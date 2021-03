Twój certyfikat stracił ważność? Odnowimy go w 30 minut!

Wiele osób pyta, co zrobić gdy wygasł certyfikat, a jego odnowienie nie zostało dokonane jeszcze podczas trwania poprzedniego podpisu? Czy mimo wygaśnięcia certyfikatu podpisane nim dokumenty będą nadal ważne? Śpieszymy z odpowiedzią i podpowiadamy, jak dokonać odnowienia.

Jeżeli byłeś posiadaczem podpisu kwalifikowanego, doskonale wiesz o tym, że ułatwia życie, usprawnia kontakt z urzędami i instytucjami publicznymi. Dzięki niemu wiele spraw możesz załatwić bez stania w kolejkach, bez jeżdżenia po całym mieście, marnowania czasu i przede wszystkim bez tracenia pieniędzy na wysyłkę dokumentów pocztą tradycyjną. Wszystkie dokumenty możesz podpisać certyfikatem i przesłać drogą elektroniczną.

Kończy się ważność Twojego podpisu albo okres jego ważności już minął? Pomożemy Ci dokonać odnowienia, a cała procedura potrwa około 30 minut. Przede wszystkim musisz wysłać do nas zgłoszenie poprzez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie musisz czekać do ostatniej chwili, wgramy nowy certyfikat tak, by był kontynuacją Twojego poprzedniego podpisu. Poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania formularza, a jeżeli nie możesz zrobić tego samodzielnie, chętnie pomożemy na miejscu.

1. Wejść na stronę www.sigillum.pl,

2. ZALOGUJ SIĘ na konto, z którego wysyłałeś do nas zgłoszenie poprzednim razem,

3. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę produkty i wybierz zestaw z listy „Odnowienie podpisu”

Teraz masz możliwość konfiguracji zamówienia, czyli:

- CERTYFIKAT KWALIFIKOWANTY wybieramy na okres, jaki nas interesuje, czyli rok bądź dwa lata

- CERTYFIKAT NIEKWALIFIKOWANY - wybieramy na okres, jaki nas interesuje, czyli rok bądź dwa lata lub NIE w przypadku,

kiedy go nie potrzebujemy,

- KARTA KRYPTOGRAFICZNA duża (jak bankomatowa), mała (wielkości karty SIM)

- CZYTNIK duży (dostosowany do DUŻEJ KARTY), mini (pendrive dostosowany do karty SIM)

4. Wypełnij dane formularza (najwygodniej będzie, jeśli w każdym miejscu zostanie wprowadzony ten sam adres e-mail, na który zostało założone konto)

5. Po wypełnieniu klikamy na adres e-mail, na górze strony, po czym wybieramy zakładkę KUPONY OCZEKUJĄCE

6. Wypełniamy dane dotyczące osoby, dla której składamy zamówienie.

Gotowe! Pozostaje tylko umówić się na krótkie spotkanie i cieszyć z korzyści podpisu elektronicznego.



Zapraszamy do kontaktu:

BUI SOFTEL

Tel: 55 235 39 76

e-mail: info@elpodpis.com.pl

ul. 1 Maja 1c

82-300 Elbląg

