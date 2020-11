To będzie twój idealny dom letniskowy!

Gotowe domki SOLANO to idealne rozwiązanie dla klientów indywidualnych oraz branży turystycznej i hotelarskiej. Skryte na łonie natury będą prawdziwym azylem w tych trudnych czasach. Właściciele, goście czy turyści mogą czuć się bezpieczniej w odosobnionych domkach. Nie musisz mieć pozwolenia budowlanego, domek dostarczany jest we wskazane miejsce i jest gotowy do zamieszkania. Poznaj wszystkie atuty domków SOLANO i zobacz zdjęcia. Zapraszamy do obejrzenia ośrodka pokazowego nad jeziorem Dadaj w okolicach Olsztyna.

SOLANO Mobile Homes to producent wakacyjnych domków, mobilnych biur, całorocznych mieszkań dla pracowników, czy garden office. Firma specjalizuje się w produkcji nowoczesnych i przemyślanych gotowych domków letniskowych w konkurencyjnej cenie - zarówno do użytku indywidualnego, jak i komercyjnego, współpracując z ośrodkami i campingami. Domki mobilne SOLANO produkowane są zgodnie z najwyższymi normami, z materiałów renomowanych producentów przez zespół wykwalifikowanych pracowników, w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Szczecinie.

Dlaczego warto wybrać właśnie domek SOLANO?

Domki SOLANO posiadają nowoczesną architekturę - nie poznasz, że są to domki mobilne, jednak możesz korzystać ze wszystkich zalet wynikających z możliwości ich przemieszczenia. Wiesz co kupujesz - nowoczesny wygląd, rozplanowanie wnętrza, możliwości zamówienia w pełni wyposażonego domku, gotowego do zamieszkania.

Domki SOLANO możesz w każdej chwili przenieść w inne miejsce lub sprzedać na rynku wtórnym. Zamawiając gotowe domki wraz z wyposażeniem omijasz ryzykowny, długotrwały i kosztowny proces budowlany - przygotowujesz teren, instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną, a domki przyjeżdżają gotowe do użytku na działkę.

Z uwagi na wzmocnioną konstrukcję stalowo-szkieletową, przystosowaną do przemieszczania, domek jest bardziej wytrzymały, niż w przypadku tradycyjnie budowanych domków letniskowych. Wszystkie domki budowane są zgodne z projektami architektoniczno-konstrukcyjnymi, a także spełniają surowe, europejskie normy. Domki można przemieszczać tak często, jak to będzie potrzebne.

Domki SOLANO powstają w hali produkcyjnej, co gwarantuje stałą temperaturę produkcji i magazynowania materiałów. Warunki atmosferyczne - deszcz, śnieg, mróz - nie stanowią przeszkody w budowaniu, niekorzystnie wpływając na właściwości materiałów, a także na czas budowy.

Cena domku jest wyraźnie niższa niż w przypadku tradycyjnych domków budowlanych. Nie trzeba zatrudniać architekta, kierownika budowy, wykonywać fundamentów. Oszczędza się czas i pieniądze. Zakup domków można sfinansować nisko oprocentowanym leasingiem, bez konieczności pozyskiwania drogiego i sformalizowanego kredytu, co jest niemożliwie w przypadku tradycyjnej budowy.

SOLANO Mobile Homes oferuje możliwość zakupu domków (wraz z pełnym wyposażeniem) w leasing. Niskie koszty finansowania, uproszczona procedura, niska wpłata własna, a przy okazji optymalizacja podatku dochodowego – to są olbrzymie atuty.



Już po dwóch miesiącach domek dostarczany jest we wskazane miejsce. Jest również możliwość zamówienia domku z pełnym wyposażeniem, gotowym do zamieszkania. Na domki SOLANO jest długotrwała gwarancja, dostępne są one bez pozwolenia budowlanego, do wyboru jest duża różnorodność modeli.

Domki SOLANO to również idealna oferta dla branży turystycznej. Projekty są tu przemyślane, a domki wykonane z solidnych materiałów i sprawdzone w ośrodkach wczasowych przez tysiące turystów. To wszystko gwarantuje wysokie stawki najmu. Projekty domków SOLANO są wynikiem doświadczenia firmy w prowadzeniu ośrodków wczasowych nad morzem przez ponad sześć lat i obecności w branży turystycznej przez przeszło 11 lat. Klient ma możliwość zakupienia domku na bazie indywidualnego projektu oraz może otrzymać pomoc w pozyskaniu finansowania leasingiem. Firma SOLANO Mobile Homes proponuje kompleksową współpracę: od projektu zagospodarowania terenu, poprzez stworzenie wizualizacji ośrodka, po dostarczenie gotowych domków we wskazane miejsce. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty budowy, a nie tylko koszt postawienia stanu surowego domku, domki SOLANO są zdecydowanie tańsze niż domki budowane metodą tradycyjną. Myślisz o budowie własnego ośrodka wczasowego z domkami letniskowymi na wynajem? Posiadasz niezabudowaną działkę, której jedynym przepływem pieniężnym jest podatek od nieruchomości? Zainwestuj w domki SOLANO! W przypadku atrakcyjnych turystycznie lokalizacji zakup domków SOLANO zwraca się po trzech sezonach. Zapraszamy do obejrzenia ośrodka pokazowego nad jeziorem Dadaj w okolicach Olsztyna.

Kontakt: 570 570 607

biuro@gotowe-domki.olsztyn.pl

www.gotowe-domki.olsztyn.pl

---artykuł promocyjny---