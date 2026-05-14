 White Moon zaprasza na otwarcie salonu sukni ślubnych

Już w najbliższą sobotę, 16 maja, pragniemy zaprosić na otwarcie nowego salonu sukni ślubnych „White Moon" mieszczącego się przy ul. Rybackiej 31b na Starym Mieście.

White Moon to autorska marka sukni ślubnych, powstała z potrzeby tworzenia rzeczy wyjątkowych – z szacunku do kobiety, rzemiosła i materiału. Projektujemy i szyjemy suknie z najwyższej jakości, starannie wyselekcjonowanych tkanin, stawiając na ich unikalność, detal i ponadczasową elegancję.

Naszą filozofią nie jest masowa produkcja, lecz limitowane modele, które pozwalają zachować indywidualny charakter każdej kreacji. Wierzymy, że suknia ślubna powinna być tak niepowtarzalna, jak historia kobiety, która ją nosi.

Jako rodzima marka, działająca lokalnie, dbamy o region i współpracujemy z doświadczonymi rzemieślnikami, łącząc tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na modę ślubną. Każdy projekt powstaje z uważnością, w kameralnym procesie twórczym, gdzie jakość zawsze wygrywa z ilością.

Oprócz tego na naszych wieszakach zagoszczą suknie topowych projektantów mody ślubnej, takich jak „Demetrios" oraz „Cosmobella Milano", a całość dopełnia możliwość zamówienia ręcznie haftowanych personalizacji na welonach.

Naszą misją jest tworzenie nowej jakości w branży mody ślubnej – takiej, w której każda panna młoda czuje się zauważona, doceniona i naprawdę wyjątkowa.

Serdecznie zapraszamy do salonu White Moon!

Znajdziesz nas też na Facebooku

White Moon

Ul. Rybacka 31b

Elbląg, Stare Miasto

tel. 518 110 752

whitemoonelblag@gmail.com