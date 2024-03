 Umowa z fotografem ślubnym - co powinna zawierać?

I stało się – mamy wybranego fotografa ślubnego, który zadba o dostarczenie nam pięknych, pamiątkowych zdjęć z naszego wesela. Ustalenie terminu i szczegółów współpracy z wykonawcą to jednak jeszcze nie wszystko! Oprócz tego, para młoda powinna bowiem zadbać o jeszcze jeden, bardzo ważny szczegół, a mianowicie o podpisanie z fotografem umowy, w której znajdą się wszystkie ustalenia odnośnie przyszłej współpracy. Sprawdźmy, co powinno koniecznie znaleźć się w takiej umowie i na jakie kwestie zwracać szczególną uwagę, aby współpraca przebiegła pomyślnie dla obydwu stron.

Podstawowe informacje w umowie z fotografem ślubnym

Umowę z fotografem ślubnym należy zawrzeć na piśmie. Najlepiej zrobić to w momencie zapłaty zadatku lub zaliczki. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że fotograf będzie dostępny w danym terminie, a w razie zaistnienia jakichkolwiek kwestii spornych, będziemy mogli łatwiej udowodnić wzajemne ustalenia poczynione na początku współpracy. Umowa z fotografem powinna zawierać dane obydwu stron (fotografa i pary młodej zlecającej usługę) z adresami i numerami kontaktowymi, datę i miejsce podpisania, kwotę zapłaconego zadatku lub zaliczki oraz ostateczną kwotę za usługę wraz z terminem i sposobem jej zapłaty.

W tym miejscu warto wyjaśnić, czym różni się zadatek od zaliczki. Zadatek lepiej chroni interesy stron umowy, gdyż w razie rezygnacji fotografa, będzie on zobowiązany zwrócić parze dwukrotność pobranej kwoty, jeśli to para zrezygnuje z jego usług, będzie mógł natomiast ją zachować. W przypadku zaliczki, zawsze będzie ona zwrotna, jednak bez zmiany wysokości. Ważne są także zapisy odnośnie rozliczenia końcowego za usługę. W zależności od ustaleń stron, może ono nastąpić do dnia ślubu, po ślubie lub dopiero w momencie przesłania kompletnego materiału zdjęciowego.

Na jakie zapisy w umowie z fotografem ślubnym warto zwrócić szczególną uwagę?

Każdy profesjonalny fotograf ślubny posiada własny wzór umowy, który przedstawia klientom. Zanim opatrzymy ją swoim podpisem, warto uważnie zapoznać się z poszczególnymi zapisami oraz zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Pierwszą jest możliwość powierzenia realizacji sesji innej osobie. Fotograf teoretycznie może zastrzec sobie prawo do wyznaczenia na swoje miejsce innego wykonawcy, a para podpisując taką umowę, wyraża na to zgodę. Może mieć to miejsce np. w sytuacji, kiedy fotograf w dniu ślubu rozchoruje się lub nie będzie mógł pojawić się na miejscu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ważne są także godziny pracy fotografa, które również powinny zostać ustalone na piśmie. Fotograf z zasady towarzyszy parze od ślubnych przygotowań, poprzez ceremonię w kościele lub USC, na zabawie weselnej kończąc. Godziny jego pracy mogą być jednak różne. Jedni fotografowie opuszczą zabawę tuż po północy, inni natomiast pozostaną na miejscu do samego rana – w zależności od ustaleń umownych. W czasie pracy fotograf powinien mieć zapewnione miejsce do odpoczynku oraz prawo do przerwy. Para we własnym zakresie powinna także zadbać o posiłek dla niego.

Warto także mieć świadomość, że zdjęcia z naszego wesela mogą pojawić się na stronie internetowej fotografa, w jego mediach społecznościowych lub w portfolio. Taki zapis bardzo często znajduje się bowiem w umowie. Jeśli więc nie życzymy sobie, aby nasze osobiste fotografie zostały udostępnione szerokiej publiczności, warto poprosić o jego usunięcie z umowy.

Jednym z najistotniejszych zapisów, który koniecznie powinien znaleźć się w umowie z fotografem ślubnym, jest termin i sposób oddania zdjęć. Umowa powinna określać maksymalną datę, do której kompletny i obrobiony materiał zdjęciowy zostanie dostarczony parze oraz sposób jego przekazania. Precyzyjne ustalenie terminu pozwoli parze cierpliwie oczekiwać na zdjęcia, fotografowi z kolei zapewni spokojną pracę bez ponagleń.

