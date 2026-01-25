UWAGA!

----

Wolontariusze WOŚP ruszyli w miasto

 Elbląg, Amelia (w stroju rekina) i Lena kwestują od rana na ulicach Elbląga
Amelia (w stroju rekina) i Lena kwestują od rana na ulicach Elbląga (fot. RG)

- Trzeba zrobić coś dobrego dla innych chociaż raz w roku – mówi Stanisław, jeden z wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których spotkaliśmy w elbląskim sztabie. 34. Finał już się rozpoczął, Elbląg będzie grał aż do godz. 20, kiedy to na Starym Rynku odbędzie się Światełko do Nieba. Zobacz zdjęcia.

Tuż przed godz. 9 przed Ratuszem Staromiejskim, gdzie mieści się elbląski sztab WOŚP, ustawiła się długa kolejka wolontariuszy po odbiór puszek do kwesty.

– Kwestuję trzeci raz. Orkiestra to jest coś dobrego, warto zrobić coś dobrego dla innych chociaż raz w roku – mówi Stanisław, który kwestuje razem z mamą Agnieszką.

W kolejce wolontariuszy uwagę zwracała przebrana w strój rekina Amelia.

 

- Skąd pomysł na ten stój? Nie wiem, po prostu mam takie kreatywne pomysły – śmieje się Amelia, która kwestuje po raz czwarty.

W tym roku do udziału w WOŚP jako wolontariuszka namówiła swoją koleżankę – Lenę.

– Strój rekina zwraca uwagę, przyciąga. Za pamiątkowe zdjęcie będzie wrzut do puszki – śmieje się pani Magda, pod której opieką kwestuję obie nastolatki.

Jak przyznaje Gabriela Zimirowska, szefowa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, najmłodszy wolontariusz ma zaledwie 6 miesięcy, najstarszy - 93 lata.

  Elbląg, W sztabie WOŚP praca wre
W sztabie WOŚP praca wre (fot. RG)

– To pani Zosia, która w związku z pogodą będzie kwestować w swoim miejscu zamieszkania – mówi.

Elbląg od początku gra z WOŚP. To już 34. Finał. Jaki będzie?

– Cieszymy się, że pogoda nam dopisała, nie pada, nie jest aż tak zimno, jak przewidywano. Bardzo wiele miejsc, w których wolontariusze mogą się ogrzać, napić się czegoś ciepłego, włączyło się do akcji. Przygotowaliśmy też wiele nowych propozycji, które mam nadzieję, spodobają się mieszkańcom,na przykład zupełnie inne Światełko do Nieba, więcej atrakcji w Bramie Targowej czy koncert muzyki poważnej o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim. Gra z nami też klub garnizonowy, gdzie odbędzie się koncert orkiestry wojskowej i będzie też można powspominać, jak wyglądała WOŚP w Elblągu przez te 34 lata, a także oczywiście wylicytować różne rzeczy – mówi Adam Krauze, szef sztabu WOŚP w Elblągu.

Jak przyznaje, elbląski WOŚP nie ma problemu z naborem wolontariuszy.

– Zwykle przed świętami mamy już zamkniętą listę chętnych. Tak też było w tym roku. Limit wolontariuszy na dany sztab ustala fundacja WOŚP, która bierze pod uwagę m.in. wielkość danej miejscowości – dodaje Adam Krauze.

 

Program niedzielnych wydarzeń 34. Finału WOŚP w Elblągu znajdziecie tutaj

RG

  • Od wyposażenie szpitali są MOJE składki które płacę od 40 lat
  • Od kilku lat widać że większość kasy nie idzie jak kiedyś od ludzi, ale od firm, alby mogły sobie odliczyć :) Pomysł dobry
  • To niezwykle budujące widzieć, jak wielu ludzi - od najmłodszych po seniorów - z takim zaangażowaniem wspiera WOŚP. Energia i kreatywność wolontariuszy, jak choćby Amelia w stroju rekina, dodają całej akcji wyjątkowego uroku. Wspaniale, że Elbląg tak licznie i z sercem włącza się w finał, tworząc atmosferę jedności i dobra. Takie wydarzenia pokazują, jak wielką moc ma wspólne działanie dla innych. Trzymam kciuki za rekordową zbiórkę i jeszcze więcej uśmiechów na ulicach miasta.
  • To wydarzenie doskonale pokazuje, jak profesjonalnie i z ogromnym sercem działa lokalny sztab WOŚP. Jako osoba od lat obserwująca inicjatywy społeczne, widzę tu wzorcową organizację, świetne przygotowanie wolontariuszy i imponującą energię mieszkańców. Obecność młodych ludzi w różnorodnych, kreatywnych przebraniach nie tylko przyciąga uwagę, ale też buduje wyjątkową atmosferę otwartości i radości. Takie akcje realnie wzmacniają kapitał społeczny miasta, integrując pokolenia wokół wspólnego celu. Elbląg po raz kolejny udowadnia, że potrafi działać razem i z dumą wspierać inicjatywy o ogromnym znaczeniu dla zdrowia i życia. Trudno o lepszy przykład pozytywnej energii w praktyce.
  • Brawo.
  • Nie daje pieniędzy na bilbordy politycznych przyjaciół tego Pana.
  • więc wypad z tej strony bo nikt nie chce cię słuchać i twoich wypocin!!!!!
  • Uuuuu dej dej dej nie przestawaj dej. NIgdy!
  • dobrze napisał że nie daje na bildory te pana polać! Cała rodzina przegania puszkowców gdy mi w drogę wejda
  • To, co dzieje się w Elblągu podczas finału WOŚP, to wzorcowy przykład współpracy mieszkańców, wolontariuszy i władz samorządowych. Z perspektywy osoby zajmującej się organizacją wydarzeń społecznych widać tu świetnie skoordynowane działania, które tworzą bezpieczną, przyjazną i pełną energii przestrzeń do wspólnego pomagania. Włodarze miasta zasługują na szczególne uznanie za konsekwentne wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz za to, że potrafią stworzyć warunki sprzyjające tak dużej mobilizacji społecznej. Dzięki ich zaangażowaniu Elbląg nie tylko uczestniczy w ogólnopolskiej akcji, ale staje się jednym z jej najbardziej inspirujących punktów. Widok uśmiechniętych wolontariuszy i mieszkańców to najlepszy dowód na to, że mądre zarządzanie miastem realnie przekłada się na jakość lokalnego życia. Takie wydarzenia budują dumę, integrują społeczność i pokazują, jak wiele można osiągnąć, gdy samorząd i mieszkańcy działają w jednym rytmie.
  • a poza tym płacisz składki na leczenie a nie sprzęt, który należy do szpitala!!!!!
  • Owsiak pluje na kościół, a nie przeszkadza mu to, że wolontariusze zbierają pod kościołem ?
