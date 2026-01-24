 Wielka Wyprzedaż SUV-ów Opla w HADM Gramatowski

W salonie HADM Gramatowski w Elblągu wystartowała Wielka Wyprzedaż SUV-ów Opla. To doskonały moment, aby wsiąść za kierownicę nowoczesnego, komfortowego i świetnie wyposażonego SUV-a w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Na klientów czekają wysokie rabaty na popularne modele: Opel Mokka, Opel Frontera oraz Opel Grandland. Liczba dostępnych samochodów jest ograniczona, dlatego warto działać szybko.

Opel Mokka – miejski SUV o sportowym charakterze

Opel Mokka to idealna propozycja dla kierowców, którzy cenią nowoczesny design, kompaktowe wymiary i dynamiczny styl. Model wyróżnia się nowoczesnym wnętrzem, zaawansowanymi systemami multimedialnymi oraz świetnym prowadzeniem w warunkach miejskich i poza miastem.

Mokka Edition

Rabat 22 000 zł

Cena od 88 900 zł

*najniższa cena z ostatnich 30 dni: 95 900 zł

Mokka GS

Rabat aż 26 000 zł

Cena od 92 900 zł

*najniższa cena z ostatnich 30 dni: 103 900 zł

To doskonała okazja, aby stać się właścicielem jednego z najbardziej stylowych SUV-ów w swojej klasie.

Opel Frontera – przestrzeń i komfort dla całej rodziny

Dla osób poszukujących większego auta idealnym wyborem będzie Opel Frontera. To przestronny SUV, który świetnie sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas dłuższych rodzinnych podróży. Komfortowe wnętrze i praktyczne rozwiązania czynią go uniwersalnym samochodem na każdą okazję.

Frontera Edition

Rabat 14 000 zł

Cena od 89 900 zł

*najniższa cena z ostatnich 30 dni: 100 900 zł

Frontera GS

Korzyść 17 000 zł

Cena od 100 900 zł

*najniższa cena z ostatnich 30 dni: 114 900 zł

To świetna propozycja dla rodzin oraz osób potrzebujących większej przestrzeni i wszechstronności.

Opel Grandland – jeszcze więcej przestrzeni i technologii

Jeśli szukasz SUV-a klasy wyższej, Opel Grandland będzie strzałem w dziesiątkę. Model ten oferuje wysoki poziom komfortu, dużą przestrzeń wewnątrz oraz nowoczesne systemy wspomagania kierowcy, które podnoszą bezpieczeństwo i wygodę jazdy.

Grandland Edition

Rabat 22 000 zł

Cena od 124 700 zł

*najniższa cena z ostatnich 30 dni: 136 700 zł

Grandland MAX (najwyższy standard wyposażenia)

Rabat aż 30 000 zł

Cena od 159 900 zł

*najniższa cena z ostatnich 30 dni: 164 900 zł

To propozycja dla kierowców, którzy oczekują maksymalnego komfortu, nowoczesnych technologii i prestiżu.

Odwiedź HADM Gramatowski w Elblągu

Zapraszamy do HADM Gramatowski – Twojego Centrum Motoryzacji w Elblągu. Na miejscu możesz zobaczyć dostępne modele, skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz umówić się na jazdę próbną.

Nie zwlekaj – liczba sztuk objętych promocją jest ograniczona.

HADM Gramatowski – Elbląg

ul. Warszawska 87, 82-300 Elbląg

nr kontaktowy: + 48 55 230 40 94

www.hadm.pl

Wielka Wyprzedaż SUV-ów Opla to idealny moment, aby spełnić marzenie o nowym samochodzie.

Informacja prawna: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani zaproszenia do zawarcia umowy. Przedstawione informacje (w tym ceny, rabaty oraz dostępność pojazdów) mogą ulec zmianie i mogą różnić się w zależności od wersji, wyposażenia, rocznika oraz dostępności wybranych egzemplarzy. Wiążące warunki zakupu są każdorazowo ustalane indywidualnie w salonie. Szczegółowe informacje uzyskasz u doradców HADM Gramatowski.