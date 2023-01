 Wybierz ofertę Orange z nowym telefonem w atrakcyjnej cenie

Jeśli zdecydujesz się na abonament Orange, nowy telefon możesz kupić w atrakcyjnej cenie. Sprawdź, jakie rabaty czekają w ofercie Orange na abonament z telefonem. Wyjaśniamy też, czym różnią się poszczególne Plany w Orange i jakie promocje na start oferuje operator.

Jakie Plany ma Orange w ofercie na abonament?

Oferta Orange na abonament obejmuje 3 Plany, które różnią się wielkością pakietu gigabajtów.

- Plan S za 55 zł/miesiąc to 30 GB;

- Plan M za 65 zł/miesiąc to 140 GB (przez pierwsze 12 miesięcy, później 70 GB);

- Plan L za 85 zł/miesiąc to 300 GB (przez pierwsze 12 miesięcy, później 150 GB).

Ceny uwzględniają rabat dla użytkowników Mój Orange za e-fakturę, odbierany co miesiąc w Mój Orange (-5 zł/mies.). W cenach zawarte są też rabaty: za zgody marketingowe (-5 zł/mies.), a także, przez pierwsze 24 mies., za zawarcie umowy na czas określony (-10 zł/mies.). Opłata aktywacyjna to 60 zł (jednorazowo).

Każdy abonament Orange daje Ci dostęp do sieci 5G oraz CyberOchronę za 0 zł, czyli usługę, które chroni przed atakami hakerskimi, złośliwym oprogramowaniem i wyłudzeniem wrażliwych danych w internecie. Zawsze masz też nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS/MMS w kraju i w roamingu w UE. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie https://www.orange.pl/abonament/abonament-komorkowy.

Oszczędzaj z Orange: abonamenty z telefonem i wybrany sprzęt z dodatkowymi rabatami

Każdy z Planów w Orange na abonament możesz wybrać bez urządzenia lub dobrać nowy telefon z szerokiej oferty sklepu operatora. Warto zamówić telefon wraz z abonamentem – to oznacza zwykle bardziej atrakcyjną cenę urządzenia. Śledź oferty na orange.pl – w styczniu na przykład trwa wyprzedaż smartfonów i innych urządzeń – to świetna okazja, by mieć wymarzony telefon w świetne cenie.

Abonament Orange i promocje na start

Promocje w Orange na abonament to nie tylko rabaty na smartfony. Jeśli zamówisz usługę online, pierwszy miesiąc abonamentu otrzymasz za 0 zł. Otrzymasz też dodatkowe 2 miesiące abonamentu gratis, gdy przenosisz numer od innego operatora. Łącznie możesz więc zyskać darmowy abonament aż przez 3 miesiące.

Orange ma też promocję na abonament dla osób, które przedłużają umowę. Plan M jest wtedy oferowany z dodatkowym rabatem 5 zł miesięcznie. Przy zakupie drugiej i każdej kolejnej karty SIM otrzymasz z kolei zniżkę 20 zł/mies. na abonament oraz dodatkowy pakiet danych 3 GB miesięcznie do podziału.

--- artykuł sponsorowany ---