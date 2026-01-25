UWAGA!

----

Orkiestra gra na całego

 Elbląg, Klub garnizonowy zagrał z WOŚP po raz czwarty
Klub garnizonowy zagrał z WOŚP po raz czwarty (fot. RG)

Do godz. 16 na koncie elbląskiego sztabu WOŚP było już ponad 400 tys. złotych. A my sprawdziliśmy, co działo się podczas 34. Finału w Klubie Garnizonowym przy ul. Królewieckiej i dzieje się w Bramie Targowej. Zobacz zdjęcia.

Klub Garnizonowy przy ul. Królewieckiej 167 już po raz czwarty włączył się w organizację elbląskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Gra klub wojskowy, stowarzyszenie Denar, przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa. Mamy medyków, Wojskowe Centrum Rekrutacji, pasjonatów historii. Za nami już koncert orkiestry wojskowej, mamy występ zespołu Białe Piano. Na sali kinowej można było posłuchać ciekawej rozmowy z panem Ryszardem Formelą na temat globusów i atlasów. Zwiedzamy też Kaponierę, tym razem w ciemnościach, świecąc sobie telefonami – mówi Grzegorz Nowaczyk, prezes Stowarzyszenia Denar.

O tym, jak na przestrzeni lat wyglądały elbląskie finały WOŚP, w kinie Orzeł opowiadał Juliusz Marek, założyciel Telewizji Elbląskiej. Zaprezentował filmy sprzed 10, 20, a nawet 30 lat, kiedy to finały odbywały się na przykład w CSE Światowid.

  Elbląg, Orkiestra gra na całego
Fot. RG

- Łezka się w oku kręci, gdy po latach oglądamy te materiały. Wówczas WOŚP tylko łączył, fanty na licytacje przekazywał także biskup elbląski. Nie było negatywnych opinii, a nawet jeśli coś głośno negatywnego powiedział, to po zastanowieniu się z tego wycofywał – wspominał Juliusz Marek. - Telewizja Elbląska od początku swojego istnienia była z WOŚP, organizowaliśmy na żywo licytacje na antenie do późnych godzin nocnych, które cieszyły się bardzo dużą popularnością. Dzisiaj WOŚP nadal łączy, nadal budzi zainteresowanie, choć wiele się wokół zmieniło.

Do godz. 19 podczas WOŚP gra jeszcze Brama Targowa, gdzie na odwiedzających czekają m.in. stanowisko do strzelania z łuku, nauka resuscytacji, stanowisko DKMS dla dawców szpiku oraz gry i zabawy dla całych rodzin.

RG

A moim zdaniem...

  • :) I dobrze :)
  • Orkiestra gra żeby ten Pan miał na bilbordy dla swoich przyjaciół politycznych, bo już za dwa lata następne wybory.
  • Jeśli założę fundację i powiązaną z nią sieć spółek, to otrzymam wsparcie całego aparatu państwowego na tę działalność, a po kilku latach takiego wsparcia będę mógł wypłacać sobie 27 tys. zł miesięcznie, a swojej rodzinie po 14 tys. ? Czy Jurek Owsiak zajął najlepszą możliwą pozycję i dla innych fundacji miejsca już nie ma? Dlaczego całe państwo, wszystkie służby i instytucje samorządowe wspierają prywatną działalność rodziny Owsiaków, a dla innych już miejsca przy stole zabrakło? Dlaczego w lesie widzicie tylko jedno drzewo? Z czego to wynika? Z ograniczenia w postrzeganiu rzeczywistości przez ludzi, którzy nie potrafią zadawać pytań i szukać odpowiedzi?
  • @Jak dbosz, tak mosz - "Jeśli założę fundację i powiązaną z nią sieć spółek, to otrzymam wsparcie całego aparatu państwowego na tę działalność, a po kilku latach takiego wsparcia będę mógł wypłacać sobie 27 tys. zł miesięcznie" - NIE przepadniesz oszuście.
