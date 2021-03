W Castoramie nadal możesz robić zakupy

Castorama, mimo pandemicznych obostrzeń, nadal działa. Klienci nie mogą co prawda wejść do środka marketu, ale wszystkie zakupy bez problemów zrobicie Państwo w Castoramie przez Internet. Przywiezie je Wam kurier do domu, paczkomatu, można też zamówione produkty odebrać osobiście już po dwóch godzinach od zamówienia. Można też złożyć zamówienie osobiście u doradcy bez wchodzenia do środka sklepu. O czym warto pamiętać?

Zgodnie z najnowszymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd do 9 kwietnia stacjonarne markety takie jak Castorama nie mogą być otwarte dla klientów. W czasach pandemii wiele spraw można załatwić za to przez Internet lub telefonicznie i tak też jest w Castoramie, w której bez problemów kupicie każdy produkt dostępny dotychczas w tradycyjnej sprzedaży. Jak go zamówić? Przygotowaliśmy krótki przewodnik krok po kroku. Co ważne, zamówione przez Ciebie produkty możemy dostarczyć kurierem do domu albo do paczkomatu znajdującego się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Chętni mogą też sami bezpłatnie i w sposób bezpieczny odebrać zamówione produkty w sklepie i to już po dwóch godzinach od dokonania zamówienia. Można też przyjść pod sklep i bez wchodzenia do środka złożyć zamówienie u doradców, którzy czekają przy wejściu głównym, przy bramie budowlanej i ogrodzie zewnętrznym, Jak zamawiać online w Castoramie (powiększ grafikę obok) 1. Wpisz nazwę produktu. Skorzystaj z podpowiedzi wyszukiwarki lub przeglądaj produkty w interesujących Cię kategoriach. 2. Dodaj produkt do koszyka. 3. Wybierz sklep, aby sprawdzić dostępność i cenę produktu. 4. Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne produkty i przejdź do zamówienia. 5. Zarejestruj się lub kup jako gość bez rejestracji. 6. Wypełnij dane adresowe do wysyłki. 7. Wybierz metodę dostawy. Pamiętaj, że nie wszystkie produkty nadają się do transportu kurierem! 8. Wybierz metodę płatności. 9. Złóż zamówienie. Sprawdź w podsumowaniu, czy wszystko się zgadza i kliknij przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. 10. Opłać zamówienie lub w przypadku płatności przy dostawie poczekaj na e-mail ze zmianą statusu i opłać zamówienie. 11. Gotowe! Teraz zajmij się przyjemnościami, a my zajmiemy się dostawą! Zamówienia przez telefon 1. Proszę przygotować listę rzeczy, które zechcą Państwo nabyć. W tym celu najlepiej skorzystać z dowodu zakupu (paragon, faktura) lub katalogu Castorama, gdzie znajdą Państwo sześciocyfrowe kody artykułów. 2. Proszę przygotować kartkę i długopis. 3. Należy zadzwonić pod właściwy numer. W Elblągu to 55 221 31 64 4. Proszę wymienić produkty, najlepiej posługując się sześciocyfrowym kodem produktu + ilości. 5. Pracownik Castorama podyktuje koszt poszczególnych produktów oraz koszt całkowity. 6. Pracownik zaproponuje dogodny termin dostawy i poprosi o dokładny adres dostawy oraz numer telefonu kontaktowego. 7. Pracownik poinformuje Państwa o cenie transportu. 8. Za towar i dostawę zapłacicie Państwo przy odbiorze zamówienia gotówką. 9. Podczas odbioru proszę upewnić się, że wraz z towarem otrzymali Państwo dowód zakupu. Chcę odebrać zamówienie osobiście Po złożeniu zamówienia (w opcji dostawy wybieramy – odbiór osobisty podając konkrenty sklep Castoramy), wyślemy Ci e-mail z jego podsumowaniem. Gdy towar będzie gotowy do odbioru w wybranym sklepie, otrzymasz kolejną wiadomość (przez e-mail oraz SMS) zawierającą numer PIN. Gdy pojawisz się w sklepie po odbiór, nie zapomnij zabrać ze sobą numeru zamówienia oraz numeru PIN. Sprawdzimy szczegóły i wydamy Ci Twoje zakupy. Można też zrealizować zakupy na miejscu, bez wchodzenia do Castoramy. Wystarczy przyjść pod sklep i złożyć zamówienie u doradców, którzy czekają przy wejściu głównym, przy bramie budowlanej i ogrodzie zewnętrznym, Zapraszamy! Zamówienia online: www.castorama.pl Zamówienia telefoniczne - 55 221 31 64 ---- artykuł promocyjny ----

.