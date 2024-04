Wyjątkowe kolonie z Klubem Sportowym Hart i Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych!

Klub Sportowy Hart i Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych zapraszają do udziału we wspaniałej wakacyjnej przygodzie. W tym roku proponujemy dwie formy wypoczynku.

Pierwsza z nich to kolonia rekreacyjna w Bardzie Śląskim w dniach 8-18 lipca. Będziemy się bawić, grać, zwiedzać, śpiewać, tańczyć i odpoczywać... co komu w duszy gra. Na pewno nie będziemy się nudzić! Na horyzoncie między innymi: Wrocław, Afrykarium, największy ogród zoologiczny w Polsce, spływ pontonem, wędrówka po Błędnych Skałach, zwiedzanie zapierającego dech w piersiach Zamku Książ, łamigłówki i gry w Folwarku Szyfrów, Jaskinia Niedźwiedzia, Szlak Krasnali i wiele innych atrakcji. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Koszt kolonii to 2850 zł. Więcej informacji w tym linku.

Druga propozycja to obóz sportowo-terapeutyczny, który odbędzie się w dniach 15-24 sierpnia w Bęsi k/Biskupca. Ofertę kierujemy do wyjątkowej młodzieży w wieku 10-16 lat, która mierzy się z trudnymi sytuacjami rodzinnymi, hejtem, doświadcza odrzucenia rówieśniczego, chce wzmocnić wiarę w siebie, nauczyć się budowania relacji i radzenia sobie z emocjami. Zapewniamy różnorodne zajęcia sportowe, wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, wspaniałą kadrę i piękne okoliczności przyrody. Włączamy sport w proces terapii i pomocy, a do tego jeszcze woda, która będzie nas wspierać swoją siłą i łagodnością. To będzie piękny czas! Z uwagi na charakter wypoczynku liczba uczestników jest ograniczona. Chcemy mieć czas na rozmowy, uważność na każdego uczestnika. Koszt obozu wynosi 2650 zł. Więcej informacji w tym linku.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Wystawiamy zaświadczenia do zakładów pracy i rachunki.

Więcej informacji i zapisy:

b.sawicka@sir.elblag.pl

tel. 510122644

Klub Sportowy Hart Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych

