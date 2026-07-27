Wolne miejsca na bezpłatnych studiach!
Czy wiesz, że nadal możesz zapisać się na wymarzony kierunek studiów? W ANS w Elblągu wystartowała dodatkowa rekrutacja na najpopularniejsze studia!
Wolne miejsca na bezpłatnych studiach
W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Administracja
- Ekonomia
- Logistyka
- Kosmetologia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie
- Pedagogika – popołudniowe uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – popołudniowe uzupełniające studia magisterskie
Jeśli chcesz połączyć studia z pracą wybierz studia zaoczne na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka lub bezpłatne studia popołudniowe na Pedagogice (studia magisterskie) i Studiach menadżersko-prawnych.
Wysokie stypendia na praktycznych studiach
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu skupia się na praktyczności studiowania. Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów oraz praktykom zawodowym w renomowanych firmach i instytucjach, studenci ANS w Elblągu zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bogate doświadczenie.
Właśnie dlatego absolwenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści i mają znacznie większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie.
Ponadto w ANS w Elblągu czeka na Ciebie bogaty program stypendialny, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.
Praktyczne i bezpłatne studia, wysokie stypendia, zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ oraz atrakcyjne kierunki sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to idealne miejsce do studiowania.
Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl