 Walentynki 2023. Prezenty na Walentynki dla Niej i dla Niego

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, a Ty nadal nie masz pomysłu na prezent dla swojej połówki? Podpowiemy Ci, jaki prezent wybrać.

Nauka strzelania dla miłośnika broni

W dzisiejszych czasach, każdy mężczyzna powinien umieć obchodzić się z bronią. Doskonałym prezentem dla Twojego ukochanego będzie kurs strzelania na strzelnicy. Dlaczego? Strzelanie nie tylko ćwiczy skupienie i celność, ale także pomaga rozładować emocje i walczyć z nagromadzonym stresem. Konieczność celowania do tarczy wymaga ogromnego skupienia, więc kilka wizyt na strzelnicy z całą pewnością pomoże poprawić koncentrację i wyciszyć się. Dodatkowym atutem jest możliwość poprawy kondycji fizycznej. Okazuje się, że wcale nie jest łatwo utrzymać broń w odpowiedniej pozycji i celnie trafić. Z powodu wagi, jaką ma broń oraz odrzutu, który jest podczas strzału, naturalnie wzmacnia się cały gorset mięśniowy i ramiona. Wręczając swojemu mężczyźnie profesjonalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną, gwarantujesz mu świetną zabawę. Kursant, w kontrolowanych warunkach będzie strzelał z różnych rodzajów broni oraz nauczy się bezpiecznie nią posługiwać. Możesz mieć pewność, że nic mu się tam nie stanie, bo cały proces strzelania do tarczy odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia są podzielone na dwie części: teoretyczną i oczywiście praktyczną. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa, sposobem działania broni oraz kulturą obchodzenia się z nią, następuje ta część, która budzi najwięcej emocji.

Degustacja złotego trunku

W szlachetnych alkoholach można odnaleźć ogromne bogactwo zapachów i smaków, które można poczuć i docenić tylko podczas świadomej degustacji. Napełnienie naczynia, po otwarciu tego złotego trunku, powoduje, że wydostaje się z niego zawarta w nim dusza, przez co odkrywa się jego tajemniczy świat oraz magię. Doskonałym pomysłem na prezent dla niego jest więc kurs degustacji whisky. Każdy uczestnik spotkania odczuje przyjemność tego szlachetnego trunku. Pozna tradycje związane z jej destylacją oraz nauczy się rozpoznawać jej rodzaje. Uczestnictwo w kursie pozwoli na poczucie pasji, którą zaraziły się już miliony osób na całym świecie – pasję smaku whisky odczuwaną wieloma zmysłami. Obdarowanie tym prezentem pozwoli na skosztowanie wielu pozycji, których Twój mężczyzna nie miał okazji spróbować wcześniej. W ofercie takiego spotkania są alkohole, które są mniej znane lub trudno dostępne. Dzięki temu, nie tylko początkująca osoba będzie mogła odkryć nowy smak, ale także naprawdę doświadczony „wyjadacz” może zostać zaskoczony.

Relaks i odprężenie

Jak wiadomo, każdej kobiecie zawsze brakuje czasu dla siebie, więc Twoja połówka będzie Ci ogromnie wdzięczna za voucher do SPA. Korzyści jest wiele, ale jedną z największych jest to, że zabiegi pomagają skutecznie odciąć się od świata zewnętrznego, nawału informacji, problemów i mediów społecznych, które przytłaczają nas na co dzień. To sprzyja wyciszeniu umysłu i wejściu w stan relaksu. Masaż relaksacyjny czy nawet jacuzzi poprawiają krążenie krwi oraz stan skóry, zmniejszają bóle przewlekłe, poprawiają ruchomość w stawach, czy pozwalają pozbyć się napięcia, jakie nagromadziło się w organizmie. Z kolei procedury typu peeling, prowadzą do wygładzenia, oczyszczenia oraz regeneracji komórek skóry. Voucher do strefy SPA, to prezent marzeń dla niej, ponieważ ofiarowujesz jej wyjątkowy czas, w którym zapewnisz jej pielęgnację na najwyższym poziomie, poprawiając samopoczucie.

Wieczór z kieliszkiem wina

Czerwone wino, to szczególny rodzaj trunku, który jest kojarzony z celebracją wyjątkowych chwil. Poza tym, to znany od starożytności afrodyzjak, który odpręża i pobudza zmysły. Wieczór z kieliszkiem tego alkoholu, to doskonały pomysł na prezent dla niej. Podarowując jej kurs degustacji wina, pozwolisz swojej połówce na przetestowanie posiadanej wiedzy oraz zdobycie nowej. Profesjonalny sommelier pomoże dobrać wino do oczekiwań każdego uczestnika szkolenia oraz nauczy odpowiednio dobierać trunek do poszczególnych dań. Nauczy także dokonywać oceny wina po jego kolorze, zapachu i smaku. Twoja kobieta odkryje tajniki specjalistycznej wiedzy i dołączy do elitarnego grona ekspertów w dziedzinie wina.

