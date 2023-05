Uczą jak udzielać pierwszej pomocy

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad bezpiecznego zachowania nad wodą podczas wakacji. Zobacz zdjęcia.

- Za nami pierwsze zajęcia przeprowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Odbyły się one w Szkole Podstawowej w Zwierznie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach praktycznych na fantomach. Młodzi ludzie są chłonni wiedzy i chcą nauczyć się prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ratownicy zachęcają ich do niesienia pomocy innym, omawiają zasady postępowania w razie znalezienia osoby nieprzytomnej oraz bez funkcji życiowych. Znosimy barierę strachu i zwiększamy samoocenę młodzieży - mówi Kamila Połomka, wiceprezes Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Prelekcje prowadzone przez ratowników Elbląskiego WOPR są tylko jednym z wielu działań realizowanych przez to stowarzyszenie w ramach projektu „Młodzi bez barier- wiem, umiem, ratuję”. Projekt finansowany jest w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Uczestnicy projektu, którymi jest młodzież w wieku 14-17 lat z powiatu elbląskiego, otrzymają również bezpłatne wsparcie poprzez udział w szkoleniach ratowniczych takich, jak kurs ratownika młodszego.

- Aktualnie rozpoczęliśmy pierwsze szkolenie dla 18 osób. Tego typu uprawnienia dadzą im możliwość podjęcia pracy społecznej na kąpieliskach odkrytych i krytych pod nadzorem ratownika wodnego. Kursanci przyczynią się zatem do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, zwiększy się ich wiedza w zakresie ratownictwa, a także wzrośnie ich autorytet wśród rówieśników - wyjaśnia Kamila Połomka.

W programie zaplanowano również pokazy ratownictwa wodnego i lodowego. Kolejny kurs ratownika młodszego oraz zajęcia nurkowe odbędą się we wrześniu. Wszystkie swoje działania Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi bezpłatnie.

Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Robotnicza 68, Elbląg

tel.: 55 230 40 55

www.elblaskiewopr.pl

