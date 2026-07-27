Czy wiesz, że nadal możesz zapisać się na wymarzony kierunek studiów? W ANS w Elblągu wystartowała dodatkowa rekrutacja na najpopularniejsze studia!

Wolne miejsca na bezpłatnych studiach

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu trwa dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia. Nadal masz szansę zapisać się na wiele atrakcyjnych kierunków!

Jeśli chcesz połączyć studia z pracą wybierz studia zaoczne na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka lub bezpłatne studia popołudniowe na Pedagogice (studia magisterskie) i Studiach menadżersko-prawnych.

Wysokie stypendia na praktycznych studiach

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu skupia się na praktyczności studiowania. Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów oraz praktykom zawodowym w renomowanych firmach i instytucjach, studenci ANS w Elblągu zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bogate doświadczenie.

Właśnie dlatego absolwenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści i mają znacznie większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie.

Ponadto w ANS w Elblągu czeka na Ciebie bogaty program stypendialny, dzięki któremu możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Praktyczne i bezpłatne studia, wysokie stypendia, zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ oraz atrakcyjne kierunki sprawiają, że Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu to idealne miejsce do studiowania.

Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 35

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl