Finał WOŚP. „Jesteście wspaniali, warto dla was grać”

Na koniec 34. Finału WOŚP w Elblągu organizatorzy przygotowali dwie niespodzianki – zupełnie nowe Światełko do Nieba, czyli pokaz cichej pirotechniki, a także pokaz ognia pod Bramą Targową. Nadal trwa liczenie datków z puszek. Zobacz zdjęcia.

Na koniec koncertowego dnia na starówce licznie przybyłych mieszkańców rozgrzał Jary Oddział Zamknięty, czyli Krzysztof Jaryszewski z zespołem, przypominając największe hity legendy polskiej sceny muzycznej, m.in. „Obudź się” czy „Andzia i ja” i wiele innych. Emocje udzieliły się licytującym. Przekazane przez zespół na aukcję limitowane wydanie płytowe Oddziału Zamkniętego po zaciętej rywalizacji ostatecznie trafiło do Pawła Brzezińskiego, który zaoferował za nie aż 1200 zł!

Na zakończenie koncertowego dnia wystąpił Jary Oddział Zamknięty (Fot. RG)

- Cieszę się, że jest was tak dużo i że zawsze na was można liczyć. Elblążanki i Elblążanie to nie tylko mądrzy i dumni ludzie, ale także szczodrzy. Mają otwarte serca. Jestem strasznie dumny, że mogę być prezydentem tego miasta – mówił ze sceny tuż przed Światełkiem do Nieba prezydent Elbląga Michał Missan, deklarując już organizację przez miasto kolejnego 35. Finału WOŚP.

- Wszystko zaczyna się od wolontariuszy. Pobierają puszki kolorowe, wyruszają w miasto.. Każdym dutkiem, który wrzucacie, powielacie dobro. To trafia do WOŚP, która kupuje sprzęt i to wasze dobro wraca zmaterializowane do naszych szpitali. Ten sprzęt naprawdę u nas jest, jest użytkowany przez lekarzy, pielęgniarki na rzecz naszych pacjentów. Dziękujemy wam bardzo. Ja reprezentuję Wojewódzki Szpital Zespolony, ale od Szpitala Miejskiego są również wielkie ukłony dla was – mówiła ze sceny Bożena Ropolewska, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa szpitala wojewódzkiego.

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację i pomoc podczas 34. Finału WOŚP w Elblągu dziękował szef sztabu Adam Krauze.

– Jest tylko minus 7, zapowiadali minus 13. No niby cieplej, ale nadal zimno. A wolontariusze przez cały dzień kwestowali na ulicach, wypatrywali was. Jak wam nie dziękować, jesteście wspaniali! Warto dla was grać – jak mówi Jurek Owsiak – do końca świata i jeden dzień dłużej – mówił ze sceny.

34. Finał WOŚP w Elblągu zakończył hymn Orkiestry oraz Światełko do Nieba, tym razem w wersji cichej pirotechniki, bardziej przyjaznej zwierzętom. A na koniec organizatorzy mieli jeszcze jedną niespodziankę – pokaz ognia, przygotowany przez Grupę Artystyczną Wernisaż pod Bramą Targową.

Do godz. 21.30 na koncie elbląskiego sztabu WOŚP było 716 tys. zł. Nadal trwają licytacje na Allegro, wiele z nich zakończy się w poniedziałek po południu. Najwięcej licytujący oferują obecnie za możliwość otwarcia Dni Elbląga z prezydentem (3126 zł). voucher na detaling samochodowy (1875 zł) i obraz "Dziewczynka na łyżwach" (1225 zł).