że taśma naprawcza duct tape oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość dojechania do serwisu w jednym kawałku. Jak już wspomnieliśmy, zalety duct tape to m.in. odporność na bardzo wysokie temperatury. Dlatego też w przypadku uszkodzeń mechanicznych czy nawet źródeł korozji, taśmy możesz użyć do trwałego naprawienia problematycznych elementów w aucie. Nie należy jednak zapominać, że taśma naprawcza nie jest rozwiązaniem na zawsze, dlatego co jakiś czas warto wymienić materiał w danym miejscu.

Taśma naprawcza na imprezie

Kolejnym nietypowym miejscem, w którym sprawdzi się taśma naprawcza jest impreza masowa. Na tego typu eventach nie brakuje sprzętu, który trzeba odpowiednio rozmieścić i zamontować. Duct tape może okazać się pomocny m.in. do łączenia plączących się na podłodze kabli. Użycie duct tape sprawdza się także do łączenia niektórych elementów bądź przytwierdzenia ich we właściwym miejscu. Przykładem może być chociażby konsoleta na stole.

