Wolontariusze WOŚP ruszyli w miasto

- Trzeba zrobić coś dobrego dla innych chociaż raz w roku – mówi Stanisław, jeden z wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których spotkaliśmy w elbląskim sztabie. 34. Finał już się rozpoczął, Elbląg będzie grał aż do godz. 20, kiedy to na Starym Rynku odbędzie się Światełko do Nieba. Zobacz zdjęcia.

Tuż przed godz. 9 przed Ratuszem Staromiejskim, gdzie mieści się elbląski sztab WOŚP, ustawiła się długa kolejka wolontariuszy po odbiór puszek do kwesty.

– Kwestuję trzeci raz. Orkiestra to jest coś dobrego, warto zrobić coś dobrego dla innych chociaż raz w roku – mówi Stanisław, który kwestuje razem z mamą Agnieszką.

W kolejce wolontariuszy uwagę zwracała przebrana w strój rekina Amelia.

- Skąd pomysł na ten stój? Nie wiem, po prostu mam takie kreatywne pomysły – śmieje się Amelia, która kwestuje po raz czwarty.

W tym roku do udziału w WOŚP jako wolontariuszka namówiła swoją koleżankę – Lenę.

– Strój rekina zwraca uwagę, przyciąga. Za pamiątkowe zdjęcie będzie wrzut do puszki – śmieje się pani Magda, pod której opieką kwestuję obie nastolatki.

Jak przyznaje Gabriela Zimirowska, szefowa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, najmłodszy wolontariusz ma zaledwie 6 miesięcy, najstarszy - 93 lata.

W sztabie WOŚP praca wre (fot. RG)

– To pani Zosia, która w związku z pogodą będzie kwestować w swoim miejscu zamieszkania – mówi.

Elbląg od początku gra z WOŚP. To już 34. Finał. Jaki będzie?

– Cieszymy się, że pogoda nam dopisała, nie pada, nie jest aż tak zimno, jak przewidywano. Bardzo wiele miejsc, w których wolontariusze mogą się ogrzać, napić się czegoś ciepłego, włączyło się do akcji. Przygotowaliśmy też wiele nowych propozycji, które mam nadzieję, spodobają się mieszkańcom,na przykład zupełnie inne Światełko do Nieba, więcej atrakcji w Bramie Targowej czy koncert muzyki poważnej o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim. Gra z nami też klub garnizonowy, gdzie odbędzie się koncert orkiestry wojskowej i będzie też można powspominać, jak wyglądała WOŚP w Elblągu przez te 34 lata, a także oczywiście wylicytować różne rzeczy – mówi Adam Krauze, szef sztabu WOŚP w Elblągu.

Jak przyznaje, elbląski WOŚP nie ma problemu z naborem wolontariuszy.

– Zwykle przed świętami mamy już zamkniętą listę chętnych. Tak też było w tym roku. Limit wolontariuszy na dany sztab ustala fundacja WOŚP, która bierze pod uwagę m.in. wielkość danej miejscowości – dodaje Adam Krauze.

Program niedzielnych wydarzeń 34. Finału WOŚP w Elblągu znajdziecie tutaj