 Wakacyjna wyprzedaż w KODANO Optyk! Wszystkie oprawki za 1zł! 

Od 22 sierpnia 2022 roku rusza Wakacyjna Wyprzedaż w salonach KODANO Optyk! Z tej okazji możesz kupić wymarzone oprawki okularowe tylko za 1zł!

Znajdź okulary idealne dla Ciebie!

Oprawki okularowe za 1zł to rewelacyjna okazja, by dobrać okulary idealnie pasujące do kształtu Twojej twarzy!

Okulary korekcyjne, które nosi się każdego dnia warto wybrać ze szczególną ostrożnością. Będą one nie tylko elementem naszej stylizacji, ale i podkreślą urodę lub zamaskują niedoskonałości.

Jakie okulary wybrać dla ostrych rysów twarzy?

W przypadku kwadratowej twarzy, wyraźnej linii szczęki bądź mocno zarysowanych kości policzkowych warto zdecydować się na łagodne oprawki. Okulary okrągłe lub owalne dodadzą subtelności i złagodzą wygląd.

Co wybrać dla twarzy okrągłej?

Łagodne rysy, zaokrąglona linia szczęki lub pełne policzki to cechy twarzy, którą warto podkreślić mocnym akcentem. W tym wypadku idealnie sprawdzą się oprawki kanciaste lub prostokątne. Ciekawym rozwiązaniem będą też oprawki typu wayfarer.

Jakie okulary dla trójkątnej twarzy?

W tym wypadku musisz skupić się na wyrównaniu proporcji. Idealnie sprawdzą się delikatne oprawki lub takie bez obwódek wokół szkieł. Świetnym wyborem będą także okrągłe oprawy.

Odkryj siebie na nowo i wyraź w modnych oprawkach od KODANO Optyk! Promocja trwa od 22.08 do 03.09 2022 roku i obowiązuje przy zakupie kompletnych okularów korekcyjnych (soczewki okularowe + oprawki).

Salon KODANO Optyk w Elblągu znajdziesz w poniższej lokalizacji:

KODANO Optyk, CH Ogrody Elbląg, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152, tel. 511 123 985

W salonach KODANO Optyk można dobrać okulary, soczewki, jak i zbadać wzrok. Profesjonalne badanie wzroku wykonują wykwalifikowani optometryści oraz refrakcjoniści. Ponadto w każdym salonie pracują doświadczeni doradcy, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich okularów, spełniających wszystkie oczekiwania.

Wakacyjna wyprzedaż w KODANO Optyk to szansa na skorzystanie z wyjątkowej promocji, dlatego nie przegap okazji i kup swoje nowe oprawki tylko za złotówkę.

