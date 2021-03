Własne mieszkanie - kupić czy wynajmować?

Kupno własnego mieszkania to marzenie wielu osób. Niezależność i bezpieczeństwo to tylko jedne z nielicznych korzyści, jakie zapewnia posiadanie własnych czterech kątów. Czy jednak rzeczywiście jest to rozwiązanie opłacalne? A może lepiej wynajmować? Sprawdźmy zalety obu tych opcji.

Kupić czy wynająć mieszkanie? To dylemat, z którym zmaga się naprawdę wiele osób. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, jednak niezwykle ciężko jest podjąć tu szybką decyzję. W naszym kraju przez lata ucierała się opinia, że jedyną słuszną opcją jest kupno nieruchomości. Obecnie coraz więcej młodych osób odkłada taką inwestycję lub całkiem z niej rezygnuje. Poważnym motywem skłaniającym nas do zakupu może być natomiast posiadanie odpowiednich oszczędności, które pozwoliłyby nam na wzięcie z kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji rozważanie kupna mieszkania jest całkiem naturalną sprawą. Warto pamiętać jednak, że jest to naprawdę duże i wieloletnie zobowiązanie. Wynajmowanie lokum daje z kolei wolność, ale kompletnie nas nie zabezpiecza. Co więc wybrać?

Wynajem mieszkania — czy się opłaca?

Wynajmowanie mieszkania do niedawna kojarzyło się przede wszystkim ze studentami bądź osobami z niestabilną sytuacją finansową. Aktualnie jednak się to zmienia, gdyż coraz częściej najemcami są także osoby skutecznie rozwijające swe kariery, czy też rodziny. To zjawisko ma wiele przyczyn i z pewnością jedną z nich jest nasza zmiana stylu życia. Świat stoi przed nami otworem, dlatego rzadziej decydujemy się na ''zapuszczanie korzeni'' w jednym miejscu. Wynajem mieszkania to opcja przede wszystkim dla osób żyjących ''tu i teraz''. Z jednej strony nie zapewnia stabilności, z drugiej jednak nie powoduje żadnych długofalowych zobowiązań. Wynajem mieszkania nie jest jednak zbyt opłacalną opcją pod względem finansowym. Szczególnie że ceny stale rosną.

Kupno mieszkania — inwestycja na lata

Zakup własnego mieszkania to z pewnością jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Wymaga ona bowiem bardzo dużej inwestycji finansowej. Przeważnie wiąże się także ze wzięciem kredytu, który spłacać będziemy przez najbliższe 20-30 lat. To właśnie ta kwestia wzbudza w nas przeważnie najwięcej wątpliwości. Jednak druga strona medalu w tym przypadku wydaje się przeważać. Niezaprzeczalnym atutem tego rozwiązania jest przecież to, że zyskujemy ogromne bezpieczeństwo, a po spłacie pożyczki, całkowite prawa do nieruchomości. Nie ma więc wątpliwości, że jest to dobra inwestycja na przyszłość. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o korzyściach wiążących się z kupnem mieszkania, koniecznie zajrzyjmy na mieszkanie.pl. Znajdziemy tam wiele cennych porad, które przydarzą się nam przy wyborze nieruchomości.

